«Шо?! Опять?!» — сети об обещанном подорожании овсянки и гречки в России
Информация о том, что в России могут вырасти цены на гречку, овсянку и хлопья примерно на 10−20 процентов уже в ноябре 2021 года, вызвала бурную реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили свою точку зрения 25 октября в социальной сети «ВКонтакте».
В Курске расследуют дело о подделке сертификатов о вакцинации
В Курске Следственный комитет расследует уголовное дело о подделке сертификатов о вакцинации от COVID-19 в одной из поликлиник. По предварительной версии, медработники за денежное вознаграждение вносили ложные сведения в систему и выдавали сертификаты непривитым пациентам.
В Петербурге за нарушение антиковидных требований закрывают бары и пабы
В Петербурге усиливаются контрольные мероприятия по соблюдению антиковидного режима на объектах общественного питания. По итогам рейда по проверке 14 заведений хозяева семи точек заплатят штраф, работа четырех заведений приостановлена.
Попова: в регионах с уровнем вакцинации больше 60% нет вспышки COVID-19
В регионах с высоким уровнем вакцинации от COVID-19 наблюдается более низкий уровень заболеваемости, чем минувшим летом, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Беглов потребовал вакцинировать по 40 тыс. человек в день до конца ноября
Дополнительные жесткие ограничения в Петербурге введены для прерывания цепочек заражения в учебных и производственных коллективах, а также чтобы дать время непривитым жителям пройти вакцинацию. Для достижения коллективного иммунитета необходимо прививать по 40 тыс. петербуржцев в день. Об этом заявил 25 октября губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в своем радиообращении к горожанам.
В торговых центрах Екатеринбурга начали спрашивать QR-коды
В торговых центрах Екатеринбурга уже спрашивают QR-коды о вакцинации от COVID-19 или о перенесённой болезни. Об этом пишут СМИ.
ТЦ Новгородчины смогут работать только при полной вакцинации сотрудников
Торговые центры (ТЦ) и торгово-развлекательные центры (ТРЦ) Новгородской области смогут работать при соблюдении двух условии: 100-процентная вакцинация допущенных к работе сотрудников и 100-процентная проверка QR-кодов при входе.
В Пензенскую область доставили новую партию вакцины «Спутника V»
В Пензенской области в ежедневном режиме работают 75 площадок вакцинации и 40 мобильных пунктов. Также пройти иммунизацию против новой коронавирусной инфекции можно в передвижных медицинских комплексах и торговых центрах. На 25 октября в Пензенской области имеется более 200 тыс. комплектов вакцины «Спутник V» и 1,7 тыс. комплектов «ЭпиВакКороны».
Госдума заслушает Голикову по коронавирусу в декабре
Совет Думы принял решение перенести «правительственный час» с участием вице-премьера Татьяны Голиковой на декабрь 2021 года. Как передает корреспондент ИА REGNUM 25 октября, об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
В Псковской области циркулирует «Дельта"-штамм коронавируса
В Псковской области в основном распространяется «Дельта"-штамм коронавируса SARS-CoV-2. Об этом 25 октября сообщила председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко.
В Петербурге рассказали о работе медучреждений во время локдауна
В период объявленных нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября, когда в Петербурге будут действовать дополнительные ограничения, продолжится оказание медицинской помощи не только больным с COVID-19, а также массовая вакцинация от коронавируса.
Правительство выделит 38,5 млрд рублей на выплаты малому бизнесу и НКО
Правительство подготовило проект постановления о поддержке малого и среднего бизнеса и социально ориентированных НКО, наиболее пострадавших от новых ограничительных мер, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
В Карелии с начала пандемии коронавирусом заразились более 73 тыс. человек
В Республике Карелия с начала пандемии коронавирусом заразились более 73 тыс. человек. Об этом 25 октября сообщили в региональном оперативном штабе. За минувшие сутки в регионе подтвердилось заражение еще 321 человека, что на 12 меньше, чем днем ранее.
Театр МДМ могут закрыть из-за санитарных нарушений
После выявленных нарушений дезинфекционного режима в Москве могут закрыть театр Московского дворца молодёжи (МДМ), сообщили 25 октября в столичном управлении Роспотребнадзора.
В столице Карачаево-Черкесии запретили свадьбы и поминки
В Карачаево-Черкесии усилены ограничительные меры, введенные для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. В столице республики под запретом вновь оказались мероприятия с большим числом участников. В частности, владельцам ресторанов и кафе запретили проводить свадьбы, всевозможные торжества и поминальные мероприятия, сообщили в пресс-службе администрации города Черкесска.
В Петербурге объяснили последствия для работника, отказавшего прививаться
Работник сфер экономики, подлежащих обязательной вакцинации, который откажется прививаться от коронавируса, может быть отстранён от работы и лишен зарплаты. Об этом 25 октября сообщила заместитель руководителя государственной инспекции труда Санкт-Петербурга.
Гражданам России предоставят два выходных на вакцинацию от COVID-19
Президент России Владимир Путин рекомендовал региональным властям и руководителям организаций обеспечить предоставление работникам по два оплачиваемых выходных дня на прохождение вакцинации от COVID-19, сообщает пресс-служба Кремля.
В Кабардино-Балкарии с 27 октября вводятся новые ограничительные меры
В Кабардино-Балкарии с 27 октября начнут действовать новые ограничительные меры, введенные указом главы республики Казбека Кокова в связи с ухудшением ситуации по коронавирусу.
Одинцово вышло в лидеры по числу новых случаев COVID-19 в Подмосковье
Больше всего новых пациентов с коронавирусной инфекцией на территории Подмосковья за минувшие сутки выявлено в Одинцово. Об этом 25 октября сообщает Московский областной штаб по борьбе с распространением COVID-19.
В общей сложности число подтвержденных случаев на территории этого городского округа увеличилось за сутки на 378 человек. Следом за Одинцово идут Мытищи, где за этот же период официально подтверждено заражение новой инфекцией 256 человек. На третьем месте расположился Солнечногорск, где COVID-19 диагностировали у 227 человек.
COVID-блокпосты для проверки QR-кодов появятся в Севастополе
Блокпосты для проверки QR-кодов начнут работать на въездах в Севастополь с 30 октября, сообщил 25 октября журналистам губернатор города Михаил Развожаев.
Пропускать через блокпосты в Севастополь будут только тех, у кого имеются QR-коды с подтверждением уже перенесённого заболевания или вакцинации от коронавируса. Такой режим будет действовать с 30 октября по 7 ноября.
Попова заявила, что нерабочие дни в России — «это не локдаун»
Объявленные в России нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября — это не локдаун, граждан побуждают к тому, чтобы «общаться в своей семье и больше времени проводить на свежем воздухе», заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Во Владимирской области привились от коронавируса более 368 тыс. человек
Во Владимирской области по данным на 25 октября первый этап вакцинации против COVID-19 прошли 368 тыс. 929 человек. Полностью вакцинацию против новой коронавирусной инфекции завершили 342 тыс. 786 человек.
В Пензенской области развернут дополнительные инфекционные койки
В Пензенской области для лечения ковид-пациентов развернуто 4543 койки, из них 4267 уже занято. Пневмония диагностирована у 3648 пациентов. Как отметил 25 октября губернатор региона Олег Мельниченко, свободными остаются менее 300 коек, что составляет около 7% от всего коечного фонда.
В Тамбовской области от коронавируса вакцинировались 397 тыс. человек
В Тамбовской области к 25 октября первый этап вакцинации против коронавирусной инфекции прошли 397 тыс. 437 человек. Полностью вакцинацию завершил 366 тыс. 991 человек.
Число заражений коронавирусом в Подмосковье превысило полмиллиона
С начала пандемии коронавирса на территории Подмосковья выявили уже свыше полумиллиона случаев заражения новой инфекцией. Такие данные следуют из статистики, приведенной 25 октября Московским областным штабом по борьбе с распространением коронавируса, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
В сообщении указано, что по состоянию на 25 октября общее число случаев заражения коронавирусом на территории региона составило 502 283.
Попова: мутации SARS-CoV-2 пока не вызывают серьёзных опасений
Наблюдаемые сегодня мутации коронавируса не вызывают серьёзной обеспокоенности, но для сдерживания распространения вируса необходимо активнее вакцинироваться, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Прививки от COVID-19 сделали более 352 тыс. жителей Астраханской области
В Астраханской области к 25 октября вакцинирован от коронавирусной инфекции 352 тыс. 791 человек. Оба этапа иммунизации прошли 307 тыс. 773 человека.
Мосгорсуд с 28 октября продолжит работать в штатном режиме
Порядок работы Московского городского суда на период с 28 октября по 3 ноября останется неизменным. Об этом 25 октября сообщила пресс-служба суда.
«Московский городской суд работает в штатном режиме в период с 28 октября по 3 ноября 2021 года», — сказано в сообщении.
В Курской области от COVID-19 вакцинировались 458 тыс. человек
В Курской области первым компонентом вакцины от коронавируса привились 457 тыс. 917 человек. Привились вторым компонентом и полностью завершили вакцинацию 418 тыс. 869 человек.
Новая мутация коронавируса выявлена в Московском регионе
Новая мутация «Дельта"-штамма коронавируса АY.4.2 выявлена на территории Москвы и Подмосковья, пока зафиксировано только три случая заражения, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
За сутки жертвами COVID-19 в Подмосковье стали 36 человек
За минувшие сутки число жертв COVID-19 в Подмосковье увеличилось на 36 человек. Такие данные следуют из статистики, приведенной 25 октября Московским областным штабом по борьбе с распространением коронавируса, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
При этом за последние 24 часа COVID-19 смогли полностью победить 2345 жителей региона.
В Крыму резко вырос спрос на вакцинацию от коронавируса
Резкий рост спроса на вакцинацию от коронавируса фиксируется в Республике Крым за последнюю неделю. Об этом на совещании у главы Крыма 25 октября доложила заместитель председателя Совета министров Республики Крым — министр труда и социальной защиты Республики Крым Елена Романовская.
На период нерабочих дней в курских детсадах сформировали дежурные группы
В Курской области в период нерабочих дней, который начался 25 октября и продлится до 7 ноября, в 215 детских садах региона сформировано 646 дежурных групп. По данным профильного комитета, их будут посещать почти четыре тысячи детей.
В Москве не будут продлевать нерабочие дни после 7 ноября
Власти Москвы не планируют продлевать нерабочие дни после 7 ноября, комплекс введённых мер должен помочь замедлить темп распространения коронавируса, заявили в столичном оперативном штабе.
Власти Петербурга локдауном хотят спасти Новый год
Введение с 30 октября по 7 ноября 2021 года запретов и ограничений на деятельность ряда сфер экономики и общественной жизни должно помочь избежать жёстких мер в период новогодних праздников.
В Москве и Подмосковье выявили новую мутацию SARS-CoV-2
В Москве и Подмосковье выявили новую мутацию коронавируса SARS-CoV-2 — АУ.4.2. Об этом 25 октября сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью программе «Познер» на Первом канале.
Севастопольцы на сайтах знакомств ищут партнеров с QR-кодом
В Севастополе на местных сайтах знакомств появились объявления, в которых в качестве требования к потенциальному партнеру указано наличие QR-кода, подтверждающего вакцинацию против коронавируса.
Попова призвала граждан ограничить контакты и поездки в нерабочие дни
Российским гражданам стоит ограничить контакты и воздержаться от поездок в период нерабочих дней, заявила 25 октября глава Роспотребнадзора Анна Попова.
На Ямале за сутки зафиксировали 132 ковид-пациента
На Ямале за сутки выявлено 132 новых случая заражения коронавирусом. При этом 12 случаев зафиксировано среди вахтовых рабочих из других регионов, сообщает 25 октября оперштаб ЯНАО. Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 130 случаев.
В Ингушетии 360 человек скончались от COVID-19
В Ингушетии за прошедшие сутки скончались от последствий заражения коронавирусом три человека. Общее число случаев летального исхода от COVID-19 достигло в регионе 360, сообщили 24 октября в федеральном оперативном штабе.
Севастополь закрыли для непривитых. Сеть: «А пулеметы поставили?»
Новость об установке блокпостов для проверки QR-кодов на въезде в Севастополь шокировала соцсети. Тех, кто поддерживает такое решение для борьбы с коронавирусом, в социальных сетях нашлось очень мало. Люди в основном шутят: непривитых казаки нагайками пороть будут.
«На сегодняшний день в Севастополе уже заболело 37 000 человек, не поздновато кордоны ставить, когда туристический сезон уже закончился?» — вопрошает Вячеслав Орехов.
«Так много туристов в Севастополе в октябре?» — поддерживает АЖ.
«Лучше поздно, чем никогда. А если без шуток, то сейчас, в ангажированные нерабочие дни, народ наверняка опять попрёт к морю… вот и страхуются», — отметил Александр Лискавец.
Глава Крыма: медицина — в стрессе, люди ждут скорую по 10 часов
Глава Крыма Сергей Аксёнов поручил решить вопрос с очередями на вакцинацию, а также увеличить количество экипажей скорой помощи. Об этом было заявлено 25 октября на совещании по ситуации с коронавирусом, которое провёл глава Крыма.
Все рестораны и кафе в РФ прекратят работать ночью. Сеть: «Это начало»
Рекомендации главам региона президента России Владимира Путина ограничить работу заведений общественного питания в ночное время, запретить проведение массовых развлекательных мероприятий и обеспечить сотрудникам два выходных на вакцинацию с сохранением зарплат, активно обсуждают в социальных сетях. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее характерные из них.
«Правильно. Ведь он, коронавирус, как тать, в ночи свирепствует. Да и человеческую пищу жалует», — написала Светлана.
«Некому выполнять — все улетели на отдых», — иронизирует Гость.
Граждан России предупредили о рисках для туристов в нерабочие дни
Использовать нерабочие дни в туристических целях может оказаться рискованно для здоровья. Об этом 25 октября заявил глава Союза туристических агентств Сергей Голов на телеканале «Россия 24».
Белгородский губернатор намерен лично курировать стройку ковид-госпиталей
Ежедневно курировать строительство и выезжать на место возведения двух новых ковид-госпиталей пообещал 25 октября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По словам главы региона, это будут областные инфекционные центры.
В Союзе турагентств призвали не путешествовать в нерабочие дни
Гражданам России следует воздержаться от поездок в период нерабочих дней, особенно за рубеж. Об этом 25 октября заявил глава Союза туристических агентств Сергей Голов на телеканале «Россия 24».
Коронавирус: распространят ли QR-коды на путешественников?
Введение QR-кодов, требуемых при посещении стран в рамках туристических поездок, положительно бы отразилось на безопасности путешествий. Об этом 25 октября заявил глава Союза туристических агентств Сергей Голов на телеканале «Россия 24».
Власти рассказали, какие дни будут нерабочими для красноярцев
В Красноярском крае дни с 30 октября по 7 ноября станут нерабочими. Об этом сообщает региональное правительство.
В Волгоградской области установлены новые ковид-рекорды
В Волгоградской области 25 октября подтверждён 401 случай заражения коронавирусом, что на пять больше, чем за предыдущие сутки. Зарегистрированы 30 летальных исходов. Это новые печальные рекорды региона, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном оперативном штабе.
«Граждане пытаются продлить лето» — об эффекте нерабочих дней на туризм
Объявление нерабочих дней вызвало рост спроса на авиаперелёты. Об этом 25 октября заявил глава Союза туристических агентств Сергей Голов на телеканале «Россия 24».
Эксперт объяснил, почему нерабочие дни не повысили цены на пакетные туры
Несмотря на рост спроса на авиабилеты и туры, соответствующие цены пока что остаются в прежних пределах. Об этом 25 октября заявил глава Союза туристических агентств Сергей Голов на телеканале «Россия 24».
Нерабочие дни «увеличили» спрос на авиабилеты — эксперт
На прошлой неделе, на фоне объявления о нерабочих днях, в России резко вырос спрос на авиабилеты. Об этом 25 октября заявил глава Союза туристических агентств Сергей Голов на телеканале «Россия 24».
В Тамбовской области за сутки выявлены 178 новых носителей коронавируса
В Тамбовской области 25 октября подтверждено 178 новых случаев заражения коронавирусом — на два больше, чем было выявлено сутками ранее. За весь период скончались 1059 человек. Девять новых летальных случаев зарегистрировано за последние сутки.
Во Владимирской области за сутки выявлены 312 носителей коронавируса
Во Владимирской области 25 октября подтверждено 312 новых случаев заражения коронавирусом — на два больше, чем за предыдущие сутки. За весь период скончались 2185 человек. За последние сутки подтверждено восемь новых летальных случаев.
В Астраханской области выявлено 244 новых случая заражения коронавирусом
В Астраханской области 25 октября подтверждено 244 новых случая заражения коронавирусом — на семь меньше, чем было выявлено за предыдущие сутки. За весь период 1917 человек скончались. 13 новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.
«В больницу начали попадать беременные» — о коронавирусе
На второй год пандемии фиксируется увеличение заражённых коронавирусом беременных. Об этом 25 октября заявил главный врач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов на телеканале «Россия 24».
За неделю от коронавируса вакцинировались 13 тысяч кузбассовцев
В Кемеровской области с начала прививочной кампании от коронавируса вакцинировались около 900 тысяч человек. Из них 255 215 — жители старше 60 лет. Об этом сообщает региональный минздрав.
Коронавирус добрался до молодёжи — врач
Осенью 2021 года коронавирус активнее начал поражать молодое поколение. Об этом 25 октября заявил главный врач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов на телеканале «Россия 24».
Пик «четвертой» волны COVID-19 в Петербурге спрогнозировали на декабрь
Пик «четвертой» волны COVID-19 в Санкт-Петербурге может прийтись на декабрь, как это было во «вторую» волну пандемии осенью 2020 года.
Власти сообщили, сколько потрачено на лечение кузбассовцев с коронавирусом
В Кемеровской области для лечения пациентов с коронавирусом в настоящее время развёрнуто почти четыре тысячи коек. Об этом сообщил заместитель председателя правительства региона Алексей Цигельник.
Власти Москвы не планируют продления нерабочих дней
После 7 ноября в Москве не планируется продления нерабочих дней, сообщили 25 октября в оперативном штабе столицы.
«Продление нерабочих дней после 7 ноября не планируется», — проинформировали в штабе, отвечая на сообщения в СМИ и соцсетях о намерении властей продлить нерабочие дни.
В Карачаево-Черкесии снижается число свободных мест в ковидных госпиталях
В Карачаево-Черкесии увеличилось число пациентов, госпитализированных в ковидные госпитали. По данным регионального оперативного штаба на 25 октября, в настоящее время проходят лечение в стационарах 1055 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19.
Массовая вакцинация от COVID-19 набирает темпы в Приангарье
В Иркутской области, после того, как прививку от коронавируса объявили обязательной для нескольких категорий граждан, выросли темпы вакцинации: с 2−3 тыс. привитых в сутки до 6−7 тысяч.
Глава Новосибирска рассказал о своём самочувствии после заражения COVID-19
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть опубликовал в своём фотографии из больничной палаты. Он рассказал, что благодаря вакцинации, заболевание переносит легко.
В новосибирских школах почти 200 классов переведены на дистанционку
В Новосибирской области по данным на 24 октября, заражение коронавирусом подтвердилось у 224 учащихся и 40 работников школ, в детских садах COVID-19 подтвердился у 43 детей и 16 взрослых. Об этом на оперативном совещании сегодня, 25 октября, сообщил министр образования региона Сергей Федорчук.
Период с 30 октября по 7 ноября будет нерабочим для жителей Красноярского края.
Число новых случаев заражения COVID-19 среди новосибирцев выросло на 24%
В Новосибирской области уже пятую неделю коэффициент распространения коронавируса превышает единицу. Об этом на совещании сегодня, 25 октября, сообщил начальник территориального управления Роспотребнадзора Александр Щербатов,
Система QR-кодов начала действовать в Липецке из-за ситуации с COVID-19.
Музеи и театры во время локдауна в Петербурге будут доступны по QR-кодам
Культурная жизнь Санкт-Петербурга на время локдауна с 30 октября по 7 ноября будет продолжаться при наличии у посетителей QR-кода.
В Пензенской области привились от коронавируса более 551 тыс. человек
В Пензенской области по состоянию на 25 октября первый компонент антиковидной вакцины получили 551 164 человека. Полностью завершили вакцинацию 477 727 жителей области, повторно привились 28 437 человек.
В Новосибирской области нерабочие дни пройдут с новыми ограничениями
Власти Новосибирской области введут новые ограничительные меры из-за роста количества случаев заражения коронавирусом. Об этом на совещании в правительстве региона сегодня, 25 октября, заявил губернатор Андрей Травников.
Жители Белгородской области жалуются на «особые» условия входа в ТЦ
Особые правила входа начали действовать с 25 октября в торговом центре «Боше» в Старом Осколе Белгородской области. Горожане жалуются, что сотрудники отказываются пропускать внутрь посетителей с невакцинированными от COVID-19 детьми, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на социальные сети.
Уральский федеральный университет переводит на «дистант» лекции, которые посещают более 25 студентов.
В новосибирском правительстве пройдёт прямая линия о вакцинации от COVID-19
В общественной приемной губернатора Новосибирской области 28 октября пройдет прямая телефонная линия о проведении обязательной вакцинации от коронавируса отдельным категориям граждан по эпидемическим показаниям. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональной администрации.
