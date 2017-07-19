27 января Россия отмечает 78-летнюю годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В этот день в разных уголках страны и мира проходят торжественные мероприятия, посвящённые героической обороне Ленинграда и подвигу ленинградцев, которых не сломили длительная осада города и страшные испытания голодом, холодом, бомбёжками.

Блокада Ленинграда продолжалась 872 дня — с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. Это одно из трагических событий в годы Великой Отечественной войны и самых ужасных гуманитарных катастроф в истории человечества: по разным данным, во время блокады погибли от 400 тысяч до полутора миллионов человек.

Череду памятных мероприятий откроет торжественная церемония возложения венков и цветов на Пискаревском мемориальном кладбище в Санкт-Петербурге, которую посетит президент России Владимир Путин. Глава государства, сам ленинградец, почтит память погибших воинов-освободителей и жителей города.

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