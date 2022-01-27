Санкт-Петербург отметил 78-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, в городе чествовали ветеранов и блокадников. Корреспондент ИА REGNUM посетил знаковые памятные акции и мероприятия.

Дарья Драй ИА REGNUM Акция памяти «900 дней и ночей» во дворе Капеллы

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По традиции в Петербурге в начале дня возложили цветы и венки к мемориалам и городским кладбищам, на которых захоронены ветераны и блокадники Ленинграда. Знаковым местом стало Пискарёвское мемориальное кладбище. Множество жителей Петербурга пришли к нему, чтобы принять участие в торжественно-траурной церемонии у монумента «Мать-Родина». В 2022 году президент Российской Федерации Владимир Путин посетил Санкт-Петербург и присоединился к церемонии.

Дарья Драй ИА REGNUM Акция памяти «900 дней и ночей» во дворе Капеллы

Помимо этого, в Петербурге открыли памятник «Блокадному учителю», созданный по инициативе педагога, которая обучала детей в тяжелые для Ленинграда годы. Также возле Главного штаба установили работу скульптора Владимира Свердлова. Он посвятил монумент участникам событий Великой Отечественной войны и их желанию выбраться из тяжелой ситуации.

Дарья Драй ИА REGNUM Военнослужащий во время акции памяти «900 дней и ночей»

Памятная акция «900 дней и ночей» уже шестой год подряд прошла возле Государственной академической капеллы. Для участников мероприятия реконструировали обмундирование, продемонстрировали технику и предметы времён Великой Отечественной войны. По двору капеллы в военной форме расхаживали участники реконструкции. Организаторы точно передали внешний вид солдат. На актёрах можно было увидеть советские фуфайки, шинели, ушанки, каски, походные сумки и планшеты.

Дарья Драй ИА REGNUM Акция памяти «900 дней и ночей» во дворе Капеллы

«В этот день здесь будет звучать музыка Великой Победы, музыка и стихи, которые звучали в годы блокады в Ленинграде, осождённом фашистскими захватчиками. Но даже когда была здесь блокада, музыка звучала в концертных залах, в театрах, а главная мелодия победная звучала в душах ленинградцев, которые боролись, сражались. И благодаря их усилиям, их торжеству духа мы сможем с вами сегодня праздновать этот день», — отметила генеральный директор Государственной академической капеллы Ольга Хомова.

Дарья Драй ИА REGNUM Учащиеся школы СКА во время акции памяти «900 дней и ночей»

Участники акции изучали предметы и оружие времён Великой Отечественной войны. Некоторым актёры предлагали потрогать и подержать ружьё. Юные хоккеисты клуба СКА не остались равнодушными к объектам реконструкции. Посреди двора дети резвились на артиллерийских орудиях, увлечённо управляя установками.

Дарья Драй ИА REGNUM Акция памяти «900 дней и ночей» во дворе Капеллы

Дарья Драй ИА REGNUM Реконструкция во время акции памяти «900 дней и ночей»

Среди участников мероприятия были и дети блокадного Ленинграда. Пенсионеры отметили, что в те времена они были совсем маленькими, а родители особо не рассказывали о том тяжелом времени. А если и говорили, то о бомбежках и голоде, приводящем к дистрофии. Блокадница Александра Смирнова отметила, что молочная кухня на Васильевском острове стала спасением для её жизни.

Дарья Драй ИА REGNUM Реконструкция во время акции памяти «900 дней и ночей»

Дарья Драй ИА REGNUM Акция памяти «900 дней и ночей» во дворе Капеллы

Дарья Драй ИА REGNUM Демонстрация военной техники во время акции памяти «900 дней и ночей»

Дарья Драй ИА REGNUM Акция памяти «900 дней и ночей» во дворе Капеллы

«Я, можно сказать, почти умерла. Соседка посоветовала записаться, молочная кухня открылась, на Васильевском мы жили. Можно было зарегистрировать там ребенка и получать молоко и творог. А я уже всё, уже при смерти была. Отнесла меня на руках сестра, привязала так к себе. Получила творог и молоко. Я есть уже не могла, мне так помажут, и всё. И только по капельке потом», — сообщила Александра Смирнова.

Дарья Драй ИА REGNUM Акция памяти «900 дней и ночей» во дворе Капеллы

Вместе с блокадницей к капелле пришёл и её муж Борис Смирнов. Пенсионер отметил, что он вместе с матерью покинул город, а квартиру отдали на время родственникам. Однако вскоре пришлось отступить обратно. При этом во время возвращения они столкнулись с немецкими танками, которые, к счастью, не тронули группу, выполняя соответствующий приказ. Из-за подлости родственников Борис Смирнов не является блокадником, так как члены семьи выписали его с матерью из той квартиры, которую они им предоставили.

Дарья Драй ИА REGNUM Акция памяти «900 дней и ночей» во дворе Капеллы

Дарья Драй ИА REGNUM Реконструкция во время акции памяти «900 дней и ночей»

Позднее в Петербурге прошла памятная акция «Блокадный свет» на Соборной площади Петропавловской крепости. Организатором мероприятия выступил БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д. Ф. Устинова. Для проведения акции было закуплено множество небольших фонариков.

Дарья Драй ИА REGNUM Акция «Блокадный свет» на территории Петропавловской крепости

«То, что пережил наш замечательный город, не пережил ни один город мира. Много в мировой истории было случаев осад, блокад, но блокада Ленинграда была самой масштабной. Наш город выстоял благодаря стойкости, мужеству наших жителей», — отметил ректор БГТУ, доктор технических наук, профессор Константин Иванов.

Дарья Драй ИА REGNUM Участники акции «Блокадный свет» с фонариками

Дарья Драй ИА REGNUM Акция «Блокадный свет» на территории Петропавловской крепости

Дарья Драй ИА REGNUM Участники акции «Блокадный свет» с фонариками

Приготовленные заранее фонарики студенты раздавали всем людям, желающим принять участие в акции. Традиционно память погибших почтили минутой молчания. Для того чтобы включение фонариков происходило в один и тот же момент, организаторы условились сделать это после речи Левитана. Под музыкальное сопровождение участники создали «Блокадный свет», который символизирует освобождение жителей блокадного города.

Дарья Драй ИА REGNUM Участники акции «Блокадный свет» с фонариками

«Это очень важно, помнить своё прошлое для того, чтобы иметь возможность продолжать жить в будущем, — заявил председатель комитета по молодёжной политике и взаимодействию с общественными организациями Богдан Заставный. — Мне хочется, чтобы у каждого в сердце была частичка памяти об этой страшной войне, чтобы такого ни в коем случае не повторилось в будущем».

Дарья Драй ИА REGNUM Участники акции «Блокадный свет» с фонариками

Дарья Драй ИА REGNUM Участники акции «Блокадный свет» с фонариками

Дарья Драй ИА REGNUM Участник акции «Блокадный свет» с фонариком

По завершении празднования 78-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады с Петропавловской крепости прогремел праздничный салют. Традиционно его сопровождали 30 залпов орудий Д-44 Михайловской военной артиллерийской академии.