В Саратовской области родным умершей пенсионерки выдали тело другой женщины
В городе Ртищево Саратовской области во время похорон 82-летней женщины выяснилось, что родственникам для захоронения выдали тело другой женщины. Из-за коронавируса близким умершей запретили открывать гроб сотрудники похоронной службы. На самом кладбище внучка покойной настояла на том, чтобы ей показали усопшую. Оказалось, что другая женщина скончалась в один день с 82-летней женщиной. Организована доследственная проверка.
В Липецкой области за сутки выявлены 360 новых носителей коронавируса
В Липецкой области 25 октября подтверждено 360 новых случаев заражения коронавирусом, столько же было выявлено за предыдущие сутки. За весь период скончался 1961 человек. 18 новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.
В Курской области выявлено 311 новых случаев заражения коронавирусом
В Курской области 25 октября зарегистрировано 311 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией — на десять больше, чем было подтверждено за предыдущие сутки. Скончались 1574 человека. Четыре новых летальных случая подтверждено за последние сутки.
Врачи отмечают «возросшую агрессивность» коронавируса
Симптоматика коронавирусной инфекции в настоящее время уже заметно отличается от того, что наблюдалось в первой половине 2020 года. Об этом 25 октября заявил главный врач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов на телеканале «Россия 24».
Госпитализированный с COVID-19 67-летний российский певец Александр Серов идет на поправку. Об этом сообщил ТАСС его директор Александр Федорков.
В Томской области скончались ещё три пациента с COVID-19
В Томской области за минувшие сутки подтвердили три новых летальных случая среди пациентов с коронавирусом. Всего с начала пандемии, по данным портала «Стопкоронавирус», жертвами COVID-19 стали 588 человек.
ТЦ в Петербурге во время локдауна будут частично открыты
Во время предстоящего периода нерабочих дней в Петербурге торговые центры будут частично открыты, поскольку во многих из них работают пункты вакцинации от коронавируса, аптеки и продовольственные магазины, деятельность которых не приостанавливается на время локдауна.
«Болеют в работоспособном возрасте» — о динамике новой волны коронавируса
Эпидемическая ситуация в России в настоящее время оказалась самой сложной за два года. Об этом 25 октября заявил главный врач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов на телеканале «Россия 24».
После каникул переводить школьников на дистанционное обучение не планируется. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Минпросвещения РФ Сергея Кравцова.
В Тюменской области за сутки выявлено 326 носителей коронавируса
В Тюменской области за сутки выявлено 326 случаев заражения коронавирусом. Об этом 25 октября сообщает региональный оперативный штаб. Днём ранее суточный прирост заражений в области составлял 323 случая.
Ростовские пассажиры продолжают нарушать масочный режим
В Ростове-на-Дону пассажиры общественного транспорта продолжают нарушать масочный режим. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации 25 октября.
В правительстве Подмосковья не стали обсуждать ситуацию с COVID-19
Во время трансляции очередного еженедельного совещания губернатора Московской области Андрея Воробьева с членами правительства и главами городских округов 25 октября ситуация с ростом заболеваемости COVID-19 не стала одним из пунктов повестки. На это обратил внимание корреспондент ИА REGNUM.
Ранее на каждом аналогичном совещании о динамике распространения новой инфекции, количестве свободных коек в медучреждениях и других обстоятельствах борьбы с пандемией докладывала зампред правительства — министр здравоохранения региона Светлана Стригункова. В этот раз она также выступила с докладом, но по другому вопросу.
Глава Башкирии поручил усилить проверки соблюдения ограничительных мер
Усилить проверки соблюдения ограничительных мер поручил чиновникам глава Башкирии Радий Хабиров. Об этом он сообщил 25 октября на оперативном совещании в республиканском правительстве.
«Мы приняли сложные, непопулярные меры в отношении тех, кто не сделал прививку. И мы видим, что они работают. Темпы вакцинации растут — от 10 тысяч в выходные дни до 20−30 тысяч в будни. Для поддержания объёмов вакцинации на этом уровне важно, чтобы наши требования строго соблюдались», — заявил Хабиров.
Ростовская область демонстрирует низкие темпы вакцинации от COVID-19
Ростовская область по-прежнему демонстрирует низкие темпы вакцинации от COVID-19. Это следует из данных, опубликованных на сайте донского правительства 25 октября.
В Тюменской области открыт ещё один ковидарий
В Тюменской области открыт новый моноинфекционный госпиталь на базе корпуса окружной больницы №9 в Вагае. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
Отмечается, что в Тюменской области работает 18 госпиталей на 3 687 коек, свободный коечный фонд составляет 12,2%.
На въезде в Севастополь установят блокпосты для проверки QR-кодов
Блокпосты на въезде в Севастополь будут установлены с 30 октября, об этом сообщил 25 октября губернатор города Михаил Развожаев. Проехать через блокпосты в город смогут только те, у кого имеются QR-коды, подтверждающие вакцинацию от коронавируса либо перенесённое заболевание.
Эпидемия коронавируса: врачи фиксируют рост числа заболевших детей
Ситуация с эпидемией коронавируса в настоящее время стала сложнее, чем в 2020 году. Об этом 25 октября заявил главный врач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов на телеканале «Россия 24».
На въезде в Севастополь выставят блокпосты, и в нерабочие дни пускать туристов будут только с QR-кодами.
Пятеро жителей Марий Эл скончались от COVID-19 за сутки
В Марий Эл за минувшие сутки от последствий заражения коронавирусом скончались пять человек. Накануне в регионе было зарегистрировано два летальных случая среди пациентов с коронавирусом.
Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 675 человек.
В Марий Эл выявили 124 новых случая заражения коронавирусом
В Марий Эл по состоянию на 25 октября выявили 124 новых случая заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 121 новом положительном исследовании на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 21 754 случаев.
В Новосибирской области из-за коронавируса госпитализировали 43 ребёнка
В инфекционные стационары Новосибирской области с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 3172 пациента, в том числе 43 ребёнка. Об этом сегодня, 25 октября, сообщил оперативный штаб региона.
Власти Тюменской области сообщили о смертности среди вакцинированных
В Тюменской области зарегистрировано 0,01% летальных случаев от COVID-19 среди полностью вакцинированных. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
От COVID-19 за сутки скончались пятеро жителей Мордовии
В Мордовии от последствий заражения коронавирусом за минувшие сутки скончались пять человек. Накануне среди пациентов с коронавирусом в регионе было зарегистрировано шесть летальных случаев.
Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 677 человек.
В Хакасии жертвами COVID-19 стали ещё 12 человек
В Хакасии за прошедшие сутки подтвердили 12 новых летальных случаев среди пациентов с коронавирусом. Скончались семь женщин в возрасте от 64 до 86 лет, а также пятеро мужчин 50−80 лет.
За сутки скончались 15 новосибирцев с коронавирусом
В Новосибирской области по данным на сегодня, 25 октября, за минувшие сутки выявили 267 случаев заражения коронавирусом. Днём ранее — 281 случай.
В Свердловской области жертвами COVID-19 стали ещё 30 человек
В Свердловской области за последние сутки зарегистрировано 30 летальных исходов по причине коронавирусной инфекции. Об этом 25 октября сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.
Днем ранее суточный показатель смертности составлял 31. С начала пандемии жертвами заболевания стали 7288 свердловчан.
В Мордовии подтвердили ещё 143 случая заражения коронавирусом
В Мордовии по состоянию на 25 октября выявили 143 новых случая заражения коронавирусом. Накануне подтвердили 139 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 30 843 случаев.
В Самарской области за сутки выявили более 1180 носителей коронавируса
1184 носителя коронавируса выявили за сутки в Самарской области. Об этом 25 октября сообщает пресс-служба областного правительства.
Сообщается, что всего в регионе выявили 125 004 случаев заражения коронавирусом.
В Калмыкии от COVID-19 скончались 645 человек
В Калмыкии за последние сутки зарегистрирован один летальный исход среди пациентов с коронавирусом. Такие данные приводит региональный оперштаб 25 октября.
На Среднем Урале число заражений коронавирусом превысило 153 тысячи
В Свердловской области за сутки выявили 644 новых заражения коронавирусом. Из них 118 случаев приходится на Екатеринбург, сообщает 25 октября оперштаб по борьбе с COVID-19.
Днем ранее в регионе было выявлено 633 факта заражения, что на 11 меньше нового суточного показателя.
С начала пандемии в Свердловской области зарегистрировано 153 237 носителей коронавируса. Излечился от коронавирусной инфекции 139 091 свердовчанин. Жертвами болезни стали 7288 человек.
В Калмыкии выявили 62 новых носителя коронавируса
В Калмыкии за истекшие сутки выявили 62 новых носителя коронавируса, сообщает региональный оперштаб 25 октября. Это на один случай заражения меньше, чем днём ранее.
Власти Петербурга планируют разрешить фудкортам работать навынос и на доставку с 30 октября до 7 ноября.
За день в Нижегородской области от COVID-19 скончались 42 человека
За минувшие сутки 42 жителя Нижегородской области скончались от последствий заражения коронавирусом. Это очередной печальный рекорд за сутки с начала пандемии, аналогичное число летальных случаев регистрировалось на утро 23 октября.
Накануне сообщалось о 40 летальных случаях среди пациентов с коронавирусом в регионе.
Общее число жертв COVID-19 в области увеличилось до 7486 человек.
В Нижегородской области выявили 769 новых носителей SARS-CoV-2
В Нижегородской области по состоянию на 25 октября выявили 769 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 772 новых носителях SARS-CoV-2 — максимум за сутки с начала пандемии. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 186 468 случаев.
В Ростовской области жертвами коронавируса стали ещё 33 пациента
В Ростовской области за истекшие сутки зарегистрировано 33 летальных исхода среди пациентов с положительным результатом теста на коронавирус. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 25 октября.
«Сидите дома и бойтесь» — в Приангарье возник дефицит вакцины «Спутник Лайт
Известие об ажиотажном спросе на вакцину «Спутник Лайт» в Иркутской области, о котором сообщил в Instagram глава региона Игорь Кобзев, активно обсуждают в комментариях. Помимо обычного спора сторонников прививки и её противников, люди не понимают: почему в нерабочие дни государство не закроет границы? Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее характерные комментарии.
«Почему не закроют границу? Опять новые рейсы открывают. Зачем продают на противоковидные дни билеты к морю? Почему разрешают летать за границу? Выгодно, что болеют? Раз карантин, то дома, в своём городе. Власть, ау, закройте границы», — призывает koch_margarita.
В Калужской области за сутки выявлены 166 носителей коронавируса
В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 166 человек за последние сутки, сообщает федеральный штаб 25 октября. Днём ранее, 24 октября, в регионе было зарегистрировано 165 случаев. С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 51 902 человек.
Вдова отсудила у больницы миллион рублей за смерть мужа с COVID-19
В Астраханской области супруга скончавшегося мужчины с подтверждённым заражением коронавирусом отсудила у Ахтубинской центральной больницы компенсацию морального вреда в размере миллиона рублей. В апелляционной инстанции защитникам женщины удалось доказать, что в больнице не соблюдался протокол лечения коронавируса, утверждённый Всемирной организацией здравоохранения и Минздравом РФ.
Ещё 606 носителей коронавируса выявили в Ростовской области
В Ростовской области за последние сутки положительный результат теста на коронавирус получили 606 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 25 октября.
Москвичи рассказали о планах на время локдауна
По данным опроса Superjob.ru, большинство жителей Москвы (23%) в нерабочие оплачиваемые дни планируют выйти на работу.
Власти Петербурга пока не рассматривают вопрос о продлении ограничений, которые введены из-за ситуации с коронавирусом с 30 октября до 7 ноября. Об этом сообщил вице-губернатор города Борис Пиотровский.
«Сегодня такого вопроса на повестке дня нет. Оснований для этого тоже мы не видим», — сказал Пиотровский.
В Рязанской области за сутки выявили рекордные 210 носителей коронавируса
В Рязанской области 25 октября впервые выявлено 210 носителей коронавируса — на 11 больше, чем за предыдущие сутки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативной рабочей группе правительства региона. Зарегистрировано девять летальных исходов.
«Ситуация стала сложнее, чем в прошлом году» — об эпидемии коронавируса
В 2021 году в связи с эпидемией коронавируса начали поступать пациенты с более тяжёлыми случаями протекания болезни. Об этом 25 октября заявил главный врач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов на телеканале «Россия 24».
Темпы вакцинации ускорились до объявления нерабочих дней — эксперт
Вакцинация в Московской области ускорилась уже накануне объявления нерабочих дней. Об этом 25 октября заявил главный врач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов на телеканале «Россия 24».
В Бурятии введут пропускную систему по QR-кодам
В Бурятии в период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября вводятся дополнительные ограничения. При этом закрытия предприятий и заведений общепита, по словам главы региона Алексея Цыденова, не будет.
Нерабочие дни ускорят вакцинацию в России — мнение
Введение нерабочих дней в России побудит граждан вакцинироваться от коронавируса. Об этом 25 октября заявил главный врач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов на телеканале «Россия 24».
Последняя неделя октября в Ленобласти началась с роста числа зараженных
За минувшие сутки в Ленобласти подтверждено 337 новых случаев заражения, что на десять случаев больше, чем днем ранее, и на 41 больше по сравнению с началом прошлой недели.
В Саратовской области за сутки от COVID-19 скончались 29 человек
В Саратовской области общее число жертв COVID-19 составляет на 25 октября 3675 человек. За сутки от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, умерли 12 мужчин и 17 женщин в возрасте от 24 до 89 лет.
В Госдуме предложили поддержать ревакцинирующихся
Выделение двух выходных дней для вакцинации станет дополнительным стимулом для тех, кто еще не привился, но нужно поддержать и тех, кто решил ревакцинироваться. Как передает корреспондент ИА REGNUM 25 октября, об этом заявил первый замглавы комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль («Единая Россия»).
В Москве от COVID-19 умерли ещё 83 человека
За последние сутки в Москве скончались от коронавирусной инфекции 83 человека, сообщили 25 октября в столичном оперштабе.
В Воронежской области за сутки выявили 741 носителя коронавируса
В Воронежской области подтверждён 741 новый случай заражения коронавирусом, это очередной рекорд для региона. Данные по ковидной статистике за сутки опубликовал 25 октября региональный оперативный штаб.
В больницах Петербурга с ковидом находится более 7,7 тыс. человек
В больницах Петербурга, перепрофилированных на лечение COVID-19 и внебольничных пневмоний, находится 7767 пациентов, это на 111 человек больше, чем в предыдущие сутки, сообщили 25 октября в городском оперштабе.
В Пензенской области выявили 338 новых случаев заражения коронавирусом
В Пензенской области за прошедшие сутки коронавирусная инфекция выявлена у 338 человек. Всего на 25 октября в регионе зарегистрировано 78 010 случаев заражения. Выздоровели 58 835 пациентов, в том числе за сутки — 17 человек. Скончался за время пандемии 3361 ковид-пациент, из них 28 — за минувший день.
Система здравоохранения работает на пределе возможности — минздрав Хакасии
Система здравоохранения Хакасии работает на пределе возможности из-за роста заболеваемости COVID-19. Региональный минздрав прорабатывает вопрос о расширении коечного фонда.
Суточный прирост заражений коронавирусом в Москве резко увеличился
В Москве за последние сутки выявили 7778 случаев заражения коронавирусом, сообщили 25 октября в федеральном оперштабе.
Число новых случаев коронавируса в Подмосковье перевалило за 3 тысячи
В Подмосковье зафиксировано максимальное с начала пандемии число новых случаев заражения коронавирусом в сутки. Об этом свидетельствует опубликованная 25 октября статистика оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19 в Московской области, передает корреспондент ИА REGNUM.
За минувшие сутки на территории региона был подтверждено 3127 случаев заражения коронавирусом. Это на 97 случаев больше аналогичного показателя 24 октября. Тогда на территории региона коронавирус был подтвержден у 3030 человек, а днем ранее — у 2783 жителей Подмосковья.
В Прикамье продолжает расти суточный показатель заболеваемости COVID-19
В Пермском крае выявили ещё 649 заражений коронавирусом, что на семь больше, чем днём ранее, сообщает 25 октября оперштаб по борьбе с COVID-19.
С конца марта 2020 года в регионе зарегистрировано 115 739 носителей коронавируса, из них 60 151 случай (52%) — Перми. Излечились от болезни 98 579 пермяков. На сегодняшний день в больницах находятся 4474 пациента с COVID-19.
Жертвами коронавирусной инфекции стали 5604 пермяка. За последние сутки скончались 30 человек.
В Белгородской области подтверждено 328 случаев заражения коронавирусом
В Белгородской области 25 октября подтверждено 328 случаев заражения коронавирусом, что на два меньше, чем за предыдущие сутки. Зарегистрировано четыре летальных исхода. На вакцинацию от COVID-19 подано ещё 2 607 заявок, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.
В Хакасии с начала года выявили 25 тыс. носителей коронавируса
В Хакасии число подтверждённых случаев заражения коронавирусом с начала года достигло 25 009. За минувшие сутки выявлено 179 новых носителей.
В Татарии за сутки зарегистрировали 167 случаев заражения коронавирусом
В Татарии за сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 167 человек. Таким образом, всего по состоянию на 25 октября зарегистрировано 29 707 случаев инфицирования коронавирусом. Выздоровели за время пандемии 24 636 ковид-пациентов, скончались 927 носителей вируса. За минувший день выписали по выздоровлении 25 пациентов, количество летальных исходов увеличилось на 10.
Все меры поддержки граждан и бизнеса на фоне пандемии в России работают, на данный момент их достаточно. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В Чувашии скончались ещё 15 пациентов с коронавирусом
В Чувашии суточный прирост выявленных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией снизился на одного человека, также зарегистрированы очередные летальные исходы.
В Удмуртии вводят новый пакет антиковидных ограничений
В Удмуртии с 25 октября приостанавливают работу учреждения общественного питания в торговых и торгово-развлекательных центрах, не имеющие отдельного входа для посетителей.
Деятельность организаций в сфере физической культуры и спорта, фитнес-центров разрешается при условии измерения температуры тела посетителей на входе, а также при наличии QR-кода переболевшего или вакцинированного от COVID-19, или при предъявлении отрицательного результата ПЦР-теста сроком действия не более 72 часов.
В Оренбуржье ещё 21 человек скончался от COVID-19
В Оренбургской области выявили 410 новых случаев заражения коронавирусом. Суточный показатель остаётся на одном уровне второй день подряд, сообщает 25 октября оперштаб по борьбе с COVID-19.
С начала пандемии в регионе зафиксировано 86 925 носителей коронавируса. Показатель заболеваемости составил 4435,13 на 100 тысяч населения.
Оправился от болезни 74 661 человек. Жертвами заболевания стали 2460 оренбуржцев. За последние сутки зарегистрирован 21 летальный исход по причине коронавирусной инфекции.
В Саратовской области из-за ОРВИ и COVID-19 закрывают детсады и школы
В Саратовской области на 25 октября в связи с выявленными случаями заболеваний коронавирусной инфекцией, ОРВИ и гриппом полностью закрыты два детских сада и девять школ.
В России от COVID-19 умерли ещё 1069 человек
За последние сутки в России скончались от коронавирусной инфекции 1069 человек, сообщает 25 октября федеральный оперштаб по противодействию COVID-19.
Днём ранее, 24 октября, в России от ковида скончались 1072 человека. Суммарная смертность составила 231 669 летальных исходов.
ТРЦ «Мега» в Ленобласти закроются на время локдауна в Петербурге
Торгово-развлекательные центры (ТРЦ) «Мега Парнас» и «Мега Дыбенко», расположенные на территории Всеволожского района Ленинградской области на границе с Петербургом, будут закрыты на время локдауна в Северной столице.
Путин рекомендовал запретить работу общепита ночью
Президент России Владимир Путин рекомендовал главам регионов ограничить работу заведений общественного питания в ночное время и запретить проведение массовых развлекательных мероприятий. Об этом сообщается на сайте Кремля.
В Башкирии анонсировали строительство еще двух инфекционных госпиталей
Еще два инфекционных госпиталя намерены построить в Башкирии. Об этом 25 октября сообщил глава республики Радий Хабиров на оперативном совещании в республиканском правительстве.
По его словам, для того чтобы эффективно продолжать лечение пациентов с COVID-19 и при этом не сокращать лечение других видов заболеваний, от которых также люди умирают, было принято решение построить еще два инфекционных госпиталя, которые в будущем могут работать как многопрофильные больницы.
В Краснодарском крае за сутки выявлен 261 носитель коронавируса
В Краснодарском крае подтверждён 261 новый случай заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 25 октября. Сутками ранее, 24 октября, было подтверждено 267 случаев COVID-19.
В России суточный прирост заражений коронавирусом обновил максимум
Число выявляемых случаев заражения коронавирусом в России продолжает расти, следует из статистики федерального штаба по борьбе с распространением коронавируса за 25 октября.
Каждый второй житель РФ готов работать в нерабочие оплачиваемые дни
Около половины жителей России (49%) готовы работать в нерабочие дни, объявленные из-за ухудшения ситуации с коронавирусом, с сохранением зарплаты.
В Петербурге снизилось число новых случаев коронавирусной инфекции
За истекшие сутки в Петербурге лабораторным путём выявлено 2693 новых носителя коронавирусной инфекции, сообщили 25 октября в федеральном оперштабе. Это на 604 человека меньше, чем в предыдущие сутки. Впрочем, такие снижения суточной цифры уже характерны для петербургской статистики после выходных дней.
