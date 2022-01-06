Уже пятый день в Петербурге действует требование о предъявлении иммунных сертификатов с QR-кодами при посещении заведений общественного питания и объектов непродовольственной розничной торговли. Ежедневно сотрудники органов власти проводят рейды по выполнению предприятиями общепита, торговли, сферы услуг и общественного транспорта требований соответствующего постановления городского правительства.

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Как сообщили в пресс-службе Смольного, за последние трое суток в дневное время сотрудники профильных городских комитетов проверили 75 магазинов, 24 предприятия общепита и шесть организаций сферы услуг в Выборгском, Приморском, Адмиралтейском и Центральном районах Санкт-Петербурга. Различные нарушения были выявлены в семи организациях, при этом в двух магазинах у посетителей не проверялись QR-коды.

Дарья Драй ИА REGNUM Очередь на вход на территорию фуд-корта

Дарья Драй ИА REGNUM Счетчик числа посетителей на территории фуд-корта

Дарья Драй ИА REGNUM Проверка QR-кодов на входе в фуд-корт

Дарья Драй ИА REGNUM Территория фуд-корта

В вечернее и ночное время чиновники проверили более 40 объектов общепита и развлекательных заведений в Центральном, Невском, Петроградском и Адмиралтейском районах. Восемь заведений продолжали принимать посетителей после 23 часов, что также запрещено постановлением Смольного.

Всего же за первые шесть дней 2022 года в Петербурге составлено более 50 протоколов об административных правонарушениях. «По результатам проверок возбуждены административные производства. Нарушители будут оштрафованы», — пообещали в Смольном.

Дарья Драй ИА REGNUM Проверка QR-кодов при входе в фуд-корт

Корреспондент ИА REGNUM понаблюдал, как соблюдаются нормы, введенные постановлением городского правительства, при посещении фуд-корта в торгово-развлекательном центре «Охта Молл» на востоке Петербурга.

Дарья Драй ИА REGNUM Проверка QR-кодов на входе на территорию фуд-корта

Напомним, QR-коды о вакцинации или перенесенном COVID-19 теперь необходимы при посещении баров, кафе, ресторанов (кроме производственных столовых, точек общепита в отелях, на вокзалах и в аэропорту), розничных магазинов (кроме аптек, автозаправок, продовольственных магазинов и непродовольственных магазинов с товарами первой необходимости, а также магазинов без зала обслуживания). Требование распространяется на посетителей, достигших 18 лет.

Дарья Драй ИА REGNUM Проверка QR-кодов у посетителей фуд-корта

Дарья Драй ИА REGNUM Проверка QR-кодов при входе в фуд-корт

Дарья Драй ИА REGNUM Посетители фуд-корта

Как рассказали корреспонденту ИА REGNUM, сотрудники одного из сетевых розничных магазинов Петербурга, дежурства по проверке QR-кодов организованы на входе. В течение часа сотрудник проверяет у посетителей коды и документы, удостоверяющие личность. Затем его сменяет другой сотрудник.

Дарья Драй ИА REGNUM QR-код посетителя

Дарья Драй ИА REGNUM Территория фуд-корта

Напомним, необходимость предъявления QR-кода в сфере общественного питания и в непродовольственных магазинах введена со 2 января. Однако число решивших бойкотировать эти меры растёт и среди местных жителей, и среди предпринимателей.