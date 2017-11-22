Прокуратура Кемеровской области организовала проверку в связи с задымлением на шахте «Листвяжная». Об этом ИА REGNUM сообщили в самом ведомстве.

На место происшествия выехали заместитель прокурора Кемеровской области Анатолий Закусилов, прокурор г. Белово Александр Царев и исполняющий обязанности Кемеровского межрайонного прокурора по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли Илья Подаруев.