Школы, колледжи и вузы Удмуртии переходят на «дистант» с 30 октября
Школы, колледжи, техникумы и вузы, а также учреждения дополнительного образования Удмуртии с 30 октября переходят на дистанционный режим работы.
Причем удаленный режим вводится до особого распоряжения, а не только на период нерабочих дней.
В РФ за сутки выявили новое рекордное число случаев заражения коронавирусом
За истекшие сутки на территории России было выявлено 37 930 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 24 октября сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
В Приамурье уровень заболеваемости COVID-19 за неделю вырос на 6,5%
В Амурской области продолжает ухудшаться ситуация с заболеваемостью коронавирусом. За прошедшую неделю заразились 954 жителя региона (неделей ранее — 896). Количество инфицированных за этот период возросло на 6,5%.
В Ростове-на-Дону водители автобусов пересели на автомобили скорой помощи
В связи с возросшей нагрузкой на систему здравоохранения в Ростове-на-Дону власти обратились к перевозчикам с просьбой о помощи. Водители автобусов пересели за руль автомобилей скорой помощи.
Путин поручил обеспечить работникам выходные на вакцинацию
Правительство России должно обеспечить предоставление вакцинирующимся работникам двух оплачиваемых выходных дней. Об этом говорится в обнародованном 24 октября перечне поручений президента РФ Владимира Путина правительству страны по итогам совещания с его членами.
Крым закупит дополнительные холодильники для моргов
Дополнительные модульные холодильники для моргов планируют закупить в Крыму. Об этом журналистам 25 октября сообщил исполняющий обязанности министра здравоохранения региона Константин Скорупский.
В Башкирии появятся ещё два быстровозводимых госпиталя для лечения больных COVID-19.
Контрольные пункты, на которых будут проверять сертификаты о вакцинации организованных туристических групп, установят на границе Ивановской области.
Калужский губернатор поручил нарастить темпы прививок от COVID-19 и гриппа
В Калужской области продолжается активная вакцинация против COVID-19 и гриппа. В область поступило 451 тыс. 402 комплекта вакцины против ковида. Привито 342 тыс. 723 человека (52,7% от плана). От гриппа привиты 233 тыс. 229 взрослых (43% от плана) и 37 тыс. 783 ребёнка (40% от плана).
В Воронеже в локдаун число маршруток сократили до уровня выходных
Количество транспорта на маршрутах в Воронеже 25 октября соответствует уровню среднего выпуска транспорта в выходной день. Об этом сообщили 25 октября в мэрии.
Прививку от COVID-19 сделали больше 467 тыс. жителей Удмуртии
В Удмуртии с момента начала вакцинации до 25 октября прививку от коронавируса сделали 467 467 человек. Второй компонент препарата получили 339 122 жителя Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.
Президент РФ Владимир Путин поручил усилить контроль за санитарно-эпидемиологическими мерами в транспорте, а также перевести на удалёнку работников старше 60 лет для вакцинации.
За сутки 30 жителей Удмуртии скончались от COVID-19
За минувшие сутки в Удмуртии от последствий заражения коронавирусом скончались 30 человек. Накануне было зарегистрировано также 30 летальных случаев среди пациентов с коронавирусом.
Общее количество летальных случаев среди пациентов как с подтвержденным заражением коронавирусом, так и с подозрением на инфекцию достигло 2681 человека.
В Башкирии рассказали об эпидемиологической обстановке в регионе
Заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями остается выше эпидемиологического порога в Башкирии. Об этом 25 октября сообщила заместитель руководителя Роспотребнадзора по республике Галина Пермина на оперативном совещании в региональном правительстве.
«22 октября ограничительные мероприятия введены в 262 школах по отдельным классам, что составляет 5% от общего количества образовательных организаций», — сообщила она.
Прирост носителей коронавируса в Удмуртии превысил 400 человек в сутки
В Удмуртии по состоянию на 25 октября выявили 401 новый случай заражения коронавирусом, это очередной рекордный показатель прироста инфицированных с начала пандемии. Накануне было подтверждено 395 положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 61 746 случаев.
Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину доложить об увеличении объемов тестирования и вакцинации от COVID-19.
В Воронеже иностранца вытолкали из маршрутки из-за маски
Иностранного студента вытолкали из маршрутного такси в Воронеже, причиной стал конфликт из-за неправильно надетой маски. Видео ранее появилось в Сети.
В столице Ямала открыт кабинет для оформления медотводов от вакцинации
В Салехардской окружной клинической больнице организована работа кабинетов по определению противопоказаний к проведению вакцинации против COVID-19. Приём осуществляется строго по предварительной записи с 25 октября 2021 года.
Президент РФ Владимир Путин поручил регионам обеспечить запрет ночных развлекательных мероприятий и ресторанов (с 23:00 до 6:00).
Беглов объяснил смысл локдауна
Губернатор Санкт-Петербурга считает, что введение в городе запретов и ограничений на работу в период с 30 октября по 7 ноября, а также запуск с 1 ноября системы доступа по QR-кодам позволят снизить нагрузку на медиков и сохранить оказание плановой медицинской помощи. Об этом Александр Беглов сообщил подписчикам своей страниц в соцсети.
В Башкирии 13% инфекционных коек остаются свободными
8155 инфекционных коек развернуто в медучреждениях Башкирии. Об этом 25 октября сообщил министр здравоохранения региона Максим Забелин на оперативном совещании в республиканском правительстве.
Он также отметил, что в Башкирии 13% инфекционных коек остаются свободными (что составляет более одной тысячи коек).
В Туве выявили 71 новый случай заражения коронавирусом
В Туве за минувшие сутки выявили 71 новый случай заражения коронавирусом. Наибольший прирост зафиксирован в столице региона Кызыле, где диагноз подтвердился у 35 человек.
На Колыме из-за COVID-19 объявили нерабочие дни и новые ограничения
Губернатор Магаданской области Сергей Носов подписал указ о том, что с 30 октября по 7 ноября вводятся нерабочие дни
В Чувашии заболели ковидом 11 переписчиков
В Чувашии еженедельно переписчики в рамках проведения Всероссийской переписи населения проходят тестирование на COVID-19. За четыре дня по результатам ПЦР-тестирования среди них выявлено пять ковидных больных. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 25 октября заявила глава Чувашстата Эльвира Максимова.
В стационарах и на домашнем карантине оказались более 17 тыс. кузбассовцев
В Кемеровской области по данным на сегодня, 25 октября, медицинскую помощь получают 1583 пациента с диагнозом COVID-19. Об этом сообщил оперативный штаб региона.
Центр «Вектор» впервые опубликовал фото дельта-штамма коронавируса
Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» впервые опубликовал фотографии «Дельта"-штамма коронавируса, снятые на камеру электронного микроскопа.
В Брянской области впервые за сутки выявили 437 носителей коронавируса
В Брянской области 24 октября впервые выявлено 437 носителей коронавируса — на 14 больше, чем за предыдущие сутки. Ещё одним рекордом стали 17 летальных исходов у пациентов с подтверждённым COVID-19. За сутки лаборатории проверили 5504 теста, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.
В Томской области ввели дополнительные ограничения в нерабочие дни
Власти Томской области ввели дополнительные ограничения из-за коронавируса в период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября. По словам губернатора Сергея Жвачкина, в регионе не будет локдауна и полного закрытия учреждений, «как в некоторых регионах».
Миронов призвал отказаться от включения вакцинации от ковида в календарь
Законопроект о включении вакцинации в Национальный прививочный календарь противоречит позиции президента РФ, который высказался в пользу добровольности вакцинации. Как передает корреспондент ИА REGNUM 25 октября, об этом заявил лидер СРЗП Сергей Миронов.
Шесть жителей Кузбасса стали жертвами коронавируса за сутки
В Кемеровской области по состоянию на сегодня, 25 октября, за прошедшие сутки выявлено 274 случая заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 267 случаев.
В Петербурге развернуто почти 40 пунктов вакцинации мигрантов от ковида
В Петербурге развернуто почти 40 пунктов вакцинации иностранных граждан от коронавирусной инфекции. Об этом 25 октября сообщили в пресс-службе городского комитета по здравоохранению.
В Башкирии за сутки выявили 670 носителей коронавируса
670 носителей коронавируса выявили за сутки в Башкирии. Об этом 25 октября сообщил министр здравоохранения региона Максим Забелин на оперативном совещании в республиканском правительстве.
По его словам, всего в республике выявили 82 149 случаев заражения коронавирусом.
Высокая смертность от COVID-19 в России связана с «Дельта"-штаммом коронавируса, а риск летального исхода при нем возрос в 2,3 раза. Об этом заявил «Интерфаксу» главный инфекционист Минздрава РФ Владимир Чуланов.
В Приангарье отмечен ажиотажный спрос на ревакцинацию
В Иркутской области ажиотажный спрос на ревакцинацию вызвал дефицит вакцины «Спутник Лайт». Об этом 24 октября 2021 года сообщил в Instagram глава региона Игорь Кобзев:
«Последние дни получаю сообщения от жителей региона об отсутствии вакцины «Спутник Лайт» в некоторых прививочных пунктах. Действительно, за прошедшую неделю случился небывалый ажиотаж на «Спутник Лайт», количество желающих пройти ревакцинацию превысило запланированный запас препарата», — пояснил губернатор Приангарья.
В Приморье введены штрафы за нарушения антиковидных правил
В Приморье вакцинировались от коронавируса более 200 тыс. работников крупных предприятий. За невыполнение санитарных требований предусмотрены крупные штрафы и приостановка деятельности организации.
На Алтае общественники занялись проблемой дефицита лекарств от COVID-19
Власти Алтайского края, несмотря на то, что дефицит бесплатных лекарств для амбулаторного лечения COVID-19 наблюдался с начала сентября 2021 года, только спустя месяц стали заниматься проблемой.
Как пояснили в алтайском отделении Общероссийского народного фронта (ОНФ), соответствующее распоряжение российское правительство подписало в начале октября. Затем минздрав региона заключил с ответствующее соглашение с Минздравом России.
На Ставрополье за сутки число COVID-пациентов увеличилось на 411 человек
В Ставропольском крае продолжается рост числа инфицированных новой коронавирусной инфекцией. За прошедшие сутки были подтверждены тесты у 411 жителей края. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров. Днем ранее был выявлен коронавирус у 406 человек.
В Красноярском крае за сутки проведено почти 7 тыс. тестов на коронавирус
В Красноярском крае по данным на сегодня, 25 октября, зарегистрировано всего 127 360 случаев заражения коронавирусом, в том числе за последние сутки — 581 случай. Об этом сообщило региональное управление Роспотребнадзора.
Долю привитых от COVID-19 увеличит доступ к иностранной вакцине — мнение
Запретительные и карательные меры в отношении тех, кто не желает прививаться от COVID-19, вызывают только отторжение. Такое мнение высказал политолог и журналист Якутии Виталий Обедин, предложив увеличить долю привитых с помощью ввоза иностранной вакцины, а также создания системы бонусов и скидок по QR-кодам.
На Кубани начали действовать новые антиковидные ограничения
Новые антиковидные ограничения начали действовать на территории Краснодарского края с 25 октября, сообщили в пресс-службе администрации региона.
Во время коронавирусных каникул пункты вакцинации Камчатки будут работать
Пункты вакцинации от COVID-19 не будут прекращать свою деятельность во время нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября. Они будут работать и в праздничный день 7 ноября — это касается как стационарных, так и передвижных пунктов.
От коронавируса привились менее 50% пожилых жителей Красноярского края
В Красноярском крае процент привитых в возрасте 60+ ещё не достиг и 50%. Об этом сообщил руководитель управления Роспотребнадзора по региону — главный государственный санитарный врач по Красноярскому краю Дмитрий Горяев в своем телеграм-канале.
В Крыму за сутки подтвердили 655 случаев заражения коронавирусом
В Республике Крым подтверждено 655 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 25 октября журналистам сообщил и. о. министра здравоохранения Республики Крым Константин Скорупский. Это новый рекорд по суточной заболеваемости в регионе — накануне, 24 октября, сообщалось о 649 новых заболевших. Всего в Республике Крым подтверждено более 100 тыс. случаев заражения коронавирусом.
В Забайкалье отмечен взрывной рост клинической формы пневмонии
В Забайкальском крае, где за последние сутки выявили 325 случаев COVID-19, наблюдается взрывной рост клинической формы пневмонии. Об этом сегодня, 25 октября, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на слова главы краевого Роспотребнадзора Светланы Лапы.
По её словам, в регионе этот показатель составляет более 25%, тогда как целом по стране — только 10%.
В Хабаровском крае с 1 ноября вводится поэтапная система QR-кодов.
В Забайкалье COVID-19 стали чаще болеть 50−64-летние
Роспотребнадзор Забайкалья обеспокоен существенным ростом заболеваемости COVID-19 граждан в возрасте 50 лет — 64 года. Об этом сегодня, 25 октября, сообщает руководитель данного ведомства Светлана Лапа. Её слова цитирует пресс-служба правительства региона.
«Тревогу вызывают граждане в возрасте 50 лет — 64 года, увеличение заболеваемости выше по сравнению с прошедшей неделей на 24,5%. Особое внимание нужно обратить на возраст 65 лет и старше (рост на 19,3%)», — отмечает Светлана Лапа.
Пожилые красноярцы стали чаще заражаться COVID-19
В Красноярском крае заболеваемость COVID-19 среди жителей продолжает расти. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.
В Белгородской области приостановят работу сферы услуг
Ряд ограничений введут в Белгородской области с 30 октября по 7 ноября. Для посещения будет закрыта большая часть объектов, работать смогут лишь те предприятия, где обеспечивают население жизненно-необходимыми товарами или отвечают за функционирование областной инфраструктуры, сообщает 25 октября корреспондент ИА REGNUM.
В Забайкалье от COVID-19 вакцинировали более 36 тысяч человек
В Забайкальском крае, где проживает более одного миллиона человек, на 25 октября от коронавируса полностью привиты уже 342 255 человек (+1638 за минувшие выходные).
Карантинные меры из-за коронавируса сохраняются в 55 российских школах. Это следует из статистики Минпросвещения РФ.
В Калужской области возобновил работу штаб акции взаимопомощи «Мы вместе»
В Калужской области в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации с 25 октября возобновил работу региональный штаб Общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе». Оставить обращение об оказании помощи в оплате услуг ЖКХ, доставке лекарств, продуктов питания, питьевой воды и предметов первой необходимости можно, позвонив на горячую линию.
В Забайкалье за выходные скончались 19 пациентов с COVID-19
Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 25 октября 2021 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 составляет сейчас 75 175, причём 943 из них обнаружили только за минувшие выходные (23−24 октября 2021 года).
В Крыму начала действовать система QR-кодов
Система QR-кодов начала действовать на территории Республики Крым с 25 октября. С 25 октября посещение предприятий общественного питания, кинотеатров, театров, музеев, цирков будет возможно только при наличии документа, удостоверяющего личность, сертификата о прохождении вакцинации или сертификата о перенесенном заболевании, или справки об отрицательном результате лабораторного исследования методом ПЦР. Также вход по QR-кодам действует в салоны красоты, бассейны, сауны.
Кислород для пациентов с COVID-19 в Якутию доставили в последний момент
Машина с кислородом приехала в Якутск из Хабаровска за три часа до того, как жизненно важный газ должен был закончиться в ковидном госпитале. Грузовик с трудом преодолел путь из Нерюнгри до столицы республики из-за снегопада.
В Москве набирают волонтёров для доставки продуктов в период локдауна
Власти Москвы набирают добровольцев, которые в нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября смогут доставлять продукты, лекарства и предметы первой необходимости горожанам.
В Калмыкии введут QR-коды для посещения свадеб, музеев и библиотек
В Калмыкии с 1 декабря начнёт действовать система QR-кодов для посещения свадеб, театров, музеев и библиотек. Наряду с этим ещё на месяц продлевается режим коронавирусных ограничений. Такое решение принято в ходе заседания регионального оперштаба.
В Челябинской области выявили ещё 447 носителей коронавируса
В Челябинской области 24 октября выявили 447 носителей коронавируса. Об этом сообщает оперштаб.
В Воронеже дежурные группы детсадов готовы принять 2,6 тыс. детей
Почти 2,6 тыс. детей готовы принять дежурные группы, открытые в детских садах Воронежа на период нерабочих дней, с 25 октября, сообщили в пресс-службе мэрии.
В Новгородской области началась дополнительная нерабочая неделя
В Новгородской области в понедельник, 25 октября, начался период дополнительных нерабочих дней, установленных указом губернатора Андрея Никитина для противодействия распространению коронавирусной инфекции. Вместе с нерабочими днями на федеральном уровне новгородский локдаун продлится с 25 октября по 7 ноября 2021 года.
В Алтайском крае за выходные от COVID-19 привились более 12 тысяч человек
В Алтайском крае по состоянию на 25 октября прививки получили 752 103 человека из более двух миллионов жителей. За выходные прирост вакцинированных составил 12 264 человека.
В Саратовской области выявили 475 новых случаев заражения коронавирусом
В Саратовской области за сутки выявили 475 новых случаев заражения коронавирусом, выписались по выздоровлении 311 пациентов. Всего по состоянию на 25 октября в регионе зарегистрировано 98 250 случаев заражения. Выздоровели с начала наблюдения 87 674 человека.
За выходные в Алтайском крае скончались 76 пациентов с коронавирусом
Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба на 25 октября 2021 года, общее число жертв SARS-CoV-2 уже достигло 6099 человек, причём рекордные 76 из них добавили в сводку за минувшие выходные (23−24 октября 2021 года).
Глава Чувашии обратился к изготовителям фальшивых справок о вакцинации
Глава Чувашии Олег Николаев обратился к жителям республики, которые пользуются поддельными справками о вакцинации от COVID-19 и тем, кто готовит фальшивые подобные материалы, напомнив об ужесточении контроля и мерах ответственности за данную незаконную деятельность. Об этом руководитель республики напомнил сегодня, 25 октября, открывая планёрку в правительстве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
В Москве начали действовать новые антиковидные ограничения
С 25 октября в Москве вступили в силу новые ограничения, соответствующий указ ранее подписал мэр города Сергей Собянин.
С сегодняшнего дня столичные работодатели должны перевести на удалённый режим работы минимум 30% сотрудников, а также всех сотрудников старше 60 лет и имеющих хронические заболевания. Требование будет действовать до 25 февраля 2022 года. Исключением являются стратегические отрасли и сфера здравоохранения, а также работники, вакцинированные или переболевшие.
В Приморье для вакцинированных от COVID-19 студентов приготовили спецпризы
С 25 октября студенты и сотрудники Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) смогут пройти вакцинацию от коронавируса на острове Русский.
В Югре за сутки коронавирус выявили у 264 человек
В Югре за сутки выявлено 264 новых случая заражения коронавирусом. Значительная часть из них зафиксирована в Сургуте (74 случая), сообщает 25 октября региональный оперативный штаб. Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 258 случаев.
Камчатка готовится к новой волне пандемии COVID-19
На Камчатке за последние сутки выявили 41 случай заражения коронавирусом (днём ранее — 42). За весь период пандемии в крае инфицирование лабораторно подтвердилось у 20 743 человек. Власти региона оценивают ситуацию, как не столь острую в сравнении с другими территориями РФ. Тем не менее опираясь на опыт предыдущих периодов прогнозируют рост заболеваемости COVID-19.
Школьники Хабаровска будут дополнительно отдыхать с 1 по 7 ноября, а осенние каникулы пройдут с 25 по 31 октября.
В Крыму за сутки подтверждено 655 случаев коронавируса — это максимум с начала пандемии, сообщает «Крыминформ».
Гинцбург заявил о массовой покупке сертификатов вакцинации от COVID-19
Порядка 80% людей, говорящих, что они прошли вакцинацию от COVID-19 препаратом «Спутник V», однако заболевших новым заболеванием в тяжелой форме, купили поддельный сертификат. Такое мнение 25 октября высказал директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.
В Воронежской области начался двухнедельный локдаун
Период нерабочих дней начался в Воронежской области с 25 октября, он продлится две недели — до 7 ноября включительно. На период нерабочих дней в Воронежской области полностью запрещено проведение массовых мероприятий, не будут работать кинотеатры, театры, цирк, музеи. Также на две недели прекращена работа торговых центров, не работают фитнес-центры, салоны красоты.
В Самаре около двух ТЦ появятся мобильные пункты вакцинации
Мобильные пункты вакцинации около двух торговых центров (ТЦ) будут работать 25 октября в Самаре. Об этом 24 октября сообщает пресс-служба министерства здравоохранения
Отмечается, что 25 октября около торговых центров «Космопорт» и «Мега» будут работать мобильные пункты вакцинации.
В Северной Осетии с 26 октября объявлены нерабочие дни
Власти Северной Осетии усилили ограничительные меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции. С 26 октября в республике объявлены нерабочие дни. Указ об этом подписал глава региона Сергей Меняйло.
В Бурятии за сутки скончались ещё пять ковид-пациентов
В Бурятии за прошедшие сутки зарегистрировано пять новых летальных случаев среди пациентов с коронавирусом. Таким образом, общее число жертв COVID-19 в республике за весь период пандемии достигло 1957.
В Иркутской области за выходные скончались 78 пациентов с COVID-19
По данным оперативного штаба на 25 октября 2021 года, число умерших пациентов в Приангарье достигло 5341 человека, причём рекордные 78 из этого числа добавили в сводку за минувшие выходные (23−24 октября 2021 года).
