Поклонская рассказала, как лечилась от ковида в Крыму
Экс-прокурор Крыма, депутат Госдумы VII созыва Наталья Поклонская перенесла коронавирус, лечение она проходила в Крыму.
В Алтайском крае вновь упали темпы вакцинации от COVID-19
Всего на 2 ноября прививки от коронавируса получили 799 709 человек из более двух миллионов жителей Алтайского края. За сутки прирост вакцинированных составил 2389 человек.
Ульяновская область получила ещё 174 млн рублей на борьбу с коронавирусом
Ульяновской области выделены средства из федерального бюджета на обеспечение лекарствами препаратами амбулаторных пациентов с коронавируса и закупку кислородных концентраторов.
Полицейские проводят обыск в одной из поликлиник Кургана
В поликлинике №2 города Кургана полиция проводит обыски. Об этом сообщает портал 45.ru со ссылкой на собственный источник в медучреждении.
Женщина сообщила, что обыски проводят несколько десятков полицейских. Возможно, они связаны с подозрением о продаже QR-кодов. Желающих привиться от коронавируса отправили в больницу на ул. Томина.
В Алтайском крае вновь поставлен рекорд по смертности от COVID-19
Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает всё более ухудшаться. По состоянию на 2 ноября общее число жертв составляет уже 6332 человека, причем рекордные 32 из них добавили в сводку за последние сутки.
Накануне ИА REGNUM сообщило, что власти региона стали урезать информацию, перестав информировать граждан об общем числе заболевших и выздоровевших, а также зараженных коронавирусом детях. Уже сегодня оперативный штаб исправил этот недочёт.
Мурашко назвал субъекты СКФО, которым нужно нарастить темпы вакцинации
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко назвал субъекты РФ с низкими темпами вакцинации против коронавируса. В списке из десяти регионов России с недостаточной интенсивностью прививочной кампании оказались четыре республики Северо-Кавказского федерального округа: Дагестан, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия, Ингушетия.
В Петербурге нет признаков снижения распространения коронавируса
Смольный не наблюдает позитивной динамики в развитии ситуации с коронавирусом в Петербурге. Об этом 2 ноября сообщил председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец, передает корреспондент ИА REGNUM.
На Колыме проверяют обстоятельства смерти женщины в инфекционном госпитале
В Магаданской области возбуждено уголовное дело после публикации в СМИ информации о гибели пациентки инфекционного госпиталя. Адекватность назначенного женщине лечения проверят сотрудники регионального следственного управления СК РФ.
В Прикамье вызовы скорой помощи к пациентам с COVID-19 участились на 40%
В Пермском крае за месяц число вызовов бригад скорой помощи выросло с 42 405 до 46 166. Такую информацию опубликовала Пермская станция скорой помощи.
В октябре к пациентам с подозрением на COVID-19 (включая сопутствующую пневмонию) медикам пришлось выезжать 8662 раза. Госпитализировано 4678 человек. Месяцем ранее фиксировали 6207 вызовов и 3917 госпитализированных.
Пневмония выявлена у 4329 человек, из них 2494 пациента доставлены в больницы. В сентябре из 3501 пациента госпитализировали 2295.
Крым получит 97 млн рублей на кислородные концентраторы
Республика Крым получит более 97 млн рублей на приобретение концентраторов кислорода для лечения больных с коронавирусной инфекцией. Средства регионам будут выделены из Резервного фонда правительства РФ, соответствующее распоряжение опубликовано 2 ноября на сайте правительства.
В Брянской области коронавирус выявлен у 77 тысяч жителей
В Брянской области 2 ноября выявлено 497 новых носителей коронавируса — на одного человека меньше, чем за предыдущие сутки. Общее количество случаев заболевания COVID-19 превысило 77 тысяч. За сутки зарегистрировано 12 летальных исходов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.
В Башкирии за сутки выявили почти 670 носителей коронавируса
669 новых носителей коронавируса выявили за сутки в Башкирии. Об этом 2 ноября сообщает пресс-служба республиканского правительства.
Сообщается, что всего в регионе выявили 87 500 случаев заражения этой инфекцией.
