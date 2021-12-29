В Москве работают 238 ёлочных базаров. Здесь москвичи могут приобрести отечественные или импортные ёлки вплоть до 31 декабря.

Следите за развитием событий в трансляции: «Россия на пороге 2022 года: итоги, события, поздравления — трансляция»

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Елочный базар на Братиславской улице. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Елочный базар на Братиславской улице. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Елочный базар на Братиславской улице. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Елочный базар на Братиславской улице. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Елочный базар на Братиславской улице. Москва

В этом году хвойные деревья завезли из Пермского края, Пензенской области, Ульяновской и Саратовской областей, а также ёлки из Дании. Стоимость отечественной ели 1000−1100 рублей за метр, импортной — 3500−3900 рублей за метр.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Елочный базар на улице Перерва. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Елочный базар на улице Перерва. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Елочный базар на улице Перерва. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Елочный базар на улице Перерва. Москва

Со 2 января по 20 февраля 2022 года москвичи могут сдать новогодние деревья в специальные пункты приема на переработку. Акцию «Ёлочный круговорот» проводят в Москве уже седьмой год. Из переработанных деревьев сделают щепу, которую затем используют для подсыпки в вольерных комплексах и для создания экотроп.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Елочный базар на улице Перерва. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Елочный базар на улице Перерва. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Елочный базар на улице Перерва. Москва

На прилавках магазинов и на площадках фестиваля «Путешествие в Рождество» москвичи и гости города могут найти новогодние украшения на любой вкус. Классические и авторские стеклянные шары, оригинальные фигурки, а также игрушки с изображением тигра — символа наступающего 2022 года.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Продажа новогодних украшений. Петровский пассаж. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Продажа новогодних украшений. Петровский пассаж. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Продажа новогодних украшений. Петровский пассаж. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Продажа новогодних украшений. Петровский пассаж. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Продажа новогодних украшений. Петровский пассаж. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Продажа новогодних украшений. Петровский пассаж. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Петровский пассаж. Новогодняя вечерняя Москва

Особой популярностью последние годы пользуются ёлочные игрушки в стиле ретро и выполненные вручную. Ценовой сегмент на новогодние украшения разнообразен. Есть как бюджетные варианты — до 350 рублей за игрушку, так и более дорогие — от 1500 рублей и до бесконечности за авторские работы.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Продажа новогодних украшений. ГУМ. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Продажа новогодних украшений. ГУМ. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Продажа новогодних украшений. ГУМ. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Продажа новогодних украшений. ГУМ. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Продажа новогодних украшений. ГУМ. Москва