В Казани открывают пункт вакцинации от COVID-19 для иностранных студентов
В Казани в поликлинике №21 с 25 октября заработает пункт вакцинации от коронавируса для иностранных студентов. Прививку препаратом «Спутник Лайт» в студенческой поликлинике будут делать платно по будням с 08:00 до 20:00.
В Татарии начнут экспресс-тестирование на COVID-19
В Татарии с 25 октября планируется применение экспресс-тестирования на выявление антигена к возбудителю COVID-19. Как заявил первый замминистра здравоохранения РТ Альмир Абашев, обследование будут проводить как в стационарах, так и на дому. При отрицательном результате не исключается необходимость проведения ПЦР-теста. Если результат положительный, то его сразу примут за основу.
Жителя Якутии не обеспечили бесплатными лекарствами от COVID-19
Якутянину, переболевшему COVID-19, не дали бесплатные медикаменты для лечения. По словам мужчины, и он, и его знакомые покупают важные лекарства сами, а информация о том, что они должны выдаваться врачами, замалчивается.
Власти шести регионов РФ объяснили введение второй нерабочей недели
Власти шести регионов России воспользовались возможностью ввести дополнительные выходные по своему усмотрению, предоставленной главой государства. Нерабочий период в Пермском крае, Воронежской, Нижегородской, Новгородской, Самарской и Курской областях начался 25 октября.
В Башкирии начали действовать новые антиковидные ограничения
Новые ограничения для непривитых начали действовать с 25 октября в Башкирии. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Так, с 25 октября текущего года совершеннолетним жителям нужно будет предъявлять при посещении розничных рынков (исключение составляет сельскохозяйственные и специализированные продовольственные рынки) сертификат о прохождении вакцинации от COVID-19 или справку о перенесенном в течение шести месяцев коронавирусе.
В Челябинской области резко выросло число привившихся от COVID-19
В мобильных пунктах на территории Челябинской области за 23−24 октября от COVID-19 привились 8029 человек. Об этом сообщает региональный минздрав.
В Туве от COVID-19 умерли ещё 20 человек
В Туве подтверждено 20 новых летальных случаев среди пациентов с коронавирусом. Таким образом, всего с начала года от COVID-19 в регионе скончались 251 человек.
В Хабаровске за неделю COVID-19 диагностировали у более 1 тыс. человек
В Хабаровске эпидемическая ситуация остаётся напряженной — классы и группы в детских садах закрывают на карантин по ОРВИ и коронавирусу.
QR-коды вводят в Мурманской области с 30 октября для посещения учреждений культуры, общепита и фитнес-клубов.
Парковка на улицах Москвы будет бесплатной с 4 по 6 ноября, а в нерабочие дни будет действовать обычный платный режим. Об этом РИА Новости заявил глава Дептранса Москвы Максим Ликсутов.
В центре им. Гамалеи назвали оптимальный срок для ревакцинации
Ревакцинироваться от COVID-19 можно раньше чем через полгода, вреда для организма не будет, сообщил директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.
В Ульяновской области от коронавируса привились более 400 тыс. жителей
В Ульяновской области «в ближайшее время возможность привиться сразу двумя вакцинами от вирусов».
На Алтае выявили 33 новых носителя коронавируса
В Республике Алтай за минувшие сутки выявили 33 новых случая заражения коронавирусом. Лидером по приросту стал Майминский район, где зарегистрировано 19 новых носителей.
В Бурятии число случаев COVID-19 перевалило за 62 тысячи
В Бурятии число подтверждённых случаев заражения коронавирусом за весь период пандемии достигло 62 161. За минувшие сутки выявлено 162 новых носителя.
В Пензенской области от COVID-19 за сутки скончались 28 человек
В Пензенской области за прошедшие сутки умерли 28 ковид-пациентов. Всего в регионе по состоянию на 25 октября общее число жертв COVID-19 увеличилось до 3361 человека.
Побочные эффекты от вакцины против COVID-19 для подростков незначительны, заявил ТАСС глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.
В Татарии от COVID-19 скончались ещё десять человек
В Татарии за время пандемии от COVID-19 скончались по состоянию на 25 октября 927 человек. Очередными жертвами заболевания стали семеро мужчин и три женщины 1933—1961 годов рождения.
В Якутии становится всё больше пациентов с COVID-19 в тяжёлом состоянии
Количество тяжёлых больных коронавирусом за выходные в Якутии увеличилось со 190 до 200 человек. До 41 выросло также количество пациентов на ИВЛ.
В нерабочие дни в Чувашии будут действовать дополнительные ограничения
В Чувашии во время нерабочих дней, которые объявлены по всей стране с 30 октября по 7 ноября, будут введены дополнительные ограничительные меры.
На борьбу с коронавирусом Чувашия выделила ещё более 30 млн рублей
В Чувашии в рамках пандемии коронавируса выделяются дополнительные средства на сдерживание распространения инфекции и поддержку системы здравоохранения.
В Ульяновской области резко растёт число заражений коронавирусом
В Ульяновской области продолжается значительный рост вновь выявляемых случаев заражения коронавирусом.
На Дальнем Востоке более 42 тыс. человек заражены коронавирусом
Полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев поручил дальневосточным губернаторам провести анализ коронавирусной ситуации и принять меры по усилению темпов вакцинации.
Сеть: «Не поработаешь — не поешь» — граждан России призвали сидеть дома
Заявление главы Роспотребнадзора Анны Поповой о том, что гражданам России следует воспользоваться нерабочими днями с 30 октября по 7 ноября, чтобы сделать прививку, сократить число контактов и провести время только дома с семьёй, вызвало бурную реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили свою точку зрения 24 октября в социальной сети «ВКонтакте».
«Признали суверенитет РФ над Крымом?» — сети о требовании Киева к Москве
Заявление официального представителя украинского МИД Олега Николенко, в котором он потребовал от России обеспечить базовые потребности жителей Крыма и Донбасса, в частности защиту от коронавируса и безопасный доступ мониторинговой миссии ОБСЕ к обоим регионам, вызвало реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили свою точку зрения 25 октября в социальной сети «ВКонтакте».
Школьникам 5−8-х классов в Якутске продлили дистанционное обучение
В Якутске неделю с 25 по 30 октября будут посещать очные занятия ученики начальной школы и 9−11-х классов. Школьникам 5−8-х классов продлили дистанционное обучение.
Губернатор Хабаровского края ушёл на самоизоляцию
В окружении губернатора Михаила Дегтярёва обнаружен COVID-19, он написал, что сам здоров, получил отрицательные тесты на коронавирус, титр антител после ревакцинации «Спутником» — высокий.
В торговые центры Приамурья перестанут пускать без QR-кодов
В Амурской области с 1 ноября введут ограничения на посещение торговых центров. Их список будет сформирован в зависимости от размера торговых площадей. В Приамурье тяжёлая ситуация с COVID-19, и для её стабилизации необходимы антикоронавирусные «каникулы» и ограничения, заявил глава региона Василий Орлов.
В Якутии от COVID-19 погибли ещё 14 человек
В Якутии за сутки обнаружили 275 новых заболевших коронавирусом (днём ранее — 279). Инфекция унесла за выходные дни жизни ещё 14 человек. Всего от COVID-19 погибли уже 1385 жителей республики.
На Камчатке от гриппа привились 30% взрослого населения
На Камчатке от гриппа уже привились почти 35 тыс. человек, из них 4,8 тыс. — дети.
На Камчатке невакцинированных чиновников отстранят от работы
На Камчатке все непривитые от COVID-19 до 15 ноября сотрудники органов госвласти будут отстранены от работы без сохранения заработной платы, такое решение принял краевой оперативный штаб для недопущения распространения новой коронавирусной инфекции.
Гинцбург сообщил о безопасности «Спутника V» для репродуктивной функции
Директор Центра им. Н. Ф. Гамалеи пояснил, что вакцинация «Спутником V» от коронавируса безопасна для репродуктивной системы человека. В то же время COVID-19 отрицательно влияет на возможность зачатия.
Период нерабочих дней начался в шести регионах России
В Самарской, Нижегородской, Новгородской, Воронежской, Курской областях и Пермском крае с 25 октября начался период нерабочих дней, который продлится по 7 ноября включительно.
В Москве вступили в силу новые ограничительные меры
Начиная с 25 октября 2021 года до 25 февраля 2022 года жители Москвы старше 60 лет, либо страдающие хроническими заболеваниями, должны соблюдать домашний режим по месту жительства или на даче, а работодатели города Москвы должны перевести на удалённый режим работы не менее 30% сотрудников, в первую очередь из группы риска по коронавирусу.
В Хакасии с начала года более 900 человек умерли от COVID-19
В Хакасии число жертв COVID-19 с начала года достигло 902. За минувшие сутки подтверждено пять летальных случаев среди пациентов с коронавирусом.
Кормящим матерям позволили прививаться от COVID-19
Грудное вскармливание было убрано из списка противопоказаний для вакцинации от коронавируса «Спутником V».
В Оренбуржье от COVID-19 скончались ещё 20 человек
В Оренбургской области ещё 20 пациентов скончались от COVID-19. Это следует из сообщений оперштаба.
В Оренбуржье выявили ещё 410 носителей коронавируса
В Оренбургской области 23 октября обнаружили ещё 410 носителей коронавируса. Об этом сообщает оперштаб.
В минобре Кузбасса рассказали о режиме детсадов в нерабочие дни
В учреждениях дошкольного образования Кемеровской области нерабочие дни установлены с 1 по 3 ноября, с 4 по 7 ноября — праздничные дни. Об этом сообщило министерство образования региона.
Стало известно, как будут работать школы Кузбасса с 30 октября по 7 ноября
Министерство образования Кемеровской области рассказало о работе образовательных организаций региона в период с 30 октября по 7 ноября. Соответствующее сообщение появилось на сайте министерства.
В Зауралье выявили ещё 192 носителя коронавируса
В Курганской области 23 октября выявили 192 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.
В Тюменской области выявили ещё 323 носителя коронавируса
В Тюменской области 23 октября обнаружили ещё 323 носителя коронавируса. Об этом сообщает оперштаб.
В Югре выявили ещё 258 носителей коронавируса
В Югре 23 октября обнаружили ещё 258 носителей коронавируса. Об этом сообщает оперштаб.
Эксперт рассказал, какие органы в первую очередь поражает COVID-19
Вирусолог Евгений Тимаков рассказал, какие органы поражаются чаще при заражении коронавирусной инфекцией.
Сильный ветер продолжает бушевать в Кузбассе
В Кемеровской области завтра, 25 октября, местами ожидается усиление юго-западного ветра с порывами до 15−20 м/с. Таков прогноз регионального гидрометцентра.
«Клоунада»: в Барнауле возникли огромные очереди на вакцинацию от COVID-19
Власти Алтайского края, где отмечается рекордная смертность от COVID-19, заявив о намерении ввести QR-коды для посещения общественных мест, не позаботились о достаточном количестве прививочных пунктов, что спровоцировало ажиотаж и недовольство граждан, сообщает 24 октября корреспондент ИА REGNUM.
В социальных сетях появилось много гневных комментариев.
«Минздрав призывает активно прививаться, при этом закрывает все мобилные пункты вакцинации, оставили только «Геомаркет» (один из торговых центров Барнаула — прим. С.Ш.), но там толпа. Вместо четырех поликлиник дежурят всего две, на момент 14:00 работает всего одна поликлиника, то есть на огромную толпу людей работает всего два окна», — отмечает участница группы go_barnaul.
Попова призвала жителей России «сократить количество контактов»
Жители Российской Федерации, которые планируют «хорошо встретить Новый год», должны приложить максимум усилий для борьбы с пандемией коронавируса уже сегодня. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».
Барнаульцы в разных уголках города вышли против введения QR-кодов и дистанционного обучения детей.
Из-за коронавируса госпитализировали более 3 тыс. новосибирцев
В инфекционных стационарах Новосибирской области с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 3054 пациента, в том числе 42 ребёнка. Об этом сегодня, 24 октября, сообщил оперативный штаб региона.
За сутки скончались ещё тринадцать новосибирцев с коронавирусом
В Новосибирской области по данным на сегодня, 24 октября, за минувшие сутки был выявлен 281 случай заражения коронавирусом. Днём ранее — 294 случая.
За сутки в Красноярском крае выявлено 573 случая заражения коронавирусом
В Красноярском крае по данным на сегодня, 24 октября, зарегистрировано всего 126 779 случаев заражения коронавирусом, в том числе за последние сутки — 573 случая. Об этом сообщило региональное управление Роспотребнадзора.
В стационарах и на карантине находятся почти 17,4 тыс. кузбассовцев
В Кемеровской области медицинскую помощь получают 1516 пациентов с диагнозом COVID-19. Об этом сегодня, 24 октября, сообщает оперативный штаб региона.
На Ямале выявили ещё 130 носителей коронавируса
В Ямало-Ненецком АО 23 октября было зафиксировано ещё 130 носителей коронавируса. Об этом сообщает оперштаб.
Попова рекомендует использовать выходные дни для вакцинации
Глава Роспотребнадзора Анна Попова по-прежнему считает, что массовая вакцинация сможет остановить пандемию коронавируса, и рекомендует воспользоваться режимом выходных дней для того, чтобы пройти вакцинацию.
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев рассказал, что количество желающих пройти ревакцинацию превысило запланированный запас препарата «Спутник Лайт».
Глава области в Instagram также сообщил, что на следующей неделе вакцина поступит во все прививочные пункты.
Попова призвала россиян использовать длинные выходные для того, чтобы привиться от коронавируса. Пандемию может остановить только вакцина, подчеркнула она.
Бывший челябинский вице-губернатор Николай Сандаков предложил сажать антипрививочников в тюрьму на 15 лет. По мнению уральского политика, в случае, если отказ от вакцинации от COVID-19 привел к чьей-то смерти, то действия антиваксеров можно приравнивать к доведению до самоубийства.
Минздрав и ВОЗ единодушны — в сезон гриппа есть смысл вакцинироваться от двух болезней сразу: от коронавируса и от сезонного гриппа.
Вирусолог Евгений Ачкасов советует делать две прививки сразу — в правое плечо от COVID-19, в левое от гриппа.
Главный санитарный врач, руководитель управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю Светлана Лапа: «Все нерабочие дни контроль будет вестись в усиленном режиме».
Глава Читы побывал в супермаркете и призвал «выключать самосохранение»
Глава администрации Читы Александр Сапожников на своей странице в instagram опубликовал видео из супермаркета, где видно, что жители Забайкалья нарушают карантинные меры, введённые в регионе из-за пандемии коронавируса.
«Количество ежесуточно выявляемых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в Забайкалье вновь вплотную приблизилось к 300 случаев в день. Это очень много. Медицинские учреждения переполнены. Система здравоохранения работает на пределе своих возможностей. Как вы знаете, в регионе предприняты определённые шаги для того, чтобы снизить и минимизировать масштабы проблемы…».
Спортивные соревнования не отменят в нерабочие дни — Чернышенко
Во время нерабочих дней, объявленных в России с 30 октября по 7 ноября, соревнования в стране, включая чемпионаты по футболу и хоккею, отменены не будут, однако вопрос о допуске на них зрителей будут решать местные власти. Об этом 24 октября заявил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.
В Прикамье выявили уже более 115 тыс. носителей коронавируса
В Пермском крае 23 октября обнаружили 642 новых случая COVID-19. Об этом сообщает оперштаб.
В Белгородской области водителям автобусов запретили начинать движение по маршруту, пока все пассажиры не наденут маски.
Медучреждения РФ в период нерабочих дней будут работать круглосуточно
Правительство Российской Федерации уточнило режим работы федеральных учреждений здравоохранения в период нерабочих дней.
В Свердловской области от COVID-19 скончался ещё 31 человек
В Свердловской области за последние сутки зарегистрирован 31 смертельный исход от коронавирусной инфекции, сообщает 24 октября региональный оперштаб. С начала пандемии в регионе скончались 7258 человек.
На Среднем Урале выявили еще 633 случая заражения коронавирусом
В Свердловской области за сутки выявлено еще 633 случая заражения коронавирусом. Из них 84 приходится на Екатеринбург, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.
Правительство РФ закрывает ряд учреждений культуры на период нерабочих дней
Правительство Российской Федерации приняло решение закрыть в период нерабочих дней федеральные учреждения культуры, за исключением театров и музеев. Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте правительства РФ.
Правительство РФ уточнило режим работы учреждений культуры в нерабочие дни
Во время нерабочих дней, который объявлены в России в период с 30 октября по 7 ноября, федеральные учреждения культуры, исключая театры и музеи, работать не будут. Об этом 24 октября сообщается в решениях правительства РФ по итогам прошедшего заседания.
В Томской области выявили 159 новых случаев COVID-19
В Томской области число подтверждённых случаев заражения коронавирусом за весь период пандемии достигло 46 523. За минувшие сутки выявлено 149 новых случаев инфицирования.
В Подмосковье впервые с начала пандемии выявили более 3 тыс. зараженных
В Московской области впервые с начала пандемии в сутки выявили более 3000 зараженных коронавирусом.
На тепловой карте по коронавирусу почти вся Россия в оранжевой и красной зоне — низкий уровень вакцинации, высокий рост заболеваемости. 35 660 человек заболели коронавирусом в России за сутки, 1072 человека умерли.
В Калужской области за сутки выявлены 165 носителей коронавируса
В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 165 человек за последние сутки, сообщает федеральный штаб 24 октября. Днём ранее, 23 октября, в регионе было зарегистрировано 167 случаев. С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 51 736 человек.
На Алтае коронавирус выявили ещё у 54 человек
В Республике Алтай число подтверждённых случаев заражения коронавирусом за весь период пандемии достигло 22 594. За минувшие сутки выявлено 54 новых носителя.
Телефоны крымских гостиниц не умолкают. Жители других регионов страны хотят узнать, какие документы нужно иметь при себе, чтобы им не отказали в заселении?
«Вести-Крым» отвечают:
- На данный момент при бронировании необходим QR-код, полученный после прохождения вакцинации или после выздоровления.
- При заселении QR-код и отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 72 часа.
Цитата vesticrimea.
Врач рассказала об увеличении в Москве числа тяжелых случаев COVID-19
Число пациентов в Москве, у которых COVID-19 протекает в тяжелой форме, увеличилось. Об этом 24 октября рассказала главный врач московской городской больницы № 52 Марьяна Лысенко в эфире телеканала «Россия 1».
За сутки в России выявлено более 35 тысяч случаев заражения коронавирусом
В Российской Федерации за прошедшие сутки выявлены 35 660 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2.
В Москве на 24 октября выявлено 5279 новых случаев заражения коронавирусом. За сутки госпитализировано 1442 человека, скончались 84 пациента.
На ИВЛ находятся 706 человек. В городе выздоровели ещё 3817 пациентов после прохождения лечения от коронавируса. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 560 538.
Вопросы об отмене или переносе запланированных в России международных соревнований не рассматриваются, поскольку на них выполняются требования не только российских органов власти, но и международных федераций. Об этом 24 октября сообщил вице-премьер российского правительства Дмитрий Чернышенко:
«В целом наша рекомендация — прививаться, находиться по возможности дома и беречь свое здоровье и своих близких».
В нерабочие дни спортивные мероприятия отменяться не будут, но допуск зрителей будет зависеть от ситуации с COVID-19 — вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
В РПЛ в период с 30 октября по 7 ноября пройдет 15 матчей, в КХЛ в эти дни запланировано 45 игр. Вице-премьер отметил, что организаторы спортивных мероприятий выполняют все требования Роспотребнадзора: ограничение по зрительской заполняемости, соблюдение социальной дистанции, обязательное использование средств индивидуальной защиты и допуск по QR-кодам: «Поэтому болельщики, пришедшие на матчи, могут с соблюдением всех требований насладиться играми».
В Хакасии выявили 178 новых носителей коронавируса
В Хакасии за минувшие сутки выявили 178 новых случаев заражения коронавирусом. Коэффициент распространения инфекции за четыре последних дня составил 1,1.
Общественный транспорт Кызыла прекратит работу на неделю
Во время нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября в Туве приостановят деятельность большинство предприятий.
За последние сутки, 23 октября, в России выявлено 35 660 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 8,8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1072 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 22 784 человека.
