В Петербурге продолжается вакцинация от коронавирусной инфекции. Она заметно активизировалась после объявленного введения с 1 ноября системы допуска в общественные места по QR-кодам, однако темпы прививочной кампании по-прежнему далеки от планов Роспотребнадзора и Смольного.

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Дарья Драй ИА REGNUM Центр Вакцинации в ТЦ «Галерея»

Так, за воскресенье, 24 октября, в Петербурге было привито первым, вторым или единственным компонентом той или иной отечественной вакцины всего 6925 человек. В субботу их было немногим более 11 тысяч. В будние дни на прошлой неделе суточное число привитых колебалось в районе 20 тыс. человек и даже доходило до 22,7 тыс. человек.

Дарья Драй ИА REGNUM Центр Вакцинации в ТЦ «Галерея»

Воскресенье остается у петербуржцев наименее популярным днем для прививок. Больше всего прививок врачи делают по пятницам, успокаивают в комздраве Петербурга.

«Но для эффективного противодействия эпидемии этого мало. Сегодня нужно делать не 20, а 40 тысяч инъекций в день. И продержаться на этом уровне до конца ноября»,— заявил 25 октября в радиообращении к горожанам губернатор Александр Беглов.

Дарья Драй ИА REGNUM Центр Вакцинации в ТЦ «Галерея»

По данным на утро 25 октября, полностью привились от коронавируса в Петербурге 1 млн 854 тыс. 638 человек. Это составляет всего 34,5% от численности постоянного населения мегаполиса, тогда как для достижения коллективного иммунитета, по мнению медиков, нужна гораздо более весомая доля привитых.

Дарья Драй ИА REGNUM Центр Вакцинации в ТЦ «Галерея»

Одним из наиболее доступных способов сделать прививку в Петербурге стали развернутые в ряде торговых центров мобильные пункты вакцинации. Самый крупный из них — в торговом центре «Галерея» на Лиговском проспекте. По данным комздрава Петербурга, в «Галерее» число ежедневно прививаемых на прошлой неделе выросло до 600−700 человек в сутки, еще недавно оно было вдвое меньше.

Дарья Драй ИА REGNUM Центр Вакцинации в ТЦ «Галерея»

Фотокорреспондент ИА REGNUM, побывавший в «Галерее» в середине дня 25 октября, не обнаружил там какого-то ажиотажа, но и безлюдным пункт не назовешь. В зоне ожидания хватало мест всем желающим, как и там, где можно отдохнуть после укола. Однако «длинных очередей», о которых ранее сообщали некоторые СМИ, точно не наблюдалось.

Дарья Драй ИА REGNUM Центр Вакцинации в ТЦ «Галерея»

Во время съемки сотрудник агентства, до этого не раз спокойно снимавший мобильные центры вакцинации в торговых центрах, неожиданно столкнулся с попыткой противодействия со стороны охраны ТЦ «Галерея». «Все съемки у нас предварительно согласовываются по почте или телефонному звонку, — заявила вызванная охранником «ивент-менеджер» ТЦ. — Разрешаем съёмку, даём звонок на охрану, и вас никто не трогает». При этом речь шла всего лишь о съемке внешнего периметра пункта вакцинации.

Дарья Драй ИА REGNUM Центр Вакцинации в ТЦ «Галерея»

Напомним, что в соответствии со статьей 47 Закона РФ «О СМИ», журналист имеет право «производить записи, в том числе с использованием средств аудио‑ и видеотехники, кино‑ и фотосъемки, за исключением случаев, предусмотренных законом». ТЦ «Галерея» является доступным общественным местом, не имеющим никакого отношения к обороне, транспорту или производству, поэтому съемка там, за исключением фотографий детей без разрешения родителей, не запрещена никаким нормативным актом. Корреспондент ИА REGNUM, несмотря на попытки помешать, доделал свою работу, и впредь редакция не собирается просить не предусмотренных законом «согласований» у занимающихся неправовой самодеятельностью администраторов.

Дарья Драй ИА REGNUM Центр Вакцинации в ТРЦ «Европолис»

…В торгово-развлекательном центре «Европолис» на севере Петербурга также еще с весны 2021 года действует мобильный пункт вакцинации. Однако если поначалу он обслуживался частной медицинской клиникой, то теперь — одной из городских поликлиник Выборгского района.

Дарья Драй ИА REGNUM Центр Вакцинации в ТРЦ «Европолис»

Дарья Драй ИА REGNUM Центр Вакцинации в ТРЦ «Европолис»

Нынешнее время его функционирования — с 11 до 17 часов — к сожалению, мало подходит работающим петербуржцам, на которых, вроде бы, и были рассчитаны мобильные пункты. Идущему с работы человеку, которому некогда записаться на прививку в поликлинику, было бы удобно привиться как раз в вечерние часы, но увы… Зато теперь в «Европолисе» можно сделать прививку не только от коронавируса, но и от гриппа.