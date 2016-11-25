Как передаёт «Крым 24», из-за непогоды без электроэнергии на время остались 16 школ, 13 детских садов, 15 фельдшерско-акушерских пунктов и восемь котельных. По информации МЧС Крыма, во всех учреждениях восстановлено электроснабжение.
В Норильске и Дудинке (Красноярский край) началась полярная ночь.
На Петербург надвигается сильный снегопад
Жителей Санкт-Петербурга предупредили о снегопаде.
В Петербург до середины декабря пришла зимняя погода
В Санкт-Петербург пришла настоящая зима.
В Сочи объявлено экстренное предупреждение из-за ливней и смерчей
Экстренное предупреждение из-за прогнозируемых сильных ливней и возможного образования смерчей объявлено в Сочи на период с 30 ноября по 2 декабря, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
В Крыму в ближайшие часы ожидается усиление урагана
Ранее крымчан предупредили об усилении ветра до 35−40 м/сек и ливнях.
Три самолета не смогли приземлиться в Сочи из-за шквалистого ветра.
В ночь на 30 ноября три рейса — авиакомпаний «ЮТэйр» из «Внуково», «Победа» из Уфы и «Азимут» из Махачкалы — ушли на запасной аэродром в Краснодар. Этой же ночью все рейсы вылетели в Сочи. В настоящее время аэропорт курорта работает в штатном режиме.
Цитата канала «Кубанские новости».
При шторме в Ялте пострадали четверо человек
По меньше мере четверо человек пострадали в результате шторма, который обрушился на Ялту. Об этом 29 ноября сообщила в своем телеграм-канале мэр города Янина Павленко.
В Крыму из-за штормового ветра пострадали шесть человек
В Крыму шесть человек получили травмы в результате порывов штормового ветра и падения деревьев, сообщает 29 ноября пресс-служба регионального управления МЧС.
В Крыму из-за непогоды произошло веерное отключение электроснабжения
Веерное отключение электроснабжения в Симферополе, а также в ряде сёл Симферопольского района Крыма произошло вечером 29 ноября из-за сильного ветра. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Республики Крым.
В Сочи с 30 ноября по 2 декабря ожидается ухудшение погоды. В этот период на курорте местами пройдут сильные дожди, ливни с грозами, шквалистым усилением ветра до 22−27 м/с. Из-за сильных осадков на реках возможен подъём уровня воды, местами с достижением неблагоприятных отметок.
В горной зоне есть риск схода селевых потоков малого объема. В этот же период на участке Магри — Веселое метеорологи прогнозируют формирование смерчей над морем.
Цитата канала «Кубанские новости».