🔸Москва — 5279
🔸Санкт-Петербург — 3297
🔸Московская область — 3030
🔸Самарская область — 1093
🔸Нижегородская область — 772
🔸Воронежская область — 736
🔸Республика Башкортостан — 668
🔸Республика Крым — 649
🔸Пермский край — 642
🔸Свердловская область — 633
🔸Ростовская область — 600
🔸Красноярский край — 573
🔸Смоленская область — 512
🔸Ульяновская область — 470
🔸Саратовская область — 457
🔸Иркутская область — 435
🔸Челябинская область — 435
🔸Омская область — 427
🔸Брянская область — 423
🔸Алтайский край — 415
🔸Оренбургская область — 410
🔸Ставропольский край — 406
🔸Архангельская область — 401
🔸Волгоградская область — 396
🔸Удмуртская Республика — 391
🔸Тверская область — 382
🔸Республика Карелия — 370
🔸Хабаровский край — 361
🔸Липецкая область — 360
🔸Калининградская область — 353
🔸Пензенская область — 341
🔸Вологодская область — 335
🔸Белгородская область — 330
🔸Ленинградская область — 327
🔸Тюменская область — 323
🔸Севастополь — 321
🔸Владимирская область — 310
🔸Республика Коми — 308
🔸Курская область — 301
🔸Забайкальский край — 299
🔸Псковская область — 281
🔸Новосибирская область — 281
🔸Республика Саха (Якутия) — 279
🔸Орловская область — 271
🔸Краснодарский край — 267
🔸Кемеровская область — 265
🔸Ярославская область — 261
🔸Ханты-Мансийский автономный округ — 258
🔸Приморский край — 257
🔸Астраханская область — 244
🔸Кировская область — 241
🔸Мурманская область — 231
🔸Ивановская область — 219
🔸Новгородская область — 210
🔸Тульская область — 208
🔸Рязанская область — 199
🔸Курганская область — 191
🔸Костромская область — 180
🔸Республика Хакасия — 178
🔸Тамбовская область — 176
🔸Калужская область — 165
🔸Республика Бурятия — 159
🔸Республика Татарстан — 155
🔸Томская область — 149
🔸Республика Дагестан — 149
🔸Амурская область — 148
🔸Республика Чувашия — 144
🔸Республика Мордовия — 139
🔸Ямало-Ненецкий автономный округ — 130
🔸Республика Марий Эл — 121
🔸Кабардино-Балкарская Республика — 120
🔸Чеченская Республика — 110
🔸Республика Северная Осетия-Алания — 92
🔸Республика Ингушетия — 75
🔸Карачаево-Черкесская Республика — 74
🔸Республика Адыгея — 73
🔸Республика Тыва — 71
🔸Республика Калмыкия — 64
🔸Республика Алтай — 61
🔸Сахалинская область — 54
🔸Камчатский край — 42
🔸Еврейская автономная область — 41
🔸Магаданская область — 23
🔸Чукотский автономный округ — 17
🔸Ненецкий автономный округ — 16
Всего на сегодняшний день в России выявлено 8 241 643 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 230 600 летальных исходов, выздоровел 7 165 921 человек.
С 25 октября на Кубани введут QR-коды. Чтобы сходить в кино, нужно взять с собой:
- QR-код сертификата о вакцинации или документ, подтверждающий получение второго компонента вакцины (но можно привиться и однокомпонентной вакциной, то есть «Спутник Лайт»);
- QR-код сертификата о том, что вы переболели коронавирусом, или медицинскую справку, подтверждающую это.
В Крыму за сутки выявили рекордное число носителей коронавируса
За прошедшие 24 часа на территории Крыма было выявлено 649 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом, что стало новым самым большим числом за все время пандемии. Об этом 24 октября сообщает региональный минздрав.
На Алтае от COVID-19 умерли ещё четыре человека
В Республике Алтай зарегистрировано четыре новых летальных случая среди пациентов с COVID-19. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, скончались жители Усть-Канского, Онгудайского, Усть-Коксинского районов и Горно-Алтайска.
По данным Роспотребнадзора, на 24 октября проведено свыше 204,7 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса.
За последние сутки проведена 371 тысяча тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением в целом по России остаются 1 846 813 человек.
Количество выявленных за сутки случаев коронавируса в Забайкальском крае вплотную приблизилось к 300 — это выше всех пиков второй волны и близко к пикам третьей.
Известие о введении QR-кодов на Алтае увеличило темпы вакцинации
В Алтайском крае по состоянию на 24 октября прививки получили 751 143 человека из более двух миллионов жителей. За сутки прирост вакцинированных составил 6031 человека.
В Челябинской области выявили уже более 107 тыс. носителей коронавируса
В Челябинской области за 23 октября обнаружили ещё 436 заразившихся коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.
COVID-19 занял пятое место в числе причин смерти жителей Бурятии
В Бурятии в 2020 году по разным причинам умерли 11 786 человек, в том числе 6272 мужчины и 5514 женщин. Коэффициент смертности составил 12 умерших на 1000 населения (по мужчинам — 13,3, по женщинам — 10,7).
Алтайский край бьёт рекорды по выявленным заражённым коронавирусом
Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае всё более ухудшается. По данным оперативного штаба на 24 октября 2021 года, общее число жертв SARS-CoV-2 уже достигло 6076 человек, причём 22 из них добавлены в сводку только за последние сутки.
Из-за пандемии свыше трети жителей России сменили работу — опрос
За время пандемии коронавируса порядка 40% жителей России сменили сферу своей деятельности. Это 24 октября следует из данных опроса исследовательского центра сервиса «Зарплата.ру», которые приводит РИА Новости.
Детям в Туве запретили появляться в общественных местах без родителей
В Туве во время осенних школьных каникул будет действовать запрет на посещение детьми до 14 лет торговых центров, кафе, кинотеатров и других общественных мест без законных представителей.
В Русской православной церкви не собираются вводить обязательную вакцинацию для священников.
«Я не думаю, что церковь кого-то будет обязывать, мы выступаем за свободное решение человека. Кроме того, у кого-то есть медицинские показания против вакцинации», — сказал глава синодального Отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
Вирус мутирует и распространяется быстрее «Дельта" — штамма — глава Тувы
В Туве удалось предотвратить взрывной рост заболеваемости COVID-19 благодаря вакцинации жителей. Однако, по словам главы республики Владислава Ховалыга, вирус мутирует, стал ещё агрессивнее и распространяется на 10−15% быстрее «Дельта" — штамма.
Пандемия коронавируса нанесла существенный ущерб рынку труда, но и стала для многих временем перемен. Почти 40% граждан России сменили сферу деятельности за это время, при этом более половины стали зарабатывать больше и новых перемен не планируют, сообщили РИА Новости в исследовательском центре «Зарплаты.ру».
В Челябинской области число ковид-пациентов превысило 13 тыс
В Челябинской области больных COVID-19 насчитывается уже 13 193 человека. Эти данные утром 24 октября сообщает оперштаб.
В Забайкалье жертвами COVID-19 стали ещё восемь пациентов
Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 24 октября 2021 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 составляет сейчас 74 850, причём 319 из них обнаружили только за минувшие сутки.
В Петербурге власти решили ужесточить ограничения по коронавирусу
Власти Санкт-Петербурга приняли решение ужесточить ограничения в связи с распространением коронавируса SARS-CoV-2 в городе. Соответствующее постановление подписал губернатор Петербурга Александр Беглов. Ужесточение ограничительных мер будет действовать с 30 октября и как минимум до 7 ноября.
В Хакасии назвали долю заболевших после вакцинации от COVID-19
Жители Хакасии с прошлой недели стали активнее ставить вакцины против коронавируса. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, 21 октября в прививочные пункты обратились более 1,5 тысячи человек.
Жертвами COVID-19 в Бурятии стали более 1950 человек
В Бурятии число летальных случаев среди пациентов с коронавирусом за весь период пандемии достигло 1952. За минувшие сутки умерли ещё четыре пациента с коронавирусом.
Эксперт рассказал, когда и при каком условии начнётся спад заболеваемости
По словам специалиста, рост заболеваемости COVID-19 прекратится к середине ноября, хотя показатели ещё будут высокими. Снижение показателей заболеваемости ожидается к середине декабря, с наступлением первых морозов.
В Приангарье жертвами COVID-19 стали сразу 24 пациента
По данным оперативного штаба на 23 октября 2021 года, число умерших пациентов в Приангарье достигло 5312 человек, причём 24 добавили в сводку за минувшие сутки.
В Туве за сутки COVID-19 диагностирован у 37 детей
В Туве за минувшие сутки выявили 73 новых случая заражения коронавирусом. В половине случаев носителями оказались дети до 17 лет.
В Бурятии выявили 157 новых случаев заражения коронавирусов
В Бурятии число подтверждённых случаев заражения за весь период пандемии достигло 61 999. За минувшие сутки выявлено 157 новых носителей.
В Кузбассе за сутки выявили 267 новых носителей коронавируса
В Кемеровской области по состоянию на сегодня, 24 октября, за прошедшие сутки выявлено 267 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 265 случаев.
В Смольном нашлись хорошие новости для ценителей прекрасного
Вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский, курирующий в Смольном в том числе сферу культуры, подтвердил, что театры и музеи Северной столицы продолжат свою работу в период локдауна, объявленного в период с 30 октября по 7 ноября. Но попасть в них смогут только обладатели QR-кодов.
В Смольном рассказали о работе сферы образования во время локдауна
Вице-губернатор Санкт-Петербурга Ирина Потехина, курирующая в Смольном сферу образования, подробно разъяснила на своей странице в соцсети, как будут работать образовательные учреждения города в условиях федеральной нерабочей недели и новых жёстких ограничений, вводимых с 30 октября по 7 ноября 2021 года.
С 30 октября в Петербурге вводится жёсткий локдаун
Решением правительства Санкт-Петербурга с 30 октября 2021 года в Северной столице вводятся ограничения на работу предприятий общественного питания, розничной торговли, а также объектов развлечения и досуга. Кроме того, усиливается режим ограничений и в других сферах жизни города. Документ о внесении изменений в «антиковидное» постановление Смольного подписал 23 октября губернатор Александр Беглов.
За сутки в Петербурге привили от коронавируса более 25 тыс. человек
В Петербурге после решения о введении с 1 ноября системы QR-кодов продолжает нарастать спрос на вакцинацию от коронавирусной инфекции, сообщает 23 октября городской комитет по здравоохранению.
В Тюменской области выявили уже более 68 тыс. носителей коронавируса
В Тюменской области за 22 октября зафиксировали 321 случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.
В Югре выявили уже более 80 тыс. носителей коронавируса
В Югре 22 октября обнаружили 249 заразившихся коронавирусом. Новые случаи зафиксированы в 22 муниципалитетах, сообщает оперштаб.
В Новосибирской области из-за коронавируса госпитализировали десятки детей
В инфекционные стационары Новосибирской области с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 3017 пациентов, в том числе 42 ребёнка. Об этом сегодня, 23 октября, сообщил оперативный штаб региона.
Почти 300 новых носителей COVID-19 выявили в Новосибирской области за сутки
В Новосибирской области, по данным на сегодня, 23 октября, за минувшие сутки было выявлено 294 случая заражения коронавирусом. Днём ранее — 282 случая.
В Сибири от коронавируса вакцинировано более 96% сотрудников военкоматов
В Сибири продолжается ревакцинация сотрудников военных комиссариатов от коронавирусной инфекции. Первым и вторым компонентом вакцины «Спутник V» вакцинировано более 96% сотрудников, сообщила пресс-служба Центрального военного округа.
В Оренбуржье выявили уже более 86 тыс. носителей коронавируса
В Оренбургской области 22 октября обнаружили 406 случаев заражения коронавирусом. Об этом 23 октября сообщает оперштаб.
Власти Новокузнецка опровергли информацию об испытании лекарств на детях
На сайте мэрии Новокузнецка опубликовано официальное опровержение информации о том, что в одной из городских школ родителям первоклашек предложили испытать на своих детях лекарственный препарат. В администрации муниципалитета заявляют, что эта информация, опубликованная в местных СМИ, является недостоверной.
На Ямале выявили уже более 53 тыс. носителей коронавируса
В Ямало-Ненецком АО 22 октября обнаружили 129 заразившихся коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.
Мэр Новосисибирска заразился коронавирусом
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть находится в ковидном госпитале с коронавирусом. Об этом сообщают «НГС Новости» со ссылкой на свой источник, работающий в мэрии города.
Митрополит Волоколамский Иларион предложил вакцинировать всех священников
Митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) считает необходимой обязательную вакцинацию всех священнослужителей от коронавируса.
В Курской области объявлены нерабочие дни с 25 октября по 7 ноября
В Курской области нерабочие дни объявлены с 25 октября по 7 ноября. Продолжат работу больницы и поликлиники, органы власти, предприятия непрерывного производственного цикла и оборонные предприятия, аптеки, экстренные службы, ремонтные и строительные организации, банки, почта, нотариусы, ведомственные столовые, учреждения науки и образования, гостиницы, ветеринарные клиники, СМИ, транспортные предприятия и общественный транспорт. Также неделя будет рабочей для организаций, участвующих в переписи населения и работающих в дистанционном режиме.
В России от COVID-19 за сутки скончались 1075 человек
Пятый день подряд в России суточная смертность от последствий коронавирусной инфекции бьет рекорды — от COVID-19 в стране умирает более тысячи человек в день.
За сутки, 22 октября, в Сибири зарегистрировано 2835 новых случаев заражения COVID-19 (+71). 102 жителя скончались (-6). Лидер по приросту пациентов — Красноярский край (564).
В Прикамье выявили уже более 114 тыс. носителей коронавируса
В Пермском крае 22 октября обнаружили 634 носителя коронавируса. Об этом сообщает Роспотребнадзор.
За сутки в Петербурге госпитализировали 572 пациента с коронавирусом
В последние сутки в Петербурге выявили 3360 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщили 23 октября в городском оперштабе. Это на 127 человек больше, чем в предыдущие сутки. Также за сутки было зафиксировано 67 летальных исходов.
«Пора границы закрывать?» — сети о новом рекорде случаев COVID-19
Известие о том, что на 23 октября 2021 года в России зафиксированы новые рекорды по числу заражений (37 678) и смертей (1075) от коронавируса, активно обсуждают в социальных сетях. Многие полагают, что карантинные меры предприняты неэффективные. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее любопытные комментарии.
«Теперь мрут только от ковида. Онкология, СПИД, гриппы, старость и так далее остались в прошлом. Спасибо Голиковой, Чубайсу и этому, как его, гинекологу», — иронизирует С.
«Знакомая на море отдыхает. Какой коронавирус? Вчера спокойно села и улетела. Правда в ТЦ почему-то нельзя, но там, видать, заразы больше, чем в аэропорту», — поделилась Мария.
С 25 октября в Казани заработает пункт вакцинации для иностранных студентов. Иностранные студенты смогут пройти платную вакцинацию препаратом «Спутник Лайт» на базе Городской поликлиники №21 (Студенческая) по адресу: Оренбургский тракт, 95. Режим работы пункта вакцинации: по будням с 8:00 до 20:00
На Алтае выявили более 22,5 тыс. случаев COVID-19
В Республике Алтай число подтверждённых случаев заражения коронавирусом за весь период пандемии достигло 22 540, 61 из которых выявлен за прошедшие сутки.
В Свердловской области ещё 34 человека скончались от COVID-19
На Среднем Урале зарегистрировано ещё 34 смертельных исхода от коронавирусной инфекции, сообщает 23 октября оперштаб по борьбе с COVID-19. С начала пандемии в регионе скончались уже 7227 человек.
Число заражений коронавирусом на Среднем Урале достигает 152 тысяч
В Свердловской области за сутки выявлено ещё 626 случаев заражения коронавирусом. Из них 97 зафиксированы в Екатеринбурге, сообщает 23 октября оперштаб по борьбе с COVID-19.
В Калужской области за сутки выявлены 167 носителей коронавируса
В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 167 человек за последние сутки, сообщает федеральный штаб 23 октября. Днём ранее, 22 октября, в регионе было зарегистрировано 164 случая. С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 51 571 человека.
В Омской области выявили сразу 420 новых случаев заражения коронавирусом
Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Омской области продолжает оставаться напряженной. По данным оперативного штаба, на 23 октября зарегистрировао уже 93 346 случаев заражения. Причём 420 из них — только за последние сутки.
В Томской области коронавирус выявлен ещё у 158 человек
В Томской области выявили 158 новых случаев заражения коронавирусом. Коэффициент распространения инфекции составил 1,14.
Врач и четыре медсестры задержаны в Петербурге за фиктивную вакцинацию
Врач и четыре медсестры Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета им. Академика И. П. Павлова задержаны за фиктивную вакцинацию клиентов от коронавирусной инфекции.
За сутки в России выявили 37678 новых случаев заражения коронавирусом
В Российской Федерации за минувшие сутки выявлено 37 678 новых случаев заражения коронавирусом.
В Пенсионном фонде отметили, что выходными днями для работников «Почты России» и других финансовых организаций будет только государственный праздник 4 и 5 ноября. Поэтому пенсионеры смогут получить выплаты в обычные сроки. Тем, кто получает пенсии 4-го и 5-го числа каждого месяца, деньги будут заранее переведены на карту или доставлены почтальонами.
В остальные дни пенсии будут начисляться по обычному графику. Однако в ПФР уточнили, что лучше проверить информацию в управлении по месту жительства или в интернете.
В Москве на 23 октября выявлено 7803 новых случая заражения коронавирусом. За сутки госпитализирован 1721 человек, скончались 82 пациента. На ИВЛ находятся 705 человек.
В городе выздоровели ещё 3986 пациентов после прохождения лечения от коронавируса. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 556 721.
В России поставлены новые «рекорды» по числу заражений (37 678) и смертей (1075) от коронавируса.
За последние сутки, 22 октября, в России выявлено 37 678 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 8,6% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1075 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 26 077 человек.
🔸Москва — 7803
🔸Санкт-Петербург — 3360
🔸Московская область — 2783
🔸Самарская область — 997
🔸Нижегородская область — 761
🔸Воронежская область — 729
🔸Республика Башкортостан — 667
🔸Республика Крым — 638
🔸Пермский край — 634
🔸Свердловская область — 626
🔸Ростовская область — 598
🔸Красноярский край — 564
🔸Смоленская область — 504
🔸Саратовская область — 452
🔸Ульяновская область — 450
🔸Челябинская область — 432
🔸Иркутская область — 430
🔸Омская область — 420
🔸Алтайский край — 409
🔸Оренбургская область — 408
🔸Брянская область — 407
🔸Ставропольский край — 401
🔸Архангельская область — 394
🔸Волгоградская область — 391
🔸Удмуртская Республика — 386
🔸Республика Карелия — 384
🔸Тверская область — 378
🔸Хабаровский край — 354
🔸Липецкая область — 348
🔸Калининградская область — 343
🔸Пензенская область — 343
🔸Вологодская область — 339
🔸Белгородская область — 325
🔸Тюменская область — 321
🔸Ленинградская область — 321
🔸Севастополь — 312
🔸Курская область — 310
🔸Владимирская область — 307
🔸Республика Коми — 299
🔸Новосибирская область — 294
🔸Забайкальский край — 289
🔸Республика Саха (Якутия) — 283
🔸Псковская область — 274
🔸Орловская область — 265
🔸Ярославская область — 264
🔸Краснодарский край — 262
🔸Приморский край — 255
🔸Кемеровская область — 252
🔸Астраханская область — 250
🔸Ханты-Мансийский автономный округ — 249
🔸Мурманская область — 237
🔸Кировская область — 237
🔸Ивановская область — 216
🔸Новгородская область — 212
🔸Рязанская область — 200
🔸Тульская область — 199
🔸Курганская область — 190
🔸Республика Хакасия — 181
🔸Костромская область — 175
🔸Тамбовская область — 173
🔸Калужская область — 167
🔸Республика Бурятия — 158
🔸Томская область — 158
🔸Амурская область — 147
🔸Республика Дагестан — 147
🔸Республика Татарстан — 146
🔸Республика Чувашия — 145
🔸Республика Мордовия — 140
🔸Ямало-Ненецкий автономный округ — 129
🔸Кабардино-Балкарская Республика — 119
🔸Республика Марий Эл — 118
🔸Чеченская Республика — 102
🔸Республика Северная Осетия — Алания — 90
🔸Сахалинская область — 79
🔸Республика Ингушетия — 73
🔸Республика Адыгея — 72
🔸Карачаево-Черкесская Республика — 71
🔸Республика Тыва — 70
🔸Республика Калмыкия — 63
🔸Республика Алтай — 57
🔸Еврейская автономная область — 43
🔸Камчатский край — 42
🔸Магаданская область — 25
🔸Ненецкий автономный округ — 16
🔸Чукотский автономный округ — 16
Всего на сегодняшний день в России выявлено 8 205 983 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 229 528 летальных исходов, выздоровели 7 143 137 человек.
По данным Роспотребнадзора, на 23 октября проведено свыше 204,4 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки проведено 963 тысячи тестов на коронавирус.
Под медицинским наблюдением в целом по России остаются 1 811 290 человек.
В вопросах защиты от коронавируса ни в коем случае нельзя полагаться только на собственный иммунитет, обязательно нужно вакцинироваться, считает судмедэксперт Алексей Решетун, преподаватель Школы юного хирурга в РНИМУ им. Н.И. Пирогова.
Сам он сделал первую прививку в январе и ревакцинировался в сентябре.
«Чтобы говорить, что у меня крепкий иммунитет, надо знать, какой он. А как правило, люди не знают, и молодой возраст здесь не показатель, поэтому это определённый риск. А стоит ли рисковать своим здоровьем? Я не уверен», — отметил эксперт в ходе прямого эфира «Остановим пандемию вместе», организованного порталом стопкоронавирус.рф при поддержке Минздрава России.
Согласно показателям тепловой карты, размещённой на портале стопкоронавирус. рф, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу за неделю с 15 по 22 октября ухудшилась в 14 регионах России. Ситуация осложнилась в Астраханской, Нижегородской, Пензенской, Самарской, Свердловской, Ростовской областях, в Алтайском, Пермском и Забайкальском краях, в Мордовии, Адыгее, Карачаево-Черкесии, в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском АО.
«Оперативный штаб призывает всех, кто планирует рабочие поездки и путешествия по России в период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября, учитывать индикацию на карте на сайте стопкоронавирус. рф», — отметила вице-премьер Татьяна Голикова.
За последние сутки в 85 регионах страны выявлен 37 141 случай COVID-19, скончались 1064 человека.
