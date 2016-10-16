В России отмечено некоторое улучшение эпидемиологической обстановки по коронавирусу, но распространение штамма «Омикрон» может усугубить ситуацию, считает вице-премьер Татьяна Голикова.

Напомним, новый штамм В.1.1.529, обозначенный греческой буквой «Омикрон», впервые был обнаружен на юге Африки в конце ноября 2021 года. Наибольшее число инфицированных им выявлено в ЮАР.

Свойства пока изучены мало, но, к примеру, главный врач московской Городской клинической больницы № 71 Александр Мясников в своём телеграм-канале 25 декабря выделил прямую зависимость между смертностью от COVID-19 и вакцинацией — даже в условиях новой волны пандемии, вызванной штаммом «Омикрон»:

"Кажется, что Омикрон и правда протекает в весьма умеренной форме и смертность практически не увеличивает в странах с высоким уровнем вакцинации. Там смертность 0,1−0,4%. Но это у них, там вакцинировано 60−70% населения. Но все это идёт к нам. И придёт! Мы готовы? «Вы не вакцинированы? Мы идём к вам!».

Подробности о том, как Россия борется с коронавирусом — в трансляции ИА REGNUM.

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