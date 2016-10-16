25 Декабря
 
8:58

Главный врач московской Городской клинической больницы № 71 Александр Мясников:

«Скорейшее внедрение интраназальной вакцины от COVID-19 может затормозить быстрое распространение «Омикрона». Застопорить его размножение именно в месте проникновения — в носоглотке».