В Казанском кафедральном соборе Санкт-Петербурга в ночь на пятницу митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий возглавил Всенощное бдение и Божественную литургию по случаю Рождества Христова, отмечаемого 7 января Русской православной церковью и её паствой.

Дарья Драй ИА REGNUM Казанский кафедральный собор

Следите за развитием событий в трансляции: «С Рождеством и Новым годом, Россия! Итоги, события — все новости»

Как отмечает корреспондент ИА REGNUM, на праздничное богослужение в главный храм Северной столицы пришли несколько тысяч православных петербуржцев и гостей города, а также руководители городской исполнительной и законодательной власти — губернатор Александр Беглов и председатель Заксобрания Александр Бельский.

Дарья Драй ИА REGNUM Александр Бельский и Александр Беглов во время Рождества Христова в Казанском кафедральном соборе

Практически всё пространство украшенного к Рождеству Казанского собора оказалось занято верующими, которые вели себя доброжелательно и корректно по отношению друг к другу и духовенству, занятому достаточно долгой праздничной службой.

Дарья Драй ИА REGNUM Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий во время праздничного богослужения по случаю Рождества Христова

«Рождество Христово — это непростое событие, это событие всемирного значения. Оно разделило историю на две эпохи, или на два завета — Ветхий и Новый. Рождество Господа Спасителя имеет очень большое значение для каждого человека, — отметил митрополит Варсонофий в своём Рождественском обращении к прихожанам. — Верующие всегда этот праздник воспринимают через свое сердце, через свою душу. Желаю, чтобы Господь родился в каждом нашем сердце, чтобы он пришел в каждый наш дом».

Дарья Драй ИА REGNUM Праздничное богослужение по случаю Рождества Христова в Казанском кафедральном соборе

Дарья Драй ИА REGNUM Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий во время праздничного богослужения по случаю Рождества Христова

Дарья Драй ИА REGNUM Верующие во время праздничного богослужения по случаю Рождества Христова в Казанском кафедральном соборе

Дарья Драй ИА REGNUM Верующие во время праздничного богослужения по случаю Рождества Христова в Казанском кафедральном соборе

Дарья Драй ИА REGNUM Крест и свечи

Дарья Драй ИА REGNUM Верующие во время Рождества Христова в Казанском кафедральном соборе

В свою очередь губернатор Александр Беглов в поздравлении, которое размещено на сайте Смольного, отметил, что «в эти дни все мы ощущаем особый душевный подъем, чувство единения от приобщения к тысячелетним традициям, непреходящим духовным и нравственным ценностям».

Дарья Драй ИА REGNUM Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий во время праздничного богослужения по случаю Рождества Христова

Дарья Драй ИА REGNUM Праздничное богослужение по случаю Рождества Христова в Казанском кафедральном соборе

Дарья Драй ИА REGNUM Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий во время праздничного богослужения по случаю Рождества Христова

Дарья Драй ИА REGNUM Верующие во время Рождества Христова в Казанском кафедральном соборе

Дарья Драй ИА REGNUM Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий во время праздничного богослужения по случаю Рождества Христова

«Для нас этот праздник стал временем, когда нужно уделить особое внимание родным и близким, всем, кому нужны забота и внимание. Особенно это важно сейчас. Мы пережили еще один трудный год пандемии. Пусть праздник Рождества вселит в нас уверенность в великой силе добра, милосердия и праведности», — говорится в поздравлении губернатора.

Дарья Драй ИА REGNUM Свечи

Праздничное богослужение по случаю Рождества Христова в Казанском кафедральном соборе

Дарья Драй ИА REGNUM Праздничное богослужение по случаю Рождества Христова в Казанском кафедральном соборе

Дарья Драй ИА REGNUM Праздничное богослужение по случаю Рождества Христова в Казанском кафедральном соборе

Дарья Драй ИА REGNUM Праздничное богослужение по случаю Рождества Христова в Казанском кафедральном соборе

Дарья Драй ИА REGNUM Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий во время праздничного богослужения по случаю Рождества Христова

Праздничное богослужение по случаю Рождества Христова в Казанском кафедральном соборе

Александр Беглов поблагодарил митрополита Варсонофия за его вклад в организацию празднования в 2021 году 800-летия со дня рождения Святого Благоверного князя Александра Невского.

Дарья Драй ИА REGNUM Верующая во время Рождества Христова в Казанскомкафедральном соборе

Дарья Драй ИА REGNUM Верующая во время Рождества Христова в Казанском кафедральном соборе

Дарья Драй ИА REGNUM Молитва верующего во время Рождества Христова в Казанском кафедральном соборе

Дарья Драй ИА REGNUM Верующие во время Рождества Христова в Казанском кафедральном соборе

Дарья Драй ИА REGNUM Верующие во время Рождества Христова в Казанском кафедральном соборе

Дарья Драй ИА REGNUM Верующие во время Рождества Христова в Казанском кафедральном соборе

Дарья Драй ИА REGNUM Верующие во время Рождества Христова в Казанском кафедральном соборе

Дарья Драй ИА REGNUM Верующие во время Рождества Христова в Казанском кафедральном соборе