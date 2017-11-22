Названа возможная причина ЧП на кузбасской шахте
В кузбасской шахте «Листвяжная» загорелась угольная пыль, вызвав задымление. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Шахта «Листвяжная» ведёт отработку запасов Егозово-Красноярского угольного месторождения. ООО учреждено в декабре 2002 года и имеет соответствующую лицензию, действующую до 31 декабря 2040 года.
Очаг пожара в кузбасской шахте «Листвяжная» находится в вентиляционной штольне, разрушений шахты нет. Об этом сообщает телеграм-канал «Кузбасс инфо».
В кузбасской шахте «Листвяжная» — ЧП: кому принадлежит актив?
Компанией «Шахта «Листвяжная», где утром 25 ноября 2021 года произошло ЧП, владеет АО «Холдинговая компания «СДС-Уголь», среди основателей которой — фигурант списка Forbes Михаил Федяев и экс-депутат Госдумы от Кемеровской области Владимир Гридин. По последним открытым данным, актуальным на 2015 год, оба сообща владели в ХК «СДС-Уголь» 75% акций.
После ЧП в кузбасской шахте к медикам обратились десятки горняков
Врачи осматривают горняков кузбасской шахты «Листвяжная», где сегодня утром, 25 ноября, произошло задымление. После ЧП к медикам обратились до 50 шахтёров, сообщил «Интерфаксу» информированный источник.
На место происшествия выехало руководство следственного управления — СКР.
На кузбасской шахте «Листвяжная» пострадали 25 человек, госпитализированы 15. У всех пострадавших отравление продуктами горения. Об этом сообщает телеграм-канал «Кемерово №1».
Стало известно, сколько горняков находилось в задымленной шахте Кузбасса
В момент задымления на кузбасской шахте «Листвяжная» в штреке находились 115 горнорабочих. Об этом сообщило региональное управление СКР.
СКР начал проверку по факту задымления на шахте Кузбасса
В Кемеровской области проводится доследственная проверка по факту задымления в горной выработке. Об этом сообщило региональное управление СКР.
Выросло число пострадавших на кузбасской шахте
Число пострадавших при пожаре на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области выросло до 15.
Прокуратура начала свою проверку после ЧП на шахте Кузбасса
Прокуратура Кемеровской области организовала проверку в связи с задымлением на шахте «Листвяжная». Об этом ИА REGNUM сообщили в самом ведомстве.
На место происшествия выехали заместитель прокурора Кемеровской области Анатолий Закусилов, прокурор г. Белово Александр Царев и исполняющий обязанности Кемеровского межрайонного прокурора по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли Илья Подаруев.
Глава Кузбасса выехал на шахту, где произошёл пожар
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв выехал на шахту «Листвяжная», где сегодня утром, 25 ноября, произошёл взрыв.
На шахте Кузбасса произошёл взрыв
Уточняется, что в 09:08 (время местное) оперативным службам поступил сигнал о задымлении на шахте. Через 15 минут была получена информация о взрыве.