Наталья Стрельцова, 30 января 2020, 14:24 — REGNUM Новости про оборудование мест общественного пребывания и тротуаров так называемыми средствами доступной среды, а также закупку транспорта со специальными подъемками вселяют уверенность, что инвалидам-колясочникам в России с каждым днем уделяют все больше внимания. Однако на поверку получается, что новые пандусы около зданий или спуски у наземных переходов хотя и выглядят красиво, но зачастую не выполняют заявленных функций: например, колясочник может воспользоваться ими для спуска, но уже не может заехать наверх, или эти пандусы подходят только для человека, который хотя и не ходит, но сам держит спину, а вот для жителя с более тяжелыми патологиями оборудованные съезды — такое же непреодолимое препятствие, как и полное отсутствие средств доступной среды. Также выяснялось, что наличие подъемников в автобусах совсем не гарантирует возможности колясочнику реально попасть внутрь: они часто сломаны, или водители теряют пульты управления, а как раскрыть подъемник вручную, не знают. В проведении эксперимента по проверке реальной доступности пандусов и подъемников Балашихи корреспонденту ИА REGNUM согласилась помочь Ольга Кузнецова.

Магазины оборудованы пандусами
Магазины оборудованы пандусами
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
«Доступность — это возможность для человека без барьеров, самостоятельно, добраться из дома до центра и обратно», — заявлено на сайте государственных услуг «Мои документы».
Самый удобный спуск с тротуара, сделанный небезразличными людьми из обычного асфальта
Самый удобный спуск с тротуара, сделанный небезразличными людьми из обычного асфальта
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Оборудован спуск с тротуара от супермаркета, но подниматься по нему без посторонней помощи невозможно, так как очень крутой
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Подъема на противоположной стороне тротуара не оказалось
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Наземный пешеходный переход
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

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Первое препятствие

Мы выбрали маршрут от дома Ольги до центра Балашихи, где она собиралась посетить МФЦ. До пункта назначения планировали добраться на общественном транспорте. У ближайшего к дому супермаркета есть пандусы около лестниц, а тротуары вокруг уложены плиткой, и даже сделаны спуски, по которым можно съехать самостоятельно, но вот подняться без посторонней помощи уже невозможно, так как спуски выполнены под углом почти в 45 градусов…

Самым удобным оказался пологий асфальтовый пандус на автомобильной стоянке для инвалидов. Зато за дворовой дорожкой заехать на тротуар Ольга уже не смогла — пандуса не было. Пришлось объезжать по автомобильной дороге, разыскивая место для подъема.

Ожидание нужного автобуса с подъемником
Ожидание нужного автобуса с подъемником
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Водители не приучены подъезжать вплотную к бордюрам
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Расписание автобусов
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Ожидание нужного автобуса с подъемником
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Подъемника в автобусе нет
Подъемника в автобусе нет
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Водители не приучены подъезжать вплотную к бордюрам
Водители не приучены подъезжать вплотную к бордюрам
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
По подъемнику можно сесть в автобус
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
В автобусе
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Конечная остановка автобуса
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Добравшись до остановки через наземный переход, решено было сесть в автобус. Но проходившие мимо автобусы либо не были оборудованы подъемниками, либо не замечали, что на остановке инвалид-колясочник. Также в нескольких автобусах с подъемниками последние попросту не работали или у водителей не было в наличии пультов управления. Возможно, водители просто никогда ими не пользовались и не умеют этого делать.

Неожиданное чудо

В итоге пришлось сесть не в нужный автобус, а просто в тот, в который смогла забраться Ольга. Ей наконец-то попался милосердный водитель, который припарковался ближе к тротуару и откинул подъемник вручную. Так Ольга попала на конечную остановку рядом с железнодорожной станцией Балашиха.

Дорожка со ступеньками
Дорожка со ступеньками
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Приходиться прыгать, спускаясь по тротуару
Приходиться прыгать, спускаясь по тротуару
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Переход железнодорожного полотна по наземному переходу
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Переход железнодорожного полотна по наземному переходу
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Переход железнодорожного полотна по наземному переходу
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Переход железнодорожного полотна по наземному переходу
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Подъем на платформу достаточно крутой, по нему не подняться
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Для дальнейшего движения по маршруту нужно было перебраться через железнодорожные пути по наземному переходу из резинового настила поверх рельсов. Это непросто даже для обычных пешеходов, но Ольге повезло: электрички тут ходят редко, и в конце концов она поднялись на платформу у вокзала.

