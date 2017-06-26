Несколько дней подряд в России обновляются максимальные показатели по ежедневному приросту заболевших ковидом и суточная смертность. По состоянию на 21 октября за последние сутки в РФ выявили 36 339 случаев коронавируса.

Чтобы остановить очередную волну пандемии, власти приняли решение объявить нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября. Некоторые регионы пошли на введение локдауна, причем с 25−28 октября. Также усиливается контроль за соблюдением антиковидных мер. Не перестают говорить и о необходимости вакцинации, уточняя, правда, что прививка не спасает. Вакцинированные также попадают в больницы.

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