Пожилых свердловчан обкрадывают под предлогом вакцинации от COVID-19
В Свердловской области впервые выявлен случай обмана пожилого человека под предлогом вакцинации от COVID-19. Об этом сообщил журналистам глава пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых.
В Минпромторге РФ опровергли рассылку в регионы рекомендаций по QR-кодам
Рекомендации по режиму работы предприятий общепита и торговли во время нерабочих дней, которые введены в России с 30 октября по 7 ноября из-за неблагополучной эпидемической ситуации, не направляло в регионы страны Министерство промышленности и торговли РФ. Об этом 23 октября сообщили в пресс-службе ведомства.
QR-коды и ряд других ограничений из-за COVID вводят на Камчатке с 30 октября — власти.
Приангарье обновило рекорд по числу умерших от COVID-19
По данным оперативного штаба на 23 октября 2021 года, число умерших пациентов в Приангарье достигло 5288 человек, причём рекордные 25 добавили в сводку за минувшие сутки.
Минздрав РФ разрешил одновременно прививаться от гриппа и COVID-19
Разрешение на проведение одновременной вакцинации от гриппа и COVID-19 дал Минздрав России. Об этом 22 октября сообщили в пресс-службе ведомства.
В Хакасии за сутки умерли семь больных COVID-19
В Хакасии за последние сутки зарегистрировано семь новых летальных случаев среди пациентов с коронавирусом. Скончались шесть женщин в возрасте от 63 до 86 лет, а также мужчина 82 лет.
За сутки в Красноярском крае выявлено 564 новых носителя коронавируса
В Красноярском крае, по данным на сегодня, 23 октября, зарегистрировано всего 126 206 случаев заражения коронавирусом. В том числе за последние сутки зарегистрировано 564 случая заражения. Об этом сообщило региональное управление Роспотребнадзора.
В ПФР разъяснили порядок получения пенсий во время нерабочих дней
Период нерабочих дней, который введен в РФ с 30 октября по 7 ноября, не скажется на перечислении пенсионных выплат. Об этом 23 октября рассказали в Пенсионном фонде России (ПФР).
На Алтае за сутки от COVID-19 впервые привиты менее двух тысяч человек
В Алтайском крае по состоянию на 23 октября прививки получили 745 112 человек из более двух миллионов жителей. За сутки прирост вакцинированных составил 5273 человека.
В Алтайском крае смертность от COVID-19 побила все рекорды
Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае всё более ухудшается. По данным оперативного штаба на 23 октября 2021 года, общее число жертв SARS-CoV-2 уже достигло 6054 человек, причём суточное число погибших побило все рекорды — 31 человек. Такого ещё не было с начала пандемии.
Пожилых непривитых челябинцев переведут на дистанционный режим
В Челябинской области работающих граждан в возрасте от 60 лет переведут на дистанционный режим. Соответствующие изменения в распоряжение правительства региона о введении режима повышенной готовности внёс губернатор Алексей Текслер.
В Москве досрочно закроется фестиваль короткометражных фильмов
Международный фестиваль короткометражных фильмов shnit Worldwide Shortfilmfestival в Москве завершится досрочно 27 октября из-за введённых ограничений в работе кинотеатров. Планировалось, что показы на столичных площадках продлятся до 31 октября.
COVID-19 погубил уже более 4 тыс. челябинцев
В Челябинской области от COVID-19 погибли ещё 29 человек. Такие данные за последние сутки сообщает оперштаб.
В Бурятии выявили 159 новых носителей коронавируса
В Бурятии за прошедшие сутки зарегистрировано 159 новых случаев заражения коронавирусом.
«Из выявленных за прошедшие сутки больных — 136 чел. обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные — контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям», — отметили в оперштабе.
Действия антипрививочников сравнили с Третьим рейхом. Вице-президент Международной ассоциации прокуроров Александр Звягинцев считает, что выступающие против вакцинации «гонят людей на смерть».
«Действия «антиваксеров» напоминают мне времена Третьего рейха, когда Гитлер запрещал делать прививки. Он говорил о том, что нужно запретить проводить на оккупированных территориях какие-либо гигиенические акции, потому что прививки должны делаться только немцам.
«Антиваксеры» поступают подло (по отношению) к своему народу. Говорить о том, что не нужно делать прививки, это фактически гнать людей на смерть», — заявил Звягинцев «Газете.ру».
В Челябинской области выявили ещё 435 носителей коронавируса
В Челябинской области 22 октября обнаружили 435 носителей коронавируса. Об этом сообщает оперштаб.
Алтайский губернатор Виктор Томенко: «Вакцинация у нас пошла плохо»
Власти Алтайского края признали провал кампании по массовой вакцинации от коронавируса. Подробности сообщает официальный сайт правительства региона.
«Вакцинация у нас пошла плохо. Всего в регионе 2 миллиона 300 тысяч жителей, из которых 500 тысяч детей, около 700 тысяч людей пенсионного возраста. К октябрю нам надо было вакцинировать 1 миллион 100 тысяч человек, а у нас вакцинированы полностью около 700 тысяч», — пояснил алтайский губернатор Виктор Томенко в интервью ТАСС.
В Туве за сутки COVID-19 диагностирован ещё у 28 детей
В Туве за минувшие сутки выявлен 71 новый случай заражения коронавирусом. Наибольший прирост зафиксирован в возрастной группе до 17 лет.
В Забайкалье скончались сразу семь пациентов с COVID-19 за сутки
Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 23 октября 2021 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 составляет сейчас 74 531, причём 299 из них обнаружили только за минувшие сутки.
Свердловским ресторанам рекомендовали ввести QR-коды для посетителей
В Свердловской области предприятиям общественного питания и торговым комплексам всего лишь рекомендовано ввести для посетителей QR-коды. Об этом говорится в новой редакции указа губернатора о режиме повышенной готовности.
В Новосибирской области темпы вакцинации за неделю увеличились в три раза
В Новосибирской области активно проводится вакцинация от коронавирса профессиональных групп. За неделю, с подписания соответствующего постановления главного санитарного врача, темпы вакцинации увеличились в несколько раз, заявили в правительстве региона.
На Алтае ввели режим самоизоляции для непривитых жителей старше 65 лет
Пожилым жителям Республики Алтай предписали оставаться дома. Глава региона Олег Хорохордин подписал распоряжение о введении режима самоизоляции для лиц старше 65 лет.
В ПФР рассказали о порядке выплаты пенсий в нерабочие дни
Введенные в РФ в период с 30 октября по 7 ноября нерабочие дни не повлияют на выплату пенсий финансовыми и доставочными организациями. Об этом 23 октября рассказали в Пенсионном фонде России (ПФР).
В Бурятии скончались ещё три пациента с COVID-19
В Бурятии за минувшие сутки зарегистрировано три новых летальных случая среди пациентов с коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, общее число жертв COVID-19 в республике за весь период пандемии достигло 1948.
Школьников в Туве отправили на двухнедельные каникулы
Каникулы школьников в Туве продлятся две недели — с 25 октября по 7 ноября. Об этом написал в своём блоге глава республики Владислав Ховалыг.
В Роспотребнадзоре ожидают снижения заболеваемости COVID-19 к концу года
К концу текущего года показатели заболеваемости коронавирусной инфекцией в России, вероятно, станут более стабильными. Об этом 23 октября рассказала заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
В Новосибирской области усилят контроль за ношением масок
В Новосибирской области на предстоящей неделе и в период праздничных дней будет усилено проведение контрольно-надзорных мероприятий по соблюдению масочного режима и санитарно-эпидемиологических требований. Особое внимание будет уделяться местам массового посещения — торговым центрам, предприятиям общественного питания, досуговым учреждениям, сообщило региональное правительство.
Уральцев напугали толпы людей на «Ночь музыки»
В Екатеринбурге всё же состоялся фестиваль «Ночь музыки», перенесённый ранее с июня из-за ситуации с коронавирусом. В этот раз подъём заболеваемости не стал помехой для его проведения, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Помощь медиков понадобилась почти 1,5 тыс. кузбассовцев с коронавирусом
В Кемеровской области медицинскую помощь получают 1456 пациентов с диагнозом COVID-19. Об этом сегодня, 23 октября, сообщил оперативный штаб региона.
На Урале после COVID-19 скончался высокопоставленный священник
В Свердловской области после заражения коронавирусом ушёл из жизни настоятель храма во имя свт. Николая Чудотворца г. Тавды протоиерей Сергий Циммер. Об этом написал в соцсетях глава Тавдинского городского округа Виктор Лачимов.
Госпитализация пациентов с COVID-19 в Хакасии достигла максимума
В Хакасии побит рекорд по госпитализации пациентов с COVID-19. За сутки 22 октября в ковидные стационары республики попали 202 человека — это максимальное число за весь период пандемии.
QR-коды собираются ввести в Алтайском крае
В Алтайском крае, который стал одним из регионов, где существенно ухудшилась ситуация по коронавирусу, собираются вводить QR-коды для посещения общественных мест. Как пояснил ИА «Амител» министр цифрового развития и связи Алтайского края Евгений Зрюмов, его можно получить на сайте «Госуслуги»: либо сохранить на телефон, либо распечатать.
За сутки скончались шесть кузбассовцев с коронавирусом
В Кемеровской области по состоянию на сегодня, 23 октября, за прошедшие сутки выявлено 265 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 252 случая.
Забайкалье ввело QR-коды для посещения общественных мест
Власти Забайкальского края, где отмечается значительное увеличение распространения коронавируса, объявили о начале действия в регионе с 25 октября обязательных QR-кодов для населения. Соответствующее постановление подписано забайкальским губернатором Александром Осиповым.
Российские пенсионеры получат выплаты в срок, независимо от нерабочих дней
Сотрудники Пенсионного фонда России (ПФР), как и отделений «Почты России», продолжат работу с 30 октября по 7 ноября по обычному графику, то есть объявленные нерабочими дни не повлияют на выплату пенсий, сообщили 23 октября в ПФР.
Власти Забайкалья не будут вводить нерабочие дни с 23 октября, локдаун начнётся 30 октября.
Главврач больницы им Филатова Вечорко — о том, когда можно будет принимать решение «нужно ли продлевать локдаун или можно заканчивать 7 ноября?»:
— Нам недостаточно, скажем, пяти дней. Если так рассчитывать, то недельки две. И к концу второй недели будет уже более-менее понятна статистическая картина по заболеваемости.
«Вести».
Эпидемиолог рассказала о прогнозах по заболеваемости COVID-19 к концу года
По мнению специалиста Роспотребнадзора, ситуация с заболеваемостью COVID-19, скорее всего, улучшится к концу текущего года.
Минпромторг России опроверг рассылку рекомендаций регионам по QR-кодам
Министерство промышленности и торговли России не направляло в регионы рекомендации по режиму работы предприятий торговли и общепита в нерабочие дни. Об этом 23 октября сообщили в пресс-службе ведомства.
Ракова: в Москве достаточно коек для всех пациентов с COVID-19
В Москве сформирован достаточный запас коечного фонда для всех пациентов с COVID-19, заявила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Ракова: позитивных изменений в ситуации COVID-19 в Москве не наблюдается
В Москве не наблюдается позитивных изменений в динамике заболеваемости COVID-19, заявила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Минпромторг рекомендует допускать в кафе только по QR-кодам в нерабочие дни
Минпромторг России рекомендует в период нерабочих дней допускать граждан в заведения общественного питания и непродовольственные магазины только по QR-кодам.
В Минобороны рассказали о ситуации с COVID-19 в Вооружённых силах
В Вооружённых силах по состоянию на 22 октября выявлен 1251 носитель коронавирусной инфекции, почти 42 тысячи военнослужащих переболели COVID-19, сообщается в информационном бюллетене Минобороны России.
Нижегородские школьники уйдут на каникулы досрочно
Нижегородские школьники уйдут на каникулы досрочно. Каникулы в школах Нижегородской области начнутся раньше обычного и совпадут с периодом нерабочих дней, которые продлятся с 25 октября по 7 ноября.
Минздрав России разрешил одновременную вакцинацию от гриппа и COVID-19
Минздрав России дал разрешение на одновременную вакцинацию от гриппа и коронавируса. Соответствующие изменения внесены в инструкцию по медицинскому применению вакцины «Спутник V», сообщили в пресс-службе ведомства.
Нижегородцев будут пускать в торговые центры и кафе только по QR-кодам
Власти Нижегородской области вновь ужесточают меры по борьбе с коронавирусом — с 8 ноября будет ограничен доступ в организации, предоставляющие услуги торговли и общественного питания, а также в развлекательные и спортивные заведения.
В Ленобласти с 30 октября ввели QR-коды в районах «красной зоны»
Власти Ленинградской области усилили ограничения для противодействия коронавирусу в районах с наибольшим распространением инфекции — так называемой «красной» зоне.
В Подмосковье нарастят число коек для пациентов с коронавирусом
Власти Подмосковья планируют развернуть еще 300 коечных мест для пациентов с коронавирусом. Об этом 22 октября заявила зампред правительства — министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.
«У нас сейчас 10 тыс. пациентов лежит. 11,6 тыс. коек у нас уже функционирует. Практически сегодня мы откроем, развернем еще порядка 300 коек», — сказала Стригункова.
Среди вакцинированных в Подмосковье только 1% заражается коронавирусом
Число вакцинированных от коронавируса на территории Подмосковья составляет порядка 3,7 млн человек. Об этом 22 октября заявила зампред правительства — министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.
При этом из этого числа лишь 1% заражается коронавирусом, подчеркнула чиновник.
«Среди всех вакцинированных у нас в Московской области — 3,7 млн — заражаются коронавирусной инфекцией менее 1%», — сказала Стригункова.
Четвертая волна коронавируса стала самой масштабной в Подмосковье
Рост заболеваемости COVID-19 в Подмосковье фиксируется уже седьмую неделю подряд. Об этом 22 октября заявила зампред правительства — министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.
Также чиновник отметила, что на данный момент в регионе выявляют больше случаев заражения коронавирусом чем в любую из трех предыдущих волн пандемии. Причем осенью 2021 году в Подмосковье были установлены максимальные показатели как по госпитализации, так и по выявляемости заболевания.
Сеть: «Ради чего этот цирк?» — названа цель режима нерабочих дней
Заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, что режим нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября с сохранением заработной платы, по заключениям экспертов, может прервать цепочку заражений коронавирусом, вызвало бурную реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения на ситуацию 22 октября в социальной сети «ВКонтакте».
ВШЭ перейдёт на дистанционное обучение до конца года
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» с 25 октября перейдёт на дистанционный режим работы до конца текущего года, сообщается на сайте вуза.
Олигархи ковидного времени наступают и выигрывают
Буквально неделю назад Минздрав России обнародовал очередную версию временных рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Это 13-я версия временных рекомендаций, то есть материал о том, как и чем лечить, набирается буквально «с колёс» — по мере опытного применения, что, впрочем, не мешает производителям упоминаемых в этих рекомендациях препаратов косить астрономические прибыли второй год подряд. И пока тот же общепит и ресторанный бизнес теряют по 60 млрд рублей за две недели локдауна, заводы, за которыми стоят бывшие высокопоставленные чиновники и олигархи, демонстрируют приросты продаж на 300%. ИА REGNUM проанализировало ситуацию по двум препаратам, которые кочуют по методичкам Минздрава из месяца в месяц, — азитромицин и арбидол (умифеновир). Относительно последнего в методичке прямо указано — «отсутствуют доказательства его эффективности и безопасности».
Глава Оренбуржья сообщил, как будет жить регион в нерабочую неделю
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер в «антиковидном» указе назвал объекты, которые составят исключение из правил в период нерабочей недели (30 октября — 7 ноября). Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.
Московские студенты перейдут на дистанционное обучение в нерабочие дни
Вузы и колледжи Москвы перейдут на дистанционный режим работы в период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября, сообщили в столичном департаменте образования и науки.
Школьников Карачаево-Черкесии отправили на каникулы
Школьные осенние каникулы в образовательных учреждениях общего и среднего образования начнутся раньше положенного срока на неделю. Об этом сообщило 22 октября региональное министерство образования.
В Оренбуржье вводят новые антиковидные меры для пожилых людей
В Оренбуржье губернатор внес изменения в «антиковидный» указ. Согласно документу, вступившему в силу с 22 октября, работодатели обязаны перевести на дистанционную форму работы всех сотрудников старше 60 лет. Ранее говорилось об оренбуржцах в возрасте 65+.
С 30 октября по 7 ноября будет приостановлено использование для льготного и бесплатного проезда транспортного приложения социальных карт для лиц 60 лет и старше.
В Оренбуржье отменили работу детских лагерей в каникулы
В Оренбургской области ввели новые ограничения из-за неблагополучной ситуации по COVID — 19. Изменения внесены в губернаторский указ, сообщает пресс-служба областного правительства.
С 25 октября отменены заезды на планируемые смены в детские лагеря, любые другие организации отдыха и оздоровления детей.
Школьников и студентов Северной Осетии перевели на «дистанционку»
В Северной Осетии введен дистанционный режим обучения в школах, учреждениях среднего профессионального и высшего образования. Он будет действовать с 25 по 29 октября в связи с ухудшением ситуации с распространением коронавируса, сообщили в пресс-службе регионального министерства образования. Решение о «дистанционке» было принято в ходе заседания оперативного штаба 22 октября.
В Северной Осетии предложили продлить нерабочие дни на неделю
В Северной Осетии режим нерабочих дней может быть продлен еще на одну неделю. Власти региона предложили расширить действие режима, объявив нерабочими дни с 25 октября по 7 ноября.
В Орловской области закроют ТРЦ и рестораны
Торговые сети, а также кафе и рестораны, не имеющие статуса «свободные от COVID-19», в Орловской области будут закрыты для посетителей на период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе облправительства.
Смертность от инсультов в Петербурге во время пандемии выросла на 40%
В Санкт-Петербурге во время пандемии на 40% выросла смертность от инсультов. Горожане боятся оказаться в больнице из-за страха заразиться коронавирусной инфекцией и оттягивают момент обращения к медикам.
В Северной Осетии с 25 октября планируют ввести QR-коды
В Северной Осетии будет ограничен вход на предприятия общепита, организации спортивной и культурно-развлекательной сферы. Власти республики намерены принять решение о введении с 25 октября QR-кодов. Об этом было сказано 22 октября в ходе заседания оперативного штаба.
В Севастополе выявили первый случай микст-инфекции гриппа и коронавируса
Первый случай микст-инфекции гриппа и коронавируса зарегистрирован в Севастополе, сообщили в пресс-службе правительства города 22 октября.
Студенты ВШЭ в Москве получили уведомление о том, что вуз переходит на дистанционный формат учёбы с 25 октября до 30 декабря 2021 года.
В Воронежской области вводят локдаун с 25 октября
В Воронежской области период нерабочих дней объявлен с 25 октября по 7 ноября. Решение сегодня, 22 октября, принял региональный оперативный штаб, сообщили в пресс-службе правительства региона.
В Брянской области ввели жёсткие ограничения с 30 октября по 7 ноября
Ряд жёстких ограничений вводится в работу предприятий и организаций с 30 октября по 7 ноября 2021 года в Брянской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 октября сообщили в оперативном штабе региона.
В Саратовской области нерабочие дни начнутся 27 октября
В Саратовской области нерабочие дни установлены в период с 27 октября по 7 ноября текущего года.
При этом поликлиники будут работать в штатном режиме 27−29 октября, 1−3 ноября. В режиме выходного дня с приемом вызовов до 14:00 по местному времени — 30−31 октября и 4−7 ноября.
В ВОЗ заявили о безопасности одновременной вакцинации от гриппа и COVID-19
Исследования показали, что оновременное применение вакцин от гриппа и коронавируса является безопасным, заявила глава департамента по обеспечению глобальной готовности к особо опасным инфекциям ВОЗ Сильви Бриан.
Голикова: ситуация с COVID-19 за неделю ухудшилась в 14 регионах
Ситуация с коронавирусом за неделю с 15 по 22 октября ухудшилась в 14 российских регионах, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
Губернатор Псковской области объяснил, почему не введён локдаун
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем видеообращении к жителям 22 октября рассказал о тяжелой ситуации в регионе с распространением COVID-19 и введении дополнительных ограничительных мер.
В Тамбовской области нерабочие дни не начнутся раньше 30 октября
В Тамбовской области не планируется объявлять нерабочие дни ранее 30 октября. Об этом 22 октября заявил врио губернатора Максим Егоров.
В новосибирском театре кукол развернули мобильный пункт вакцинации
В новосибирских учреждениях культуры идёт прививочная кампания от коронавируса. Выездная бригада городской клинической поликлиники №20 сегодня, 22 октября, провела вакцинацию для сотрудников Новосибирского областного театра кукол, сообщает региональное правительство.
Жириновский нашел, кто оплатит локдаун
Средства на компенсацию ущерба от локдауна в России можно взыскать с тех, кто паразитировал на антипрививочных настроениях, считает лидер ЛДПР, депутат Госдумы Владимир Жириновский.
Собянин объяснил, почему одних QR-кодов мало
Введение QR-кодов и продление нерабочих дней — разные вещи с точки зрения борьбы с распространением коронавируса. Коды постепенно приучат людей к вакцинации, а выходные дни обеспечат разрыв цепочек заболеваемости, заявил мэр Москвы Сергей Собянин 22 октября в эфире телеканала «Россия 1».
