У представительства Кузбасса на Ленинском проспекте в Москве образовался стихийный мемориал. Москвичи несут цветы в память о погибших в шахте «Листвяжная».

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Ярослав Чингаев ИА REGNUM Стихийный мемориал в память о погибших на шахте «Листвяжная» у представительства Кузбасса в Москве

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Представительство Кузбасса в Москве

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Кузбасс скорбит о погибших

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Стихийный мемориал в память о погибших на шахте «Листвяжная»

Москвичи принесли цветы и лампады к зданию представительства. Люди пишут слова поддержки жителям Кузбасса.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Москвичи принесли к представительству цветы в память о погибших горняках

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Москвичи оставляют записки

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Цветы и каска в память о погибших

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Стихийный мемориал в память о погибших на шахте «Листвяжная»

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Москвичи оставляют записки

Напомним, взрыв на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области произошёл 25 ноября. В результате взрыва погибло 46 шахтеров и 5 горноспасателей. Позже стало известно, что одному из спасателей удалось выжить.