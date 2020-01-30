30 января 2020 | Время чтения 6 мин

«...Доступная городская среда — это не только про низкопольные автобусы, про тротуары, пешеходные переходы… Достойная жизнь инвалидов в городе означает, что тебе не приходится обращаться к посторонним людям за помощью. Все должно быть в идеале. А если тебе приходится обращаться к другим людям за помощью, то это не про достойную жизнь».

Наталья Стрельцова, , 14:24 — REGNUM Новости про оборудование мест общественного пребывания и тротуаров так называемыми средствами доступной среды, а также закупку транспорта со специальными подъемками вселяют уверенность, что инвалидам-колясочникам в России с каждым днем уделяют все больше внимания. Однако на поверку получается, что новые пандусы около зданий или спуски у наземных переходов хотя и выглядят красиво, но зачастую не выполняют заявленных функций: например, колясочник может воспользоваться ими для спуска, но уже не может заехать наверх, или эти пандусы подходят только для человека, который хотя и не ходит, но сам держит спину, а вот для жителя с более тяжелыми патологиями оборудованные съезды — такое же непреодолимое препятствие, как и полное отсутствие средств доступной среды. Также выяснялось, что наличие подъемников в автобусах совсем не гарантирует возможности колясочнику реально попасть внутрь: они часто сломаны, или водители теряют пульты управления, а как раскрыть подъемник вручную, не знают. В проведении эксперимента по проверке реальной доступности пандусов и подъемников Балашихи корреспонденту ИА REGNUM согласилась помочь Ольга Кузнецова.

Магазины оборудованы пандусами Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Доступность — это возможность для человека без барьеров, самостоятельно, добраться из дома до центра и обратно», — заявлено на сайте государственных услуг «Мои документы».

Самый удобный спуск с тротуара, сделанный небезразличными людьми из обычного асфальта Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Читайте также: Город не для всех: доступной среды в Москве нет

Первое препятствие

Мы выбрали маршрут от дома Ольги до центра Балашихи, где она собиралась посетить МФЦ. До пункта назначения планировали добраться на общественном транспорте. У ближайшего к дому супермаркета есть пандусы около лестниц, а тротуары вокруг уложены плиткой, и даже сделаны спуски, по которым можно съехать самостоятельно, но вот подняться без посторонней помощи уже невозможно, так как спуски выполнены под углом почти в 45 градусов…

Самым удобным оказался пологий асфальтовый пандус на автомобильной стоянке для инвалидов. Зато за дворовой дорожкой заехать на тротуар Ольга уже не смогла — пандуса не было. Пришлось объезжать по автомобильной дороге, разыскивая место для подъема.

Ожидание нужного автобуса с подъемником Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Подъемника в автобусе нет Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Водители не приучены подъезжать вплотную к бордюрам Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Добравшись до остановки через наземный переход, решено было сесть в автобус. Но проходившие мимо автобусы либо не были оборудованы подъемниками, либо не замечали, что на остановке инвалид-колясочник. Также в нескольких автобусах с подъемниками последние попросту не работали или у водителей не было в наличии пультов управления. Возможно, водители просто никогда ими не пользовались и не умеют этого делать.

Неожиданное чудо

В итоге пришлось сесть не в нужный автобус, а просто в тот, в который смогла забраться Ольга. Ей наконец-то попался милосердный водитель, который припарковался ближе к тротуару и откинул подъемник вручную. Так Ольга попала на конечную остановку рядом с железнодорожной станцией Балашиха.

Дорожка со ступеньками Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Приходиться прыгать, спускаясь по тротуару Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Для дальнейшего движения по маршруту нужно было перебраться через железнодорожные пути по наземному переходу из резинового настила поверх рельсов. Это непросто даже для обычных пешеходов, но Ольге повезло: электрички тут ходят редко, и в конце концов она поднялись на платформу у вокзала.

Красиво, но труднодоступно

Далее Ольга проехала по недавно благоустроенному городскому парку «Пехорка», где красиво и обустроены хорошие дорожки, но спуск на набережной оказался очень крутым: без посторонней помощи там не проедешь, так что придется возвращаться назад и выбирать другую дорогу, если колясочнику некому помочь.

Подъем на платформу достаточно крутой, по нему не подняться Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Подъем на платформу достаточно крутой, по нему не подняться, и маленькие колесики не помещаются Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В центре города

Далее Ольга выехала к центру города в направлении Многофункционального центра (МФЦ). Казалось бы, что тут всё должно быть идеально, но обнаружился лишь спуск у перехода через дорогу второстепенного значения, а вот подъем уже нужно было найти. Причем потом необходимо протиснуться между припаркованными кое-как машинами: найти сознательного водителя еще сложнее, чем реально удобный пандус.

Следующее испытание ожидало Ольгу на обратной дороге от МФЦ. Автобус пришлось ждать 40 минут, причем ни один водитель на нужном маршруте её так и не посадил. Причины те же, что и по пути от дома: либо нет подъемников, хотя этот автобус якобы был ими оборудован, либо подъемник не работает, либо у водителя не нашлось пульта управления. В итоге опять пришлось ехать на первом попавшемся автобусе, в который получилось заехать на коляске — удалось проехать хотя бы половину дороги. Ну, а далее Ольга оказалась на центральной улице, по которой без посторонней помощи колясочник сам не проедет.

«…Есть знакомые на колясках с разными заболеваниями: и с ДЦП, и со спинальными травмами, которые у всех выражаются по-разному. У кого-то спина, у кого-то руки слабые или равновесие не могут держать. Это все сказывается. Если я где-то смогу спрыгнуть с высокого бордюра и поехать дальше, то другой колясочник не сможет без посторонней помощи даже зебру перейти. Поэтому доступная городская среда — это не только про низкопольные автобусы, про тротуары, пешеходные переходы… Достойная жизнь инвалидов в городе означает, что тебе не приходится обращаться к посторонним людям за помощью. Все должно быть в идеале. А если тебе приходится обращаться к другим людям за помощью, то это не про достойную жизнь, — подчеркнула Ольга Кузнецова. — Я ругаюсь, когда мне предлагают пользоваться этой же службой метро, где меня по лестнице катают здоровые мужики, но нужно заранее оформлять заявку. Или, как сегодня, когда мы наконец-то сели в автобус… К водителю претензий нет, он отнесся с душой. Но то, что многие водители не умеют пользоваться подъемниками, не знают, как их открывать. Это немного коробит… Если бы он физически не смог мне помочь заехать в этот автобус, откинув подъемник вручную, мне пришлось бы сидеть и еще раз ждать, когда придет очередной автобус… Вот о чем я говорю. Что если бороться за доступность, то это должна быть доступность на 100%».

Спуск есть, а вот подъем напротив на тротуар отсутствует Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Между припарковавшимися автомобилями Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Автобус, чтобы проехать хоть полпути в направлении дома Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

По словам Ольги, самое утомительное в таких поездках — это не необходимость крутить колеса, а долгое ожидание и неизвестность.

«Не могу сказать, что я устала от расстояния и от того, что надо колеса крутить. Устала от долгого ожидания, от непонятности, придет ли автобус или не придет автобус, от неизвестности, что ждет впереди. То есть идешь ты по тротуару, вроде все хорошо, но ты не знаешь, чем он закончится — ровным спуском или бордюром, с которого придется прыгать».