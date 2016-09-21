В России действует режим нерабочих дней с ограничениями работы магазинов, предприятий общественного питания, торговых центров. Некоторые регионы из-за эпидемиологической обстановки приняли решение о продлении режима нерабочих дней.

Губернатор Новгородской области Андрей Никитин на заседании регионального оперативного штаба заявил, что нерабочие дни в регионе продлеваются на неделю — до 14 ноября.

Власти призывают людей в нерабочие дни минимизировать контакты и соблюдать меры предосторожности, чтобы остановить рост заболеваемости.

Президент России Владимир Путин назвал очень сложной ситуацию с коронавирусом в России. Он отметил, что в стране выявляют более 40 тысяч заболевших третий день подряд.

«У нас очень сложная ситуация в стране складывается — больше 40 тысяч заболевших. Такого никогда не было», — заявил президент. Он снова напомнил о необходимости вакцинации.

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