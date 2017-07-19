С 78-й годовщиной освобождения города на Неве от фашистской блокады поздравил губернатор Ульяновской области Алексей Русских.
В регионе проживают четыре ветерана, принимавшие участие в обороне Ленинграда, и 48 жителей блокадного города. Губернатор выразил им благодарность «за мирное небо над головой».
Главархив Москвы опубликовал документы 140 Героев Советского Союза — участников обороны Ленинграда. Документы доступны на портале «Книга памяти блокадного Ленинграда».
Города-герои. Ленинград
При разработке плана нападения на СССР немецко-фашистские захватчики одной из своих самых главных задач назвали захват Ленинграда — одного из самых крупных экономических, культурных, политических и научных центров СССР.
Дворцовый мост подсветят в честь полного освобождения Ленинграда от блокады
Пролеты Дворцового моста в Санкт-Петербурге в честь 78-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады подсветят оливковым и зеленым.
«27 января 1944 года советскими войсками была полностью снята блокада Ленинграда, которая продлилась 872 дня.
В течение всего этого периода, несмотря на нехватку продовольствия и постоянные обстрелы и бомбардировки, ленинградцы, проявляя героизм и стойкость, продолжали оказывать упорное сопротивление противнику.
Несколько сотен тысяч горожан, чтобы отстоять свою Родину, отправились добровольцами на фронт. Сформированные из них соединения впоследствии были преобразованы в кадровые стрелковые дивизии Красной армии, которые в итоге отстояли город-герой Ленинград», — так открывается исторический мультимедийный раздел «Мы — ленинградской армии солдаты, Бессмертный ленинградский гарнизон».
Минобороны РФ запустило на своем сайте исторический мультимедийный раздел «Мы — ленинградской армии солдаты, Бессмертный ленинградский гарнизон» ко Дню снятия блокады Ленинграда.
Омичам раздадут «блокадный» хлеб
В Омской области 27 января, в День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, пройдёт патриотическая акция «Блокадный хлеб». Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.
В Хабаровске активисты раздадут «блокадный» хлеб
В Хабаровском крае 27 января проходят памятные мероприятия, посвященные 78-й годовщине снятия блокады Ленинграда. Состоятся акции «Блокадный хлеб», «Блокадная лента». В школах пройдут «Уроки памяти». Активисты патриотических движений возложат цветы к мемориалам.
Экспозиция в Государственном мемориальном музее обороны и блокады Ленинграда
Дарья Драй © ИА REGNUM
Володин призвал не допустить повторения войны
Блокада Ленинграда — одна из самых трагических и героических страниц истории нашей страны, отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
В Приморье провели памятные акции, посвященные снятию блокады Ленинграда
Приморье присоединилось к Всероссийской акции «Блокадный хлеб» — уроки памяти, тематические классные часы, показы фильмов и различные патриотические мероприятия 27 января проводятся в муниципалитетах края, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.
На Чукотке прошла памятная акция «Блокадный хлеб»
На Чукотке с середины января проходят тематические мероприятия, посвященные 78-й годовщине снятия блокады Ленинграда, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства округа.
В День снятия блокады Ленинграда Путин побывает на Пискарёвском кладбище
Пискарёвское кладбище в Санкт-Петербурге посетит президент РФ Владимир Путин 27 января — в День снятия блокады Ленинграда, сообщили 26 января в пресс-службе Кремля.