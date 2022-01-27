Праздничный салют в честь 78-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады прогремел в Санкт-Петербурге. Залпы запустили вечером 27 января, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Дарья Драй ИА REGNUM Праздничный фейрверк в честь 78-ой годовщины снятия блокады Ленинграда

Дарья Драй ИА REGNUM Праздничный фейрверк в честь 78-ой годовщины снятия блокады Ленинграда

Дарья Драй ИА REGNUM Праздничный фейрверк в честь 78-ой годовщины снятия блокады Ленинграда

Дарья Драй ИА REGNUM Праздничный фейрверк в честь 78-ой годовщины снятия блокады Ленинграда

С Петропавловской крепости в 21:00 прогремел праздничный салют. Фейерверк сопровождали залпы орудий Д-44 Михайловской военной артиллерийской академии. Пушки произвели 30 залпов, каждый из которых был символичным. Традиционно самый первый залп даётся в честь годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Затем они посвящаются подвигам и героям Великой Отечественной войны.

Дарья Драй ИА REGNUM Заженные Ростральные колонны в честь 78-ой годовщины снятия блокады Ленинграда

Дарья Драй ИА REGNUM Заженные Ростральные колонны в честь 78-ой годовщины снятия блокады Ленинграда

Дарья Драй ИА REGNUM Заженные Ростральные колонны в честь 78-ой годовщины снятия блокады Ленинграда

Дарья Драй ИА REGNUM Заженные Ростральные колонны в честь 78-ой годовщины снятия блокады Ленинграда

Напомним, ранее в Петропавловской крепости прошла акция «Блокадный свет». В ходе мероприятия студенты Военмеха и неравнодушные участники включили фонарики и обратили их к небу. Это стало символом освобождения Ленинграда от блокады.