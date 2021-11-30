Пришедший на Северо-Запад России циклон «Бенедикт» буквально за несколько часов перенёс Петербург из тёмной поздней осени в белое царство зимы. За последние 12 часов в Северной столице выпала почти треть (29%) от месячной нормы осадков для ноября. Об этом 30 ноября сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Следите за развитием событий в трансляции: «Ураганы, штормы, метели: непогода в России и мире — все новости»

Снег начался вечером 29 ноября и продолжался всю ночь на 30 ноября. Он продолжится и в течение дня.

Дарья Драй ИА REGNUM Снегопад в Петербурге

«Учитывая, что вчера высота снежного покрова в Санкт-Петербурге составляла 3 см, и всю ночь шел снег, с интересом ждем новых данных о снежном покрове», — отметил специалист.

Дарья Драй ИА REGNUM Снегопад в Петербурге

По его данным, в последний день календарной осени погодную ситуацию в Петербурге вновь будет определять северо-западная периферия циклона, выходящего в центральную часть Европейской России.

Дарья Драй ИА REGNUM Движение троллейбуса во время снегопада

«Он сохранит в регионе облачную погоду, пройдёт снег, к вечеру усилится ветер», — пояснил Леус.

Дарья Драй ИА REGNUM Дорожное движение во время снегопада

Температура воздуха в Петербурге днем составит −2…−4 градуса, по Ленинградской области −1…−6 градусов. Ветер северо-западный 5−10 м/с. Атмосферное давление составит 730 мм рт. ст., что существенно ниже нормы.

Дарья Драй ИА REGNUM Петербуржцы на остановке общественного транспорта во время снегопада

По данным петербургского гидрометцентра, в среду, 1 декабря, в городе сохранится облачная погода, пройдет небольшой, ночью местами умеренный снег. Ветер северо-западный 7−12 м/с, местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха в течение суток −5…−7 градусов. На дорогах гололедица. Атмосферное давление начнет слабо повышаться.