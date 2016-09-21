2 Ноября
 
11:33

Поклонская рассказала, как лечилась от ковида в Крыму

Экс-прокурор Крыма, депутат Госдумы VII созыва Наталья Поклонская перенесла коронавирус, лечение она проходила в Крыму.

11:31

В Алтайском крае вновь упали темпы вакцинации от COVID-19

Всего на 2 ноября прививки от коронавируса получили 799 709 человек из более двух миллионов жителей Алтайского края. За сутки прирост вакцинированных составил 2389 человек.

11:29

Ульяновская область получила ещё 174 млн рублей на борьбу с коронавирусом

Ульяновской области выделены средства из федерального бюджета на обеспечение лекарствами препаратами амбулаторных пациентов с коронавируса и закупку кислородных концентраторов.

11:28

Полицейские проводят обыск в одной из поликлиник Кургана

В поликлинике №2 города Кургана полиция проводит обыски. Об этом сообщает портал 45.ru со ссылкой на собственный источник в медучреждении.

Женщина сообщила, что обыски проводят несколько десятков полицейских. Возможно, они связаны с подозрением о продаже QR-кодов. Желающих привиться от коронавируса отправили в больницу на ул. Томина.

11:26

В Алтайском крае вновь поставлен рекорд по смертности от COVID-19

Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает всё более ухудшаться. По состоянию на 2 ноября общее число жертв составляет уже 6332 человека, причем рекордные 32 из них добавили в сводку за последние сутки.

Накануне ИА REGNUM сообщило, что власти региона стали урезать информацию, перестав информировать граждан об общем числе заболевших и выздоровевших, а также зараженных коронавирусом детях. Уже сегодня оперативный штаб исправил этот недочёт.

11:24

Мурашко назвал субъекты СКФО, которым нужно нарастить темпы вакцинации

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко назвал субъекты РФ с низкими темпами вакцинации против коронавируса. В списке из десяти регионов России с недостаточной интенсивностью прививочной кампании оказались четыре республики Северо-Кавказского федерального округа: Дагестан, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия, Ингушетия.

11:21

В Петербурге нет признаков снижения распространения коронавируса

Смольный не наблюдает позитивной динамики в развитии ситуации с коронавирусом в Петербурге. Об этом 2 ноября сообщил председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец, передает корреспондент ИА REGNUM.

11:21

На Колыме проверяют обстоятельства смерти женщины в инфекционном госпитале

В Магаданской области возбуждено уголовное дело после публикации в СМИ информации о гибели пациентки инфекционного госпиталя. Адекватность назначенного женщине лечения проверят сотрудники регионального следственного управления СК РФ.

11:21

В Прикамье вызовы скорой помощи к пациентам с COVID-19 участились на 40%

В Пермском крае за месяц число вызовов бригад скорой помощи выросло с 42 405 до 46 166. Такую информацию опубликовала Пермская станция скорой помощи.

В октябре к пациентам с подозрением на COVID-19 (включая сопутствующую пневмонию) медикам пришлось выезжать 8662 раза. Госпитализировано 4678 человек. Месяцем ранее фиксировали 6207 вызовов и 3917 госпитализированных.

Пневмония выявлена у 4329 человек, из них 2494 пациента доставлены в больницы. В сентябре из 3501 пациента госпитализировали 2295.

11:14

Крым получит 97 млн рублей на кислородные концентраторы

Республика Крым получит более 97 млн рублей на приобретение концентраторов кислорода для лечения больных с коронавирусной инфекцией. Средства регионам будут выделены из Резервного фонда правительства РФ, соответствующее распоряжение опубликовано 2 ноября на сайте правительства.

11:07

В Брянской области коронавирус выявлен у 77 тысяч жителей

В Брянской области 2 ноября выявлено 497 новых носителей коронавируса — на одного человека меньше, чем за предыдущие сутки. Общее количество случаев заболевания COVID-19 превысило 77 тысяч. За сутки зарегистрировано 12 летальных исходов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

11:03

В Башкирии за сутки выявили почти 670 носителей коронавируса

669 новых носителей коронавируса выявили за сутки в Башкирии. Об этом 2 ноября сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Сообщается, что всего в регионе выявили 87 500 случаев заражения этой инфекцией.