«Это разные вещи абсолютно. Надо понимать, что QR-коды вводятся для того, чтобы постепенно люди привыкали к тому, что нужно вакцинироваться», — пояснил Собянин.
По его словам, месяцы потребуются на то, чтобы люди завершили курс вакцинации, тогда как нерабочие дни дадут «немедленный разрыв цепочек». Такая мера нужна немедленно, чтобы снизить пик заболеваемости, QR-коды подобного эффекта не дадут.
В Красноярском крае беременные стали чаще заражаться коронавирусом
В Красноярском крае регистрируется рост числа заразившихся коронавирусом, в том числе среди беременных женщин. Число заразившихся беременных женщин в 2021 году превышает заболеваемость в 2020 году в 1,2 раза, сообщает региональный минздрав.
В Красноярском крае за сутки выявили 554 носителя коронавируса
В Красноярском крае по данным на сегодня, 22 октября, за минувшие сутки зарегистрировано 554 случая заражения коронавирусом. Днём ранее — 541 случай. Об этом сообщил Роспотребнадзор региона.
В Ленобласти от коронавируса привились почти 630 тыс. человек
В Ленинградской области от коронавирусной инфекции за время кампании по вакцинации привились почти 630 тыс. человек. Из них первый компонент за минувшие сутки получили 7,3 тыс. человек.
В Волгоградской области коронавирус «перешагнул» 100-тысячный рубеж
В Волгоградской области 22 октября впервые выявлено 388 носителей коронавируса — на два больше, чем за предыдущие сутки. Общее количество подтверждённых диагнозов COVID-19 превысило 100 тысяч. Выписаны после лечения ещё 305 пациентов, скончались от осложнений — 25, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.
В Ленобласти 43 пациента с COVID-19 подключены к ИВЛ
В коронавирусных стационарах Ленинградской области находятся 1856 пациентов с COVID-19 и внебольничной пневмонией, из них 43 человека подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом 22 октября ИА REGNUM сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению региона.
В школах Подмосковья не планируют вводить тестирование на COVID-19
Тестирование учеников на коронавирус пока не планируют вводить в школах Подмосковья. Об этом 22 октября сообщается на сайте правительства Московской области.
«Пока считаем это преждевременным. Пока не рассматривали тестирование для того, чтобы вводить его в школах», — сообщила заместитель председателя правительства Московской области Ирина Каклюгина.
На пределе сил: в ивановской больнице прокомментировали видео с трупами
Видео с погрузкой тел в пластиковых мешках, снятое ранее очевидцами у городской клинической больницы №4 Иваново, соответствует действительности — сегодня медики, в том числе патологоанатомическое звено, работает на пределе сил и возможностей. Комментарий заведующей патологоанатомическим отделением ОБУЗ «Городская клиническая больница №4» Елены Бойко ИА REGNUM предоставили в пресс-службе правительства Ивановской области.
Школы Москвы отправляют детей на каникулы, а про учёбу молчат
До сих пор далеко не все родители в Москве получили информацию от школ, с какого именно числа каникулы у их детей.
В Марий Эл выявили 112 новых случаев заражения коронавирусом
В Марий Эл по состоянию на 22 октября выявили 112 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 108 новых положительных исследованиях на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 21 391 случая.
Балашиха вышла в лидеры по числу новых случаев COVID-19 в Подмосковье
Больше всего новых пациентов с коронавирусной инфекцией на территории Подмосковья за минувшие сутки выявлено в Балашихе. Об этом 22 октября сообщает Московский областной штаб по борьбе с распространением COVID-19.
В общей сложности число подтвержденных случаев на территории этого городского округа увеличилось за сутки на 162 человека. Следом за Балашихой идут Мытищи, где за этот же период официально подтвердилось заражение новой инфекцией 149 человек. На третьем месте расположились Люберцы, где COVID-19 диагностировали у 127 человек.
За сутки ещё шесть человек в Мордовии скончались от COVID-19
В Мордовии от последствий заражения коронавирусом за минувшие сутки скончались шесть человек. Накануне среди пациентов с коронавирусом в регионе было зарегистрировано пять летальных случаев.
Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 659 человек.
В Мордовии прирост носителей коронавируса увеличился до 135 человек
В Мордовии по состоянию на 22 октября выявили 135 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне подтвердили 131 новый положительный тест на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 30 421 случая.
За сутки 37 нижегородцев скончались от COVID-19
За минувшие сутки 37 жителей Нижегородской области скончались от последствий заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 40 летальных случаях среди пациентов с коронавирусом в регионе. Это рекордный показатель смертей за сутки за время эпидемии.
Общее число жертв COVID-19 в области увеличилось до 7362 человек.
В Тюменской области за сутки выявлено 320 носителей коронавируса
В Тюменской области за сутки выявлено 320 случаев заражения коронавирусом. Об этом 22 октября сообщает региональный оперативный штаб. Днём ранее суточный прирост заражений в области составлял 318 случаев.
В Госдуме предложили выдавать QR-код на основе анализа на антитела
Депутат Госдумы Федот Тумусов (СРЗП) предложил распространить опыт Свердловской области по выдаче QR-кодов по всей России.
В Курганской области за сутки коронавирус выявили у 190 человек
В Курганской области за сутки подтверждено 190 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 60 зафиксированы в Кургане, сообщает 22 октября региональный оперштаб. Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 187 случаев.
Непривитых от COVID-19 пермяков могут отправить на самоизоляцию
В Пермском крае непривитых от коронавирусной инфекции и непереболевших COVID-19 могут отправить на самоизоляцию. Такой сценарий сейчас рассматривают местные власти. Меру могут ввести уже с 30 октября. Об этом во время брифинга 22 октября сообщила заместитель главы администрации губернатора Мария Геворгян.
В Карачаево-Черкесии медика поймали на продаже сертификатов о вакцинации
В Карачаево-Черкесии выявлен факт подделки сертификатов о вакцинации против коронавируса. В преступлении буквы закона уличили сотрудницу районной поликлиники, сообщили 22 октября в пресс-службе МВД по региону.
В Омской области за сутки выявили более 400 новых носителей коронавируса
Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Омской области продолжает оставаться напряженной. По данным оперативного штаба, на 22 октября зарегистрировано уже 92 926 случаев заражения. Причём 411 из них — только за последние сутки.
В Адыгее зафиксирован самый большой в 2021 году прирост COVID-больных
В Адыгее за прошедшие сутки были подтверждены тесты на коронавирус у 70 человек. Такого прироста числа пациентов с COVID-19 не наблюдалось в республике с начала 2021 года. Последний раз 70 новых ковид-пациентов выявляли специалисты 14 января. Такие данные приводит 22 октября федеральный оперативный штаб.
В Прикамье от COVID-19 скончались четыре беременные женщины
В Пермском крае минздрав призывает беременных женщин сделать прививку от COVID-19 для собственного здоровья и здоровья ребенка. На брифинге 22 октября министр здравоохранения региона Анастасия Крутень сообщила, что жертвами заболевания в региона стали четыре беременные женщины. Их жизнь врачи не смогли спасти.
В Краснокамской больнице, куда направляют беременных женщин из разных муниципальных образований Прикамья, коронавирусная инфекция диагностирована у 100 пациенток. Медики призывают женщин на вакцинацию. Прививку можно сделать либо до планируемой беременности, либо после 22 недель беременности. С начала пандемии коронавирус выявлен у 100 новорождённых.
«То, что происходит в нашем крае — это бедствие! Это настоящая эпидемия! Это настоящая война!» — подчеркнула Крутень. Она заострила внимание на том, что все антиковидные ограничительные меры, принимаемые властями (как федеральными, так и местными), направлены на благо людей, для спасения их жизней.
Медицинский автопарк Приангарья значительно обновился
Автомобильный парк медучреждений Иркутской области пополнился ещё 26 автомобилями скорой помощи. Сегодня, 22 октября, глава Приангарья Игорь Кобзев вручил ключи представителям муниципалитетов, сообщила пресс-служба правительства региона.
Известно, что в область поступили 23 автомобиля класса В, предназначенные для проведения лечебных мероприятий скорой медицинской помощи силами врачебной (фельдшерской) бригады, транспортировки и мониторинга состояния пациентов на догоспитальном этапе, а также три автомобиля класса С, предназначенные для реанимации, интенсивной терапии, мониторинга и перевозки больных и пострадавших.
Еще 20 человек стали жертвами COVID-19 в Подмосковье
За минувшие сутки число жертв COVID-19 в Подмосковье увеличилось на 20 человек. Такие данные следуют из статистики, приведенной 22 октября Московским областным штабом по борьбе с распространением коронавируса, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
При этом за последние 24 часа COVID-19 смогли полностью победить 2116 жителей региона.
В Подмосковье растет заболеваемость COVID-19
Прирост числа случаев заражения коронавирусом в Подмосковье снова начал идти вверх. Об этом свидетельствует опубликованная 22 октября статистика оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19 в Московской области, передает корреспондент ИА REGNUM.
За минувшие сутки на территории региона был подтверждено 2428 случаев заражения коронавирусом. Это на 110 случаев больше аналогичного показателя 21 октября. Тогда на территории региона коронавирус был подтвержден у 2318 человек, а днем ранее — у 2590 жителей Подмосковья.
В Самарской области за сутки выявили 948 носителей коронавируса
948 носителей коронавируса выявили за сутки в Самарской области. Об этом 22 октября сообщает пресс-служба областного оперативного штаба.
Сообщается, что всего в области выявили 121 730 случаев заражения этой инфекцией.
В Воронежской области за сутки скончались 60 ковид-пациентов
В Воронежской области обновлены рекорды по суточной заражаемости коронавирусом и смертности среди ковид-пациентов. Данные за минувшие сутки опубликовал 22 октября региональный оперативный штаб.
На Ямале число заражений коронавирусом достигает 53 тысяч
На Ямале за сутки выявлено 128 новых случаев заражения коронавирусом. При этом 22 случая зафиксировано среди вахтовых рабочих из других регионов, сообщает 22 октября оперштаб ЯНАО. Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 127 случаев.
В Кремле ответили на вопрос о новых мерах поддержки населения
В России вводить дополнительные меры социальной поддержки семей из-за продления нерабочих дней не планируется, заявил 22 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В Башкирии за сутки выявили 669 носителей коронавируса
669 носителей коронавируса выявили за сутки в Башкирии. Об этом 22 октября сообщает пресс-служба республиканского оперативного штаба.
Сообщается, что всего в регионе выявили 80 144 случая заражения коронавирусом.
В Краснодарском крае ковид унес жизни более 7 тыс. человек
В Краснодарском крае подтверждено 257 новых случаев заражения коронавирусом, в том числе у 25 детей, сообщили в региональном оперативном штабе 22 октября. Сутками ранее было зарегистрировано 255 новых случаев.
Инфекционист объяснил, почему дети стали чаще заражаться коронавирусом
В новую волну пандемии коронавируса стали чаще болеть дети. Об этом рассказал врач-инфекционист и главный врач клиники «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков.
Чувашия ввела повышенную готовность из-за нехватки кислорода в больницах
В Чувашии из-за нехватки медицинского кислорода в учреждениях здравоохранения объявлен режим повышенной готовности.
В Свердловской области за сутки скончались 33 человека с COVID-19
В Свердловской области за последние сутки зарегистрировано 33 смертельных исхода от коронавирусной инфекции, сообщает 22 октября региональный оперштаб. С начала пандемии в регионе скончались 7193 человека.
Эксперт призвал не искать подводных камней в объявлении локдауна
Локдаун, объявленный в России с 30 октября по 7 ноября, не является чьим-либо произволом, а призван остановить распространение коронавируса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский.
«Предстоящий локдаун — это не чей-то произвол или попытка нанести ущерб тому же бизнесу, как он это пытается представить. Это — продолжение всей истории, связанной с пандемией коронавируса. К сожалению, ничего более эффективного, чем какие-то карантинные меры, пока создать не удаётся. Режим вынужденных выходных — это вынужденная мера, которая в этой ситуации неизбежна», — сказал Потуремский.
В Рязанской области подтвердили 196 случаев заражения коронавирусом
В Рязанской области 22 октября впервые подтверждено 196 случаев заражения коронавирусом, что на один случай больше, чем за предыдущие сутки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативной рабочей группе правительства региона. Выздоровел ещё 121 пациент, девять человек скончались.
В Новгородской области с 25 октября объявили нерабочие дни
В Новгородской области в период с 25 октября по 7 ноября объявлены нерабочие дни. Об этом 22 октября на заседании оперативного штаба по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции сообщил губернатор региона Андрей Никитин.
В Кремле ответили на вопрос об ограничении въезда граждан Белоруссии в РФ
Сигналов по ограничению въезда граждан Белоруссии в Россию из-за ситуации с коронавирусом от оперштаба не поступало. Об этом 22 октября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
На Среднем Урале выявили ещё 619 случаев заражения коронавирусом
В Свердловской области за сутки выявили еще 619 случаев заражения коронавирусом. Из них 84 приходится на Екатеринбург, сообщает 22 октября оперштаб по борьбе с COVID-19. Днем ранее фиксировали 610 случаев.
С начала пандемии в регионе выявили 151 334 носителя коронавируса. Выздоровели 137 789 свердловчан. Скончались 7193 человека. За последние сутки зарегистрировали 33 летальных исхода по причине COVID-19.
В Петербурге за день привились от коронавируса более 20 тыс. человек
В Петербурге за последние сутки прививки от коронавирусной инфекции сделали более 20 тысяч человек. Об этом 22 октября сообщили в Смольном.
Более 5 тыс. новосибирцев заболели ОРВИ за сутки
В Новосибирской области, по данным на сегодня, 22 октября, за сутки зарегистрировано 5013 обращений из-за коронавируса. Об этом сообщил оперативный штаб региона.
Песков назвал проблемой сознательность граждан в вопросе вакцинации
Врачи в России наработали ряд мер в рамках борьбы с COVID-19, в числе которых — методики лечения. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Наработан опыт по увеличению количества койко-мест, по обеспечению необходимой логистикой, в первую очередь кислородом и так далее. Наработан огромный опыт и производственный потенциал по СИЗам, по другим видам материалов, расходников и оборудованию. В этом плане проделана гигантская работа. Проблема пока с сознательностью граждан», — сказал Песков.
В Тамбовской области за сутки выявлены 169 новых носителей коронавируса
В Тамбовской области 22 октября подтверждено 169 новых случаев заражения коронавирусом — на пять больше, чем было выявлено сутками ранее. За весь период скончались 1038 человек. Девять новых летальных случаев зарегистрировано за последние сутки.
За сутки из-за коронавируса госпитализировали почти 3 тыс. новосибирцев
В инфекционные стационары Новосибирской области с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 2965 пациентов, в том числе 37 детей. Об этом сегодня, 22 октября, сообщил оперативный штаб региона.
В Тверской области вводится система QR-кода для посещения ТРЦ
Система QR-кодов вводится на территории Тверской области с 25 октября.
«С понедельника мы вводим систему QR-кода для посещения крупных торговых и развлекательных центров. У нас будет возможность избежать жестких мер и закрытия экономики, если мы будем соблюдать масочный режим», — цитирует главу региона Игоря Руденю пресс-служба облправительства.
На лечении от ковида в больницах Петербурга находится 7,7 тыс. человек
В больницах Петербурга, занятых лечением COVID-19 и внебольничных пневмоний, на 22 октября находится 7699 пациентов, это на 60 человек больше, чем было в предыдущие сутки, сообщили в городском оперштабе.
Ещё 16 новосибирцев с коронавирусом скончались за сутки
В Новосибирской области, по данным на сегодня, 22 октября, за минувшие сутки выявлено ещё 282 случая заражения коронавирусом. Днём ранее — 291 случай.
В Адыгее с 25 октября вводится система QR-кодов
В Адыгее усилены ограничительные меры в связи со сложной ситуацией по коронавирусу. Глава республики Мурат Кумпилов подписал указ о введении с 25 октября QR-кодов о вакцинации либо перенесённом не более полугода назад заболевании. Они будут предъявляться при посещении мест массового пребывания людей, сообщили в пресс-службе главы субъекта РФ.
Во Владимирской области за сутки выявлены 304 носителя коронавируса
Во Владимирской области 22 октября подтверждено 304 новых случая заражения коронавирусом — на пять больше, чем за предыдущие сутки. За весь период скончались 2157 человек. За последние сутки подтверждено восемь новых летальных случаев.
На юго-западе Москвы опечатали магазин «Дикси»
Из-за нарушения антиковидных мер на юго-западе Москвы опечатан магазин «Дикси», сообщили 22 октября в оперативном штабе столицы.
«Были выявлены грубые нарушения дезинфекционного режима, сотрудники и посетители магазина не используют маски, санитарные мероприятия проводятся нерегулярно», — рассказали в штабе.
Песков оценил возможность введения жёсткого локдауна в РФ
Введение жёстких мер, подобных локдауну с комендантским часом в начале пандемии, российские власти пока не рассматривают. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил 22 октября журналистам.
По его словам, говорить о дальнейшем развитии ситуации преждевременно. Ни один человек, добавил он, с большой долей уверенности не может предсказать, как будет развиваться пандемия в Росссии с учётом «плохой вакцинированности» населения.
В Оренбуржье от COVID-19 умерли ещё 22 человека
В Оренбургской области выявили 404 новых заражения коронавирусом, сообщает 22 октября оперштаб по борьбе с COVID-19. Днем ранее суточный показатель был на уровне 403. В регионе произошёл рекордный суточный прирост выявленных случаев заражения.
С конца марта 2020 года в Оренбуржье зарегистрировано 85 697 носителей коронавируса. Показатель заболеваемости составил 4372,47 на 100 тысяч населения.
Излечились от коронавирусной инфекции 73 670 оренбуржцев. Жертвами заболевания стали 2395 человек. За последние сутки скончались 22 человека.
Власти призвали кузбассовцев провести нерабочие дни «правильно»
Решение о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября принято для того, чтобы у людей была возможность оградить себя от риска заразиться коронавирусом. Об этом заявила первый замминистра здравоохранения Кемеровской области Елена Зеленина.
В Белгородской области выявили 319 новых носителей коронавируса
В Белгородской области 22 октября впервые выявлено 319 новых носителей коронавируса — на девять больше, чем за предыдущие сутки. Выздоровел ещё 201 пациент, четверо скончались от осложнений. На вакцинацию от COVID-19 записались 4388 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.
На Среднем Урале подписали указ о введении дополнительных мер от COVID-19
В Свердловской области исполняющий обязанности губернатора Алексей Шмыков подписал указ о введении дополнительных мер по борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом 22 октября сообщает региональный оперштаб.
Коллективный иммунитет в России вырос за неделю на 0,7%
В России сделали прививки первым компонентом вакцины 53 511 786 человек, сообщает 22 октября федеральный оперштаб.
Жителей Омска приглашают в цирк на вакцинацию от COVID-19
В омском цирке вновь начал работать пункт вакцинации от COVID-19. Об этом сегодня, 22 октября, сообщает минздрав региона.
Известно, что в медицинском кабинете есть все необходимое для хранения вакцины, так же, как и в любой поликлинике: рециркулятор, переносной морозильник и холодильное оборудование.
В Астраханской области выявлено 250 новых случаев заражения коронавирусом
В Астраханской области 22 октября подтверждено 250 новых случаев заражения коронавирусом — на пять больше, чем было выявлено за предыдущие сутки. За весь период 1879 человек скончались. 11 новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.
В ОП РФ прокомментировали возможность принудительной вакцинации от COVID-19
Вопрос вакцинации населения от COVID-19 можно было бы решить через позитивные просьбы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявила директор федерального государственного бюджетного научного учреждения «Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования», член Общественной палаты РФ Наталья Агре.
«Можно говорить, что это [прививку] нужно сделать, потому что это заболевание [COVID-19] опасно для жизни, а можно совершенно по-другому построить диалог с людьми и сказать, что таким образом мы защитим друг друга — «пожалуйста, пойдите нам навстречу». И тогда вопрос этого давления над людьми может переключиться в позитивный разрез мышления. Одно дело, когда мы управляем людьми в негативном контексте, а другое дело — когда мы обращаемся к ним как к людям, чтобы они посмотрели вокруг, на лица, с которыми они проводят каждый день, и попросить защитить друг друга таким своевременным способом. Мне кажется, это очень здорово поменяло бы ситуацию в организациях», — сказала Агре.
Множество трупов в пластиковых мешках попали на видео у больницы в Иваново
Множество тел умерших, упакованных в пластиковые мешки, сняли очевидцы у одной из городских больниц города Иваново.
В России уровень коллективного иммунитета к COVID-19 достиг 45,7%
В России уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции превысил 45%, следует из данных на сайте стопкоронавирус.рф.
В Москве от COVID-19 за сутки умерли 79 человек
За последние сутки в Москве скончались от коронавирусной инфекции 79 человек. Об этом сообщили в оперативном штабе столицы.
Суточная смертность продолжает расти — накануне было зафиксировано 77 летальных исходов. Всего с начала пандемии, согласно данным федерального оперштаба, коронавирусная инфекция стала причиной смерти 30 537 жителей Москвы.
В Калужской области за сутки выявлены 164 носителя коронавируса
В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 164 человек за последние сутки, сообщает федеральный штаб 22 октября. Днём ранее, 21 октября, в регионе было зарегистрировано 166 случаев. С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 51 404 человек.
