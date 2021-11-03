Болеешь? Докажи! — как в Петербурге пускают на хоккей по QR-кодам
Доступ на массовые мероприятия в Петербурге теперь возможен только по QR-кодам. И зрителям, и организаторам приходится привыкать к «новой нормальности», по выражению губернатора Александра Беглова. О том, как проводится контроль при входе зрителей на домашние матчи хоккейного клуба СКА — в репортаже ИА REGNUM.
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Согласно постановлению правительства Санкт-Петербурга, с 1 ноября доступ совершеннолетних посетителей на спортивные, физкультурные, конгрессно-выставочные мероприятия численностью более 40 человек возможен только при предъявлении действующего QR-кода о прохождении полного курса вакцинации от COVID-19 или о перенесенном в последние полгода заболевании, либо справки о наличии медицинского отвода от вакцинации вместе с отрицательным ПЦР-тестом.
На входе в Ледовый дворец Петербурга, где играет СКА, установлены ограждения в виде «змейки», позволяющие разрядить и дозировать поток идущих на хоккей зрителей. Там же стоят охранники и контролируют людской поток.
Непосредственно внутри Ледового дворца волонтеры клуба СКА с помощью смартфонов проверяют у зрителей наличие QR-кодов и сверяют их данные с паспортами и военными билетами.
Затем у всех идущих измеряют температуру — если она выше 37 градусов, вход на матч запрещён.
Информация о новых правилах входа на территорию спортивной площадки регулярно передается через громкоговоритель. Все эти меры позволили избежать скопления толпы у Ледового дворца.
Напомним, по постановлению Смольного, с 15 ноября необходимо будет предъявлять QR-код в бассейнах, фитнес-центрах, других организациях в сфере физкультуры и спорта, в театрах, цирках, концертных залах, кинотеатрах, в музеях и на выставках, а также на церемонии торжественной регистрации брака.
С 1 декабря это же условие вводится для посетителей предприятий общественного питания (кроме производственных столовых, вокзалов и аэропорта), объектов розничной торговли (кроме аптек, автозаправок, продовольственных магазинов и магазинов, реализующих товары первой необходимости, а также магазинов, не имеющих зала обслуживания), и при размещении в домах отдыха.
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Правда, в коридорах власти не исключают, что норма о предъявлении QR-кода в общепите и магазинах вступит в силу еще в ноябре.