11:02

Врач озадачен пятью фазами пандемии COVID-19 «по Медведеву»

На самом деле, заявление заместителя председателя Совета безопасности Дмитрия Медведева о наличии «пятой фазы пандемии коронавируса» затруднительно прокомментировать. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил кандидат медицинских наук, врач высшей категории Павел Шумихин:

«Общепринятым является, характеризуя нынешнюю пандемию, говорить о волнах, то есть периодических резких подъемах заболеваемости и смертности. Вместе с тем, начавшись в конце 2019 года, пандемия новой коронавирусной инфекции приобрела перманентный характер…»

11:00

На Ямале обнародовали стоимость лечения одного пациента с COVID-19

На Ямале стоимость лечения одного пациента с COVID-19 в стационаре обходится от 249 до 845 тысяч рублей. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на территориальный фонд обязательного медицинского страхования (ТФОМС) ЯНАО.

10:59

Смольный запретил выступление уличных музыкантов в Петербурге при локдауне

Комитет по культуре Санкт-Петербурга отозвал свое согласование на выступление уличных музыкантов в центре города на время действия локдауна, по 7 ноября.

10:50

В Крыму за сутки выявлены 732 носителя коронавируса

В Республике Крым подтверждено 732 новых случая заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 2 ноября. Накануне, 1 ноября, сообщалось о 725 новых случаях заражения.

10:46

В Северной Осетии вдвое повысились темпы вакцинации

В Северной Осетии за последние дни значительно выросли темпы вакцинации. По данным минздрава субъекта, отмечается двукратный рост числа желающих привиться.

10:42

В Хакасии за сутки коронавирус выявили у 225 человек

В Хакасии число подтверждённых случаев заражения коронавирусом с начала года достигло 26 675. За минувшие сутки зарегистрировано 225 новых носителей.

10:36

В Калмыкии ещё два пациента не смогли победить COVID-19

В Калмыкии за истекшие сутки зарегистрировано два случая смерти среди пациентов с COVID-19. Об этом сообщает региональный оперштаб 2 ноября.

10:33

В Калмыкии зарегистрировали ещё 50 случаев заражения коронавирусом

В Калмыкии за истекшие сутки положительный результат теста на коронавирус получили 50 человек. Такие данные приводит региональный оперштаб 2 ноября. Это на один случай заражения меньше, чем днём ранее.

10:29

В Ростовской области уточнили число дежурных групп в детских садах

В Ростовской области назвали число дежурных групп в детских садах, которые посещают дошколята в период нерабочих дней.

10:24

Группу лиц, причастных к деятельности по подделке сертификатов о вакцинации, разоблачили полицейские в Крыму. Об этом сообщили 2 ноября в пресс-службе МВД по Республике Крым.

Читайте подробнее: Крымских медиков заподозрили в подделке сертификатов о вакцинации

10:23

В Челябинской области выявили ещё 531 носителя коронавируса

В Челябинской области 1 ноября обнаружили 531 заразившегося коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.

10:23

Депутат Госдумы от Забайкальского края Андрей Гурулев 2 ноября во время заседания оперштаба по COVID-19 поручил главам районов мобилизовать все ресурсы и провести адресную работу с местными жителями по вопросу вакцинации от коронавируса.

«Сейчас надо мобилизовать все административные ресурсы для вакцинации людей, важнее задачи нет. Ходить по каждому двору, квартире и убеждать людей. Зайти к каждому и привести на пункт вакцинации. К людям пожилого возраста, тем, кто не может добраться сам, приехать и вакцинировать на месте. Составить графики и распределиться по обязанностям. Провести эту работу надо буквально за три дня», — сказал Андрей Гурулев главам районов края.

10:23

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть, у которого ранее подтвердился COVID-19, по-прежнему находится в больнице. Об этом редакции «Сиб.фм» сообщил пресс-секретарь мэра Глеб Черепанов.

Подробности в материале: Мэр Новосибирска до сих пор находится в больнице с коронавирусом

10:23

На территории одной из воинских частей, расположенных в Псковской области, будет запущена установка по производству медицинского кислорода, сообщили в пресс-службе областной администрации. Кислород будет передаваться медицинским учреждениям Псковщины.

Подробности в материале: Псковская область получит медицинский кислород от военных

10:22

В Туве число подтверждённых случаев заражения коронавирусом с начала года достигло 14 003. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики, за минувшие сутки выявлено 70 новых носителей.

Читайте также: В Туве с начала года выявили 14 тыс. случаев COVID-19