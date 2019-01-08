Посол России в США призвал не расшатывать ситуацию в Казахстане
«Сегодня всем демократическим силам в мире необходимо помогать правительству Казахстана оправиться от нынешнего потрясения, а не пытаться еще больше расшатать ситуацию», — так прокомментировал посол России в США Анатолий Антонов критические заявления представителей Госдепартамента США по поводу присутствия в Казахстане контингента ОДКБ.
Число пострадавших при беспорядках в Атырауской области Казахстана возросло
В ходе массовых беспорядков в Атырауской области Казахстана пострадали и обратились в медучреждения более 60 человек, включая 42 военнослужащих. Об этом 10 января рассказал главврач областной больницы Ербол Имангалиев.
В Павлодарской области Казахстана приостановили работу школ из-за режима ЧП
Из-за введения в Казахстане режима чрезвычайного положения (ЧП), связанного с массовыми беспорядками, в Павлодарской области республики была приостановлена работа детских садов и школ. Об этом 10 января сообщили в казахском оперативном штабе со ссылкой на областное управление образования.