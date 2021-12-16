Во время реконструкции железнодорожной станции Балашиха был демонтирован существующий здесь с середины ХХ века наземный пешеходный переход, вместо него был возведен 5-пролетный 10-метровый надземный, не оборудованный подъемным устройством. Таким образом 10-тысячный микрорайон 15 Б, среди жителей которого есть инвалиды, маломобильные группы населения (люди с временным нарушением здоровья, беременные женщины, люди старших возрастов, пенсионеры, люди с детскими колясками, дошкольники, и т. д.), оказался отрезан железнодорожными путями от всей социальной инфраструктуры.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Воздушный переход через жд пути станция Балашиха

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Наземный переход перекрыт забором

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пешеходы с ребенком и коляской

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Воздушный переход через жд пути станция Балашиха

На совещании с губернатором Андреем Воробьевым глава Балашихи Сергей Юров заверил губернатора, что переход оборудуют лифтом не позднее 15 декабря 2021 года. На календаре уже 16 декабря, не то что нет подъемного устройства, но к его монтажу даже никто не приступал. В свою очередь представители РЖД обещают, что к монтажу лифта приступят только в первом квартале 2022 года, а пока, чтобы хоть как-то выкрутиться из сложившейся ситуации, решили поставить у перехода человека, который будет помогать маломобильным гражданам подниматься и спускаться по переходу.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Надземный переход через жд пути

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Волонтеры дежурят на переходе круглые сутки

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Вместо лифта дежурство волонтеров на переходе

Отметим что, проводя реконструкцию, железнодорожники не стали обременять себя заботами о местных жителях, а учли лишь свой пассажиропоток. Конечно же, интересы населения должна была учесть городская администрация и согласовать с РЖД сохранение наземного перехода, тем более что станция конечная, движения поездов дальнего следования по этой ветке нет, а потому и не было необходимости лишать граждан прямого доступа к благам цивилизации.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Воздушный переход через жд пути станция Балашиха

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Воздушный переход через жд пути станция Балашиха

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Бесплатный автобус у станции Балашиха

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Бесплатный автобус

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Расписание автобуса у станции Балашиха

К сожалению, кроме суровых вопросов на камеру со стороны Андрея Воробьева областное правительство также никак не участвует в разрешении подобных конфликтов. Подумаешь, наиболее незащищенные группы граждан лишили мобильности. О безразличии к судьбе граждан со стороны областной администрации можно говорить со всей определенностью. ИА REGNUM ранее сообщало о строительстве дополнительного пути из Балашихи в Москву, уже тогда журналист издания обратила внимание на то, что каждую станцию оборудовали именно надземным пешеходным переходом.

Подробности читайте здесь: Новая и современная: как строят железную дорогу в Балашихе — фоторепортаж

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Народная тропа через жд пути

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Народная тропа через жд пути

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Проход закрыт

Лишь отсутствием или наличием тех или иных переходов через автомагистрали или железнодорожные пути дело не ограничивается. Наиболее наглядно проследить отношение к маломобильным группам в частности, да и к жителям области в целом можно по тому, как Подмосковные власти реализуют госпрограмму «Доступная среда». В начале 2020 года ИА REGNUM сообщало, что широко разрекламированное в официальных медиа создание безбарьерной среды на поверку оказалось фикцией. Минул год, вновь Балашиха, и вновь все та же проблема. Попустительствующие девелоперам, превращающим Подмосковье в лабиринты «человейников», власти наотрез отказываются замечать насущные надобности людей.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Воздушный переход через жд пути станция Балашиха

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Народная тропа через жд пути

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Жители Балашихи вышли на протест

Подробности читайте здесь: Боль и слёзы: безбарьерная среда в Подмосковье остаётся фикцией