Врач озадачен пятью фазами пандемии COVID-19 «по Медведеву»
На самом деле, заявление заместителя председателя Совета безопасности Дмитрия Медведева о наличии «пятой фазы пандемии коронавируса» затруднительно прокомментировать. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил кандидат медицинских наук, врач высшей категории Павел Шумихин:
«Общепринятым является, характеризуя нынешнюю пандемию, говорить о волнах, то есть периодических резких подъемах заболеваемости и смертности. Вместе с тем, начавшись в конце 2019 года, пандемия новой коронавирусной инфекции приобрела перманентный характер…»
На Ямале обнародовали стоимость лечения одного пациента с COVID-19
На Ямале стоимость лечения одного пациента с COVID-19 в стационаре обходится от 249 до 845 тысяч рублей. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на территориальный фонд обязательного медицинского страхования (ТФОМС) ЯНАО.
Смольный запретил выступление уличных музыкантов в Петербурге при локдауне
Комитет по культуре Санкт-Петербурга отозвал свое согласование на выступление уличных музыкантов в центре города на время действия локдауна, по 7 ноября.
В Крыму за сутки выявлены 732 носителя коронавируса
В Республике Крым подтверждено 732 новых случая заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 2 ноября. Накануне, 1 ноября, сообщалось о 725 новых случаях заражения.
В Северной Осетии вдвое повысились темпы вакцинации
В Северной Осетии за последние дни значительно выросли темпы вакцинации. По данным минздрава субъекта, отмечается двукратный рост числа желающих привиться.
В Хакасии за сутки коронавирус выявили у 225 человек
В Хакасии число подтверждённых случаев заражения коронавирусом с начала года достигло 26 675. За минувшие сутки зарегистрировано 225 новых носителей.
В Калмыкии ещё два пациента не смогли победить COVID-19
В Калмыкии за истекшие сутки зарегистрировано два случая смерти среди пациентов с COVID-19. Об этом сообщает региональный оперштаб 2 ноября.
В Калмыкии зарегистрировали ещё 50 случаев заражения коронавирусом
В Калмыкии за истекшие сутки положительный результат теста на коронавирус получили 50 человек. Такие данные приводит региональный оперштаб 2 ноября. Это на один случай заражения меньше, чем днём ранее.
В Ростовской области уточнили число дежурных групп в детских садах
В Ростовской области назвали число дежурных групп в детских садах, которые посещают дошколята в период нерабочих дней.
Группу лиц, причастных к деятельности по подделке сертификатов о вакцинации, разоблачили полицейские в Крыму. Об этом сообщили 2 ноября в пресс-службе МВД по Республике Крым.
Читайте подробнее: Крымских медиков заподозрили в подделке сертификатов о вакцинации
В Челябинской области выявили ещё 531 носителя коронавируса
В Челябинской области 1 ноября обнаружили 531 заразившегося коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.
Депутат Госдумы от Забайкальского края Андрей Гурулев 2 ноября во время заседания оперштаба по COVID-19 поручил главам районов мобилизовать все ресурсы и провести адресную работу с местными жителями по вопросу вакцинации от коронавируса.
«Сейчас надо мобилизовать все административные ресурсы для вакцинации людей, важнее задачи нет. Ходить по каждому двору, квартире и убеждать людей. Зайти к каждому и привести на пункт вакцинации. К людям пожилого возраста, тем, кто не может добраться сам, приехать и вакцинировать на месте. Составить графики и распределиться по обязанностям. Провести эту работу надо буквально за три дня», — сказал Андрей Гурулев главам районов края.
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть, у которого ранее подтвердился COVID-19, по-прежнему находится в больнице. Об этом редакции «Сиб.фм» сообщил пресс-секретарь мэра Глеб Черепанов.
Подробности в материале: Мэр Новосибирска до сих пор находится в больнице с коронавирусом
На территории одной из воинских частей, расположенных в Псковской области, будет запущена установка по производству медицинского кислорода, сообщили в пресс-службе областной администрации. Кислород будет передаваться медицинским учреждениям Псковщины.
Подробности в материале: Псковская область получит медицинский кислород от военных
В Туве число подтверждённых случаев заражения коронавирусом с начала года достигло 14 003. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики, за минувшие сутки выявлено 70 новых носителей.
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