Красиво, но труднодоступно

Далее Ольга проехала по недавно благоустроенному городскому парку «Пехорка», где красиво и обустроены хорошие дорожки, но спуск на набережной оказался очень крутым: без посторонней помощи там не проедешь, так что придется возвращаться назад и выбирать другую дорогу, если колясочнику некому помочь.

Подъем на платформу достаточно крутой, по нему не подняться
Подъем на платформу достаточно крутой, по нему не подняться
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Подъем на платформу достаточно крутой, по нему не подняться, и маленькие колесики не помещаются
Подъем на платформу достаточно крутой, по нему не подняться, и маленькие колесики не помещаются
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Нашли пологий подъем на платформу железнодорожной станции
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Железнодорожная станция
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Дорожки в благоустроенном парке «Пехорка»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Набережная парка « Пехорка»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Белка в парке ждет орешков
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Подъемник в банк, но на тротуар подъемника нет
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Приходиться объезжать по проезжей части дороги
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В центре города

Далее Ольга выехала к центру города в направлении Многофункционального центра (МФЦ). Казалось бы, что тут всё должно быть идеально, но обнаружился лишь спуск у перехода через дорогу второстепенного значения, а вот подъем уже нужно было найти. Причем потом необходимо протиснуться между припаркованными кое-как машинами: найти сознательного водителя еще сложнее, чем реально удобный пандус.

Следующее испытание ожидало Ольгу на обратной дороге от МФЦ. Автобус пришлось ждать 40 минут, причем ни один водитель на нужном маршруте её так и не посадил. Причины те же, что и по пути от дома: либо нет подъемников, хотя этот автобус якобы был ими оборудован, либо подъемник не работает, либо у водителя не нашлось пульта управления. В итоге опять пришлось ехать на первом попавшемся автобусе, в который получилось заехать на коляске — удалось проехать хотя бы половину дороги. Ну, а далее Ольга оказалась на центральной улице, по которой без посторонней помощи колясочник сам не проедет.

«…Есть знакомые на колясках с разными заболеваниями: и с ДЦП, и со спинальными травмами, которые у всех выражаются по-разному. У кого-то спина, у кого-то руки слабые или равновесие не могут держать. Это все сказывается. Если я где-то смогу спрыгнуть с высокого бордюра и поехать дальше, то другой колясочник не сможет без посторонней помощи даже зебру перейти. Поэтому доступная городская среда — это не только про низкопольные автобусы, про тротуары, пешеходные переходы… Достойная жизнь инвалидов в городе означает, что тебе не приходится обращаться к посторонним людям за помощью. Все должно быть в идеале. А если тебе приходится обращаться к другим людям за помощью, то это не про достойную жизнь, — подчеркнула Ольга Кузнецова. — Я ругаюсь, когда мне предлагают пользоваться этой же службой метро, где меня по лестнице катают здоровые мужики, но нужно заранее оформлять заявку. Или, как сегодня, когда мы наконец-то сели в автобус… К водителю претензий нет, он отнесся с душой. Но то, что многие водители не умеют пользоваться подъемниками, не знают, как их открывать. Это немного коробит… Если бы он физически не смог мне помочь заехать в этот автобус, откинув подъемник вручную, мне пришлось бы сидеть и еще раз ждать, когда придет очередной автобус… Вот о чем я говорю. Что если бороться за доступность, то это должна быть доступность на 100%».
Спуск есть, а вот подъем напротив на тротуар отсутствует
Спуск есть, а вот подъем напротив на тротуар отсутствует
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Между припарковавшимися автомобилями
Между припарковавшимися автомобилями
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Остановка МФЦ
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Подъемника нет
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
В расписании три маршрута для маломобильных граждан
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Автобус маршрута 22 для маломобильных граждан. Задняя дверь наглухо заставлена сиденьями
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Автобус маршрута 22 для маломобильных граждан
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Автобус для маломобильных граждан
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Автобус для маломобильных граждан оборудован подъемником, который не работает
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Ожидая автобус
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Автобус для маломобильных граждан без подъемника
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Автобус, чтобы проехать хоть полпути в направлении дома
Автобус, чтобы проехать хоть полпути в направлении дома
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

По словам Ольги, самое утомительное в таких поездках — это не необходимость крутить колеса, а долгое ожидание и неизвестность.

«Не могу сказать, что я устала от расстояния и от того, что надо колеса крутить. Устала от долгого ожидания, от непонятности, придет ли автобус или не придет автобус, от неизвестности, что ждет впереди. То есть идешь ты по тротуару, вроде все хорошо, но ты не знаешь, чем он закончится — ровным спуском или бордюром, с которого придется прыгать».