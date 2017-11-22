25 Ноября
 
8:40

Названа возможная причина ЧП на кузбасской шахте

В кузбасской шахте «Листвяжная» загорелась угольная пыль, вызвав задымление. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

8:32

Шахта «Листвяжная» ведёт отработку запасов Егозово-Красноярского угольного месторождения. ООО учреждено в декабре 2002 года и имеет соответствующую лицензию, действующую до 31 декабря 2040 года.

8:30

Очаг пожара в кузбасской шахте «Листвяжная» находится в вентиляционной штольне, разрушений шахты нет. Об этом сообщает телеграм-канал «Кузбасс инфо».

8:29

Фото kru.ru

8:29

В кузбасской шахте «Листвяжная» — ЧП: кому принадлежит актив?

Компанией «Шахта «Листвяжная», где утром 25 ноября 2021 года произошло ЧП, владеет АО «Холдинговая компания «СДС-Уголь», среди основателей которой — фигурант списка Forbes Михаил Федяев и экс-депутат Госдумы от Кемеровской области Владимир Гридин. По последним открытым данным, актуальным на 2015 год, оба сообща владели в ХК «СДС-Уголь» 75% акций.

8:25

После ЧП в кузбасской шахте к медикам обратились десятки горняков

Врачи осматривают горняков кузбасской шахты «Листвяжная», где сегодня утром, 25 ноября, произошло задымление. После ЧП к медикам обратились до 50 шахтёров, сообщил «Интерфаксу» информированный источник.

8:24

На место происшествия выехало руководство следственного управления — СКР.

8:11

На кузбасской шахте «Листвяжная» пострадали 25 человек, госпитализированы 15. У всех пострадавших отравление продуктами горения. Об этом сообщает телеграм-канал «Кемерово №1».

8:10

Стало известно, сколько горняков находилось в задымленной шахте Кузбасса

В момент задымления на кузбасской шахте «Листвяжная» в штреке находились 115 горнорабочих. Об этом сообщило региональное управление СКР.

8:09

СКР начал проверку по факту задымления на шахте Кузбасса

В Кемеровской области проводится доследственная проверка по факту задымления в горной выработке. Об этом сообщило региональное управление СКР.

8:08

Выросло число пострадавших на кузбасской шахте

Число пострадавших при пожаре на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области выросло до 15.

8:08

Прокуратура начала свою проверку после ЧП на шахте Кузбасса

Прокуратура Кемеровской области организовала проверку в связи с задымлением на шахте «Листвяжная». Об этом ИА REGNUM сообщили в самом ведомстве.

На место происшествия выехали заместитель прокурора Кемеровской области Анатолий Закусилов, прокурор г. Белово Александр Царев и исполняющий обязанности Кемеровского межрайонного прокурора по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли Илья Подаруев.

8:07

Глава Кузбасса выехал на шахту, где произошёл пожар

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв выехал на шахту «Листвяжная», где сегодня утром, 25 ноября, произошёл взрыв.

8:06

На шахте Кузбасса произошёл взрыв

Уточняется, что в 09:08 (время местное) оперативным службам поступил сигнал о задымлении на шахте. Через 15 минут была получена информация о взрыве.