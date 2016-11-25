Непогода обрушилась на регионы России. В Крыму штормит, есть пострадавшие.

По данным Гидрометцентра, на участке Магри — Веселое в Сочи имеется опасность формирования смерчей над морем.

В Мурманской области — мороз, в Самарской области — сильный ветер. Ленобласть готовится к снежному шторму. В Бурятии прогнозируются метели и снегопады.

Непогода не даёт расслабиться и жителям других стран. Великобританию накрыла снежная буря. Десятки человек пострадали в результате урагана, обрушившегося на Стамбул. Из-за резкого ухудшения погодных условий 29 ноября было прервано сообщение между итальянским островом Капри и континентом.

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