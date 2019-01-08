Казахстан пытается вернуться к нормальной жизни после массовых погромов. Однако, судя по всему, произойдёт это нескоро. Например, двухмиллионный город Алма-Ата, по словам местных жителей, практически превращён в руины.

По данным МИД Казахстана, среди нападавших были люди с боевым опытом в горячих точках. А критическую ситуацию в стране удалось переломить благодаря отправке туда миротворческих сил ОДКБ.

По информации ситуационного центра МИД республики, по всему Казахстану в связи с беспорядками задержано почти 8 тысяч человек.

Добавим, 10 января в Казахстане объявлен общенациональный траур по погибшим в результате беспорядков.

Подробности — в трансляции ИА REGNUM.