27 Января
 
9:42

С 78-й годовщиной освобождения города на Неве от фашистской блокады поздравил губернатор Ульяновской области Алексей Русских.

«Всё дальше в прошлое уходят те страшные события, но никогда не забудется стойкость и величайшее мужество наших старших поколений, не жалевших себя ради светлого будущего Родины. 872 дня блокады, жестокий голод и нечеловеческие испытания не сломили крепкий дух жителей и защитников Ленинграда. 27 января 1944 года город был окончательно освобождён, противник разгромлен, а подвиг советских людей навечно вписан в скрижали истории».

В регионе проживают четыре ветерана, принимавшие участие в обороне Ленинграда, и 48 жителей блокадного города. Губернатор выразил им благодарность «за мирное небо над головой».

9:33

Главархив Москвы опубликовал документы 140 Героев Советского Союза — участников обороны Ленинграда. Документы доступны на портале «Книга памяти блокадного Ленинграда».

9:30

Блокадный Ленинград

9:30

Города-герои. Ленинград

При разработке плана нападения на СССР немецко-фашистские захватчики одной из своих самых главных задач назвали захват Ленинграда — одного из самых крупных экономических, культурных, политических и научных центров СССР.

9:27

Дворцовый мост подсветят в честь полного освобождения Ленинграда от блокады

Пролеты Дворцового моста в Санкт-Петербурге в честь 78-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады подсветят оливковым и зеленым.

9:12

«27 января 1944 года советскими войсками была полностью снята блокада Ленинграда, которая продлилась 872 дня.

В течение всего этого периода, несмотря на нехватку продовольствия и постоянные обстрелы и бомбардировки, ленинградцы, проявляя героизм и стойкость, продолжали оказывать упорное сопротивление противнику.

Несколько сотен тысяч горожан, чтобы отстоять свою Родину, отправились добровольцами на фронт. Сформированные из них соединения впоследствии были преобразованы в кадровые стрелковые дивизии Красной армии, которые в итоге отстояли город-герой Ленинград», — так открывается исторический мультимедийный раздел «Мы — ленинградской армии солдаты, Бессмертный ленинградский гарнизон».

9:10

Минобороны РФ запустило на своем сайте исторический мультимедийный раздел «Мы — ленинградской армии солдаты, Бессмертный ленинградский гарнизон» ко Дню снятия блокады Ленинграда.

9:08

Омичам раздадут «блокадный» хлеб

В Омской области 27 января, в День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, пройдёт патриотическая акция «Блокадный хлеб». Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

9:07

В Хабаровске активисты раздадут «блокадный» хлеб

В Хабаровском крае 27 января проходят памятные мероприятия, посвященные 78-й годовщине снятия блокады Ленинграда. Состоятся акции «Блокадный хлеб», «Блокадная лента». В школах пройдут «Уроки памяти». Активисты патриотических движений возложат цветы к мемориалам.

Экспозиция в Государственном мемориальном музее обороны и блокады Ленинграда

Экспозиция в Государственном мемориальном музее обороны и блокады Ленинграда

Дарья Драй © ИА REGNUM

9:07

Володин призвал не допустить повторения войны

Блокада Ленинграда — одна из самых трагических и героических страниц истории нашей страны, отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

9:06

В Приморье провели памятные акции, посвященные снятию блокады Ленинграда

Приморье присоединилось к Всероссийской акции «Блокадный хлеб» — уроки памяти, тематические классные часы, показы фильмов и различные патриотические мероприятия 27 января проводятся в муниципалитетах края, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

9:05

На Чукотке прошла памятная акция «Блокадный хлеб»

На Чукотке с середины января проходят тематические мероприятия, посвященные 78-й годовщине снятия блокады Ленинграда, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства округа.

9:04

В День снятия блокады Ленинграда Путин побывает на Пискарёвском кладбище

Пискарёвское кладбище в Санкт-Петербурге посетит президент РФ Владимир Путин 27 января — в День снятия блокады Ленинграда, сообщили 26 января в пресс-службе Кремля.