В Липецкой области за сутки выявлены 338 новых носителей коронавируса
В Липецкой области 22 октября подтверждено 338 новых случаев заражения коронавирусом — на 13 больше, чем за предыдущие сутки. За весь период скончались 1916 человек. Десять новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.
В Смольном отрицают нехватку кислорода в ковидной Александровской больнице
Власти Петербурга опровергают появившиеся в СМИ публикации о нехватке кислорода для пациентов Александровской больницы, перепрофилированной на лечение COVID-19 и внебольничной пневмонии. В то же время в комитете по здравоохранению Петербурга обещают, что уже в ближайшее время начнется переоборудование кислородной станции этой больницы.
В Курской области выявлено 307 новых случаев заражения коронавирусом
В Курской области 22 октября зарегистрировано 307 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией — на десять больше, чем было подтверждено за предыдущие сутки. Скончались 1560 человек. Семь новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.
Темпы вакцинации от COVID-19 в Алтайском крае по-прежнему низкие
В Алтайском крае по состоянию на 22 октября прививки получили 739 839 человек из более двух миллионов жителей. За сутки прирост вакцинированных составил 4713 человек.
В Карачаево-Черкесии число умерших от COVID-19 увеличилось до 729 человек
В Карачаево-Черкесии за прошедшие сутки были зафиксированы четыре случая летального исхода пациентов с COVID-19. Общее число умерших за все время пандемии коронавируса достигло 729 человек, сообщили 22 октября в федеральном оперативном штабе.
В Алтайском крае число жертв коронавируса перевалило за шесть тысяч человек
Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба на 22 октября 2021 года, общее число жертв SARS-CoV-2 уже достигло 6023 человек, причём сразу 24 из них добавили в сводку за минувшие сутки.
Число жертв COVID-19 в Прикамье превысило 5,5 тыс
В Пермском крае выявили 625 новых заражений коронавирусом. Об этом 22 октября сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19. Сутками ранее этот показатель составлял 617.
На сегодняшний день в больницах получают лечение 4412 пациентов, у которых диагностирована коронавирусная инфекция. Из них 224 человека подключены к аппаратам ИВЛ, состояние 554 пермяков медики оценивают как тяжелое. Число жертв болезни в регионе достигло 5514. За последние сутки скончались 30 человек.
За сутки в Ульяновской области вылечились от ковида 520 пациентов
В Ульяновской области сохраняется суточное превышение числа выздоровевших от COVID-19 над количеством вновь выявленных случаев заражения коронавирусом.
Суточный прирост заражений коронавирусом в Москве превысил 8 тысяч
В Москве продолжает увеличиваться суточный прирост заражений коронавирусом. Об этом 22 октября сообщает столичный оперативный штаб.
За последние сутки число выявленных заражений в столице увеличилось на 8166 случаев. Днём ранее, 21 октября, выявили меньше — 7897 новых носителей вируса.
В России за сутки проведено 680 тыс. тестов на коронавирус
За истекшие сутки на территории России было проведено 680 тыс. тестов на коронавирусную инфекцию. Об этом 22 октября сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
В Прикамье нарушителей антиковидных мер оштрафовали почти на 100 млн рублей
В Пермском крае по результатам рассмотрения административных дел в отношении нарушителей антиковидных мер суды назначили штрафы в общей сложности на 99,8 млн рублей. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по региону.
С марта 2020 года ведомство проверило более 26 тысяч объектов. Кроме штрафных санкций применяется и приостановка деятельности юрдиц. Так, временно закрыли 197 объектов.
В Хакасии выявили более 42 тыс. случаев COVID-19
В Хакасии за минувшие сутки выявили 176 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, всего за время пандемии, по данным портала «Стопкоронавирус», в республике подтверждено 42 023 случая инфицирования.
Жертвами коронавируса в Чувашии стали ещё 26 человек
В Чувашии увеличилось количество вновь подтверждённых случаев заражения коронавирусом и подтверждены десятки очередных летальных исходов.
В Петербурге немного сократилось суточное выявление коронавируса
За последние сутки в Петербурге выявили 3233 новых носителя коронавирусной инфекции, это на 47 случаев меньше, чем днем ранее, сообщили 22 октября в федеральном оперативном штабе.
Смертность от COVID-19 в России установила абсолютный максимум
Суточный прирост в России летальных исходов, причиной которых стала коронавирусная инфекция, продолжает расти, сообщает 22 федеральный оперативный штаб по борьбе с распространением заболевания.
В Роспотребнадзоре высокую смертность от COVID объяснили поздним лечением
В России пациенты с коронавирусом медлят обращаться к врачу и потому поздно начинают правильное лечение. С этим связана высокая смертность от последствий COVID-19, рассказала 22 октября заместитель директора по клинической работе Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.
«Смертность от COVID-19 в основном связана с поздним обращением за медицинской помощью, поздним началом правильной терапии, когда развились осложнения и противовирусные препараты уже малоэффективны», — сказала Руженцова ТАСС.
В России за сутки от COVID-19 скончались 1064 пациента
За прошедшие сутки в России от COVID-19 и связанных с ним последствий умерли 1064 пациента, что стало новым самым большим числом за все время пандемии. Об этом 22 октября сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
В РФ впервые число новых заражений коронавирусом превысило 37 тысяч
Суточный прирост заражений коронавирусом в России продолжает увелчиваться и устанавливать новые максимумы. Свежую статистику 22 октября опубликовал федеральный оперштаб.
В Югре за сутки скончались 14 пациентов с COVID-19
В Югре за сутки выявлено 243 новых случая заражения коронавирусом. Значительная часть из них зафиксирована в Сургуте (63 случая), сообщает 22 октября региональный оперативный штаб. Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 234 случая.
В Крыму за сутки выявили 630 носителей коронавируса
В Республике Крым подтверждено 630 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 22 октября. Сутками ранее, 21 октября, сообщалось о 621 новом заразившемся.
В Хакасии жертвами COVID-19 стали ещё десять человек
В Хакасии за минувшие сутки зарегистрировано десять новых летальных случаев среди пациентов с коронавирусом. Скончались восемь женщин в возрасте от 64 до 95 лет, а также двое мужчин 65 и 75 лет.
В Самарской области сообщили о режиме работы медучреждений в нерабочие дни
Все медицинские учреждения Самарской области с 25 октября по 7 ноября будут работать в штатном режиме. Об этом 22 октября сообщил первый заместитель министра здравоохранения региона Сергей Вдовенко.
Он отметил, что в эти дни по обычному графику будут работать прививочные кабинеты, поликлиники, больницы, станции скорой медицинской помощи.
В Прикамье рекомендовали исключить контакты с пожилыми людьми
Жителям Пермского края власти рекомендуют воздержаться от посещения пожилых родственников, чтобы исключить риски заражения пенсионеров коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба краевой администрации.
По данным минздрава, 70% всех пациентов в COVID-отделениях — это пожилые люди. На эту возрастную группу приходится большинство летальных случаев.
Пермякам советуют воздержаться от посещения своих пожилых родственников и временно ограничить любое общение разговорами по телефону, а также обеспечить бесконтактную доставку (до дверей) продуктов питания и других предметов первой необходимости.
Инфекционист прокомментировала выявление в РФ нового вида COVID-19 AY.4.2
В России выявлено несколько случаев заражения разновидностью штамма COVID-19 «Дельта» AY4.2. Всего Роспотребнадзором их было зафиксировано три — два в Твери и один в Санкт-Петербурге. Об этом в беседе с газетой «Коммерсантъ» сообщила инфекционист, сотрудник Института междисциплинарных медицинских исследований Европейского университета Оксана Станевич.
В Кабардино-Балкарии отменили гастрономический фестиваль
В Кабардино-Балкарии отказались от проведения гастрономического фестиваля. Причиной стало ухудшение ситуации из-за коронавируса, сообщили в мэрии города Нальчика.
На Среднем Урале QR-коды введут на неделю раньше запланированного срока
Систему QR-кодов введут в Свердловской области на неделю раньше. Об этом во время онлайн-брифинга сообщил заместитель свердловского губернатора Павел Креков.
Воронежский ТЦ наказали за массовое нарушение антиковидных мер
Сразу семь административных протоколов выписано в связи с нарушениями антиковидных мер в одном из крупных торговых центров Воронежа.
Жителей Бурятии призвали на праздниках оставаться дома
Власти Бурятии призвали жителей ограничить контакты в период ноябрьских праздников и оставаться дома. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, за соблюдением мер профилактики в республике следят 75 мобильных групп.
В Калужской области до 31 декабря продлён масочный режим
Губернатор Калужской области Владислав Шапша 22 октября подписал постановление, продлевающее режим повышенной готовности до 31 декабря 2021 года. Одновременно в регионе продлевается масочный режим.
В Брянской области обновили рекорды по заражениям и смертям от COVID-19
В Брянской области 22 октября подтверждено 389 случаев заражения коронавирусом, что на 12 больше, чем за предыдущие сутки. Зарегистрировано 16 летальных исходов. Это новые суточные рекорды. Общее количество исследований на COVID-19 приблизилось к 900 тысячам, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.
Пермский край определился с нерабочими днями из-за заболеваемости COVID-19
В Пермском крае власти установили нерабочими днями период с 25 по 29 октября, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.
Таким образом, из-за неблагополучной эпидситуации, связанной с заболеваемостью коронавирусной инфекцией, в регионе нерабочими станут две недели. Ранее президент России Владимир Путин объявил выходные дни с 30 октября по 7 ноября.
Более 460 тыс. жителей Удмуртии сделали прививку от COVID-19
В Удмуртии с момента начала вакцинации до 22 октября прививку от коронавируса сделали 460 183 человека. Второй компонент препарата получил 338 161 житель Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.
Игорь Артамонов сообщил о нерабочих днях в Липецкой области
В Липецкой области нерабочими объявлены дни с 30 октября по 7 ноября. На это время предлагается сформировать дежурные группы в детских садах и начальных классах. Вузы, колледжи, техникумы и школы, в которых учатся по триместрам, перейдут на дистанционное обучение с 1 по 3 ноября. Школы и колледжи искусств уйдут на каникулы. Театры, библиотеки, музеи и другие учреждения культуры перейдут на дистанционный формат работы. Театр кукол, Театр им. Л. Н. Толстого, филармония, Унион, краеведческий музей будут работать в течение недели, но для их посещения жителям необходимо будет предоставить QR-коды.
Ещё 11 жителей Удмуртии скончались от COVID-19
За минувшие сутки в Удмуртии от последствий заражения коронавирусом скончались 11 человек. Накануне было зарегистрировано также 11 летальных случаев среди пациентов с коронавирусом.
Общее количество летальных случаев среди пациентов как с подтвержденным заражением коронавирусом, так и с подозрением на инфекцию достигло 2598 человек.
Вузам Свердловской области рекомендуют уйти на карантин
Высшим учебным заведениям Свердловской области рекомендуют уйти на карантин. Об этом заявил заместитель свердловского губернатора Павел Креков во время онлайн-брифинга.
В Удмуртии выявили ещё 386 новых носителей коронавируса
В Удмуртии по состоянию на 22 октября выявили 386 новых случаев заражения коронавирусом, это очередной рекордный показатель прироста инфицированных с начала пандемии. Накануне было подтверждено 382 положительных теста на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 60 568 случаев.
Губернатор Приамурья не исключил продления локдауна
В Амурской области нерабочая неделя с 30 октября по 7 ноября может быть продлена. По словам губернатора Василия Орлова, это решение будет принято в случае необходимости.
В Самарской области сообщили о режиме работы детсадов в нерабочие дни
Каникулы объявлены с 25 октября по 3 ноября для всех классов в школах Самарской области. Об этом 22 октября сообщает пресс-служба областного правительства.
Сообщается, что школьники начнут учиться после праздничных и выходных дней 8 ноября.
Пожилых жителей Свердловской области отправили в изоляцию
В Свердловской области гражданам возрастом старше 65 лет запрещают покидать дома. Об этом пишут СМИ.
Минобрнауки РФ предложило вузам перевести студентов на «дистант»
В период нерабочих дней в России вузам предложено перевести студентов на дистанционный или самостоятельный формат образования. Об этом заявил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков.
«В связи с введением нерабочих дней по всей стране вузы вправе предусмотреть обучение студентов в форме самостоятельной работы или с использованием дистанционных технологий. Возможность продолжения обучения в этот сложный период позволит обеспечить качество образования», — цитирует Фалькова пресс-служба ведомства.
В Приамурье помимо COVID-19 произошла вспышка внебольничной пневмонии
В Амурской области увеличивается ежедневно фиксируемое количество новых случаев заражения COVID-19. За сутки инфицированы 143 человека, ранее этот показатель не превышал 140, а в сентябре был на уровне около 120. Лечение от коронавируса сейчас проходят 2800 больных,
Мероприятия в Чувашии продолжатся при «полной картине здоровья» участников
В Чувашии массовые мероприятия, в том числе спортивные соревнования, продолжатся при наличии двух условий: помимо вакцинации от COVID-19, потребуют ПЦР-тест. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 22 октября заявил на заседании оперативного штаба глава Чувашии Олег Николаев.
В Брянской области ввели QR-коды практически везде
Перечень объектов, куда посетители смогут попасть только при наличии QR-кода, сертификата либо справки о вакцинации, справки о перенесённом COVID-19 или свежего ПЦР-теста, утвердили в Брянской области, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.
Амурская область подошла к пиковым цифрам по заболеваемости COVID-19
Рост количества ежедневно выявляемых коронавирусных больных в Амурской области составил 6,2% за неделю. Количество новых случаев растёт во всех муниципалитетах региона.
Проценко заявил о «настоящей войне» в красных зонах больниц
Врачи московских больниц, работающие с ковид-пациентами, «пашут как двужильные», сообщил 22 октября главный врач столичной ГКБ №40 Денис Проценко.
Он прокомментировал настроения вокруг «длинных» выходных с 28 октября по 7 ноября, когда кто-то начал планировать незапланированный отпуск, но был спущен с небес на землю, поскольку развлекательные события отменены — «праздника не будет».
В Нижегородской области нерабочие дни продлятся с 25 октября по 7 ноября
Период нерабочих дней в Нижегородской области продлится с 25 октября по 7 ноября.
«После завершения нерабочих дней доступ в организации общественного питания, торговли и прочие откроется, но будет только с подтверждением вакцинации или факта болезни в последние шесть месяцев. ПЦР приниматься не будут», — подчеркнул глава области Глеб Никитин.
В Челябинской области выявили ещё 432 носителя коронавируса
В Челябинской области 21 октября выявили 432 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.
На Псковщине «закручивают гайки» в борьбе с коронавирусом
В Псковской области указом губернатора региона Михаила Ведерникова с понедельника, 25 октября, и в последующие дни будут усилены ограничительные меры для противодействия распространению коронавирусной инфекции. Они коснутся в том числе детей и пожилых людей. Также будет ускорено введение системы контроля QR-кодов.
В Чувашии привились от COVID-19 около 80% медиков
В Чувашии при росте числа вакцинированных увеличивается и количество больных COVID-19.
В Кузбассе выявили уже более 61 тыс. носителей коронавируса
В Кемеровской области, по данным на сегодня, 22 октября, медицинскую помощь получают 1395 пациентов с диагнозом COVID-19. Об этом сообщил оперативный штаб региона.
Калужский губернатор рассказал о новых ковидных ограничениях
В Калужской области в связи с ухудшением эпидситуации по коронавирусу вводятся дополнительные санитарные ограничения. Об этом 21 октября сообщил губернатор Владислав Шапша в видеообращении, которое размещено в социальных сетях.
Ковидным стационарам Чувашии не хватает медицинского кислорода
В Чувашии растёт число стационарных больных COVID-19 и сокращается количество свободного коечного фонда.
В Карачаево-Черкесии готовятся принять новые антиковидные меры
В Карачаево-Черкесии наблюдается ухудшение санитарно-эпидемиологической ситуации по коронавирусу. Растет число заболевших и госпитализированных, в связи с чем власти региона готовят новые ограничительные меры. Об этом было сказано в ходе совещания оперштаба, которое провел 21 октября премьер-министр Мурат Аргунов.
Роспотребнадзор назвал пожизненное противопоказание к вакцинации
Единственным пожизненным медицинским отводом от вакцинации против COVID-19 может быть тяжелая аллергическая реакция на препарат или его компоненты, сообщила заместитель директора по клинической работе Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.
В Уфе от COVID-19 скончался экс-депутат Госдумы от Башкирии
Экс-депутат Госдумы РФ Иршат Фахритдинов скончался от COVID-19 в Башкирии. Об этом 22 октября сообщил заместитель председателя государственного собрания Башкирии Рустем Ахмадинуров на своей странице в социальной сети.
«Не верится, но сегодня ночью не стало нашего товарища, депутата Госдумы России 5-го и 6-го созывов, полковника, прошедшего три войны, Иршата Фахритдинова. Врачи 37 дней боролись за его жизнь, но ковид оказался сильнее. Спи спокойно, Иршат Юнирович. Искренние соболезнования родным и близким!» — сообщил Ахмадинуров.
В Чувашии занято 95,5% ковидного коечного фонда
В Чувашии в связи с ростом распространения коронавируса и заболеваемости COVID-19 расширяется коечный фонд.
В нерабочие дни на Сахалине пункты вакцинации будут работать круглосуточно
На Сахалине пункты вакцинации в нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября будут работать в круглосуточном режиме.
План по вакцинации от COVID-19 в Еврейской автономии выполнен на 50%
Темпы вакцинации от коронавируса увеличились в Еврейской автономной области. Ежедневно в прививочные пункты стали обращаться более 200 человек, хотя до этого прививались по 30−40.
Пять жителей Кузбасса стали жертвами коронавируса за прошедшие сутки
В Кемеровской области по состоянию на утро сегодня, 22 октября, за прошедшие сутки выявлено 252 случая заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 241 случай.
В Роспотребнадзоре оценили решение об ограничениях из-за COVID-19
«Если население сейчас продолжит активную вакцинацию и ревакцинацию и будет скрупулезно соблюдать меры предосторожности, то, возможно, вводимых временных более жестких ограничительных мер будет достаточно, так как расслабляться сейчас категорически нельзя», — заявила РИА Новости заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
На Алтае подтвердили 57 новых случаев COVID-19
В Республике Алтай за минувшие сутки выявили 57 новых случаев заражения коронавирусом. Наибольший прирост зафиксирован в Горно-Алтайске, где зарегистрировано 20 новых носителей.
Губернатор Омской области пояснил, на кого распространяют локдаун
В связи с предстоящими нерабочими днями в России (с 30 октября по 7 ноября) губернатор Омской области Александр Бурков на странице в Instagram пояснил некоторые особенности локдауна в регионе.
«В нерабочую неделю закроют свои двери школы (время каникул) и детские сады. Система здравоохранения и ее вспомогательные службы, а также учреждения культуры будут действовать в соответствии с режимом работы, установленным в организациях по календарному плану», — отметил глава области.
Около 60% жителей РФ поддержали введение нерабочих дней — опрос
Почти 60% российских граждан одобряют решение властей, объявивших дополнительные выходные дни на пике эпидемии коронавируса. Таковы результаты исследования сервиса «Зарплата.ру».
«Среди причин, по которым большинство россиян удовлетворены введением нерабочих дней, — возможность дополнительного отдыха (66%), возможность заняться здоровьем (11%), уверенность, что это поможет в борьбе с эпидемией (5%)», — цитирует итоги исследования ТАСС.
В Башкирии непривитых депутатов могут не допустить на заседания госсобрания
Депутатам, которые не получили прививку от COVID-19, могут отказать в допуске к участию в последующих пленарных заседаниях госсобрания Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба республиканского государственного собрания.
«На следующем заседании я буду вынужден назвать фамилии. Если вы не можете ответственно относиться к требованиям, которые предъявляет жизнь, будем думать об ограничении вашей публичности», — приводит пресс-служба слова председателя парламента Константина Толкачева, который отметил ухудшение эпидемиологической ситуации.
В Приморье сделали переходный период по введению QR-кодов
В Приморье с 15 ноября для посещения мест общепита, учреждений культуры и спорта начнут действовать специальные QR-коды.
В Забайкалье стремительно растёт смертность от COVID-19
Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 22 октября 2021 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 составляет сейчас 74 232, причём 289 из них обнаружили только за минувшие сутки.
В Самарской области введут нерабочие дни с 25 октября
Нерабочие дни установят с 25 по 29 октября в Самарской области в дополнение к нерабочим дням с 30 октября по 7 ноября текущего года. Соответствующее постановление главы региона Дмитрия Азарова опубликовано на сайте областного правительства.
«Понимая сложность эпидемиологической ситуации на территории региона, ту нагрузку, которую испытывают система здравоохранения Самарской области и все медработники, чувствуя ответственность за здоровье людей, принял решение о дополнительных нерабочих днях на территории Самарской области начиная с 25 октября», — приводит пресс-служба слова Азарова.
В Забайкалье от COVID-19 вакцинированы более 36 тысяч человек
В Забайкальском крае, где проживает более одного миллиона человек, на 22 октября от коронавируса полностью привиты уже 340 617 человек (+1135 за минувшие сутки).
Глава Чувашии рассказал о «зоне особого внимания» в борьбе с коронавирусом
В Чувашии усилят работу по проверке QR-кодов после многочисленных сигналов о том, что в учреждениях культуры и на предприятиях потребительского рынка не требует удостоверение личности при предъявлении сертификата о вакцинации от COVID-19. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 22 октября заявил на заседании оперативного штаба глава Чувашии Олег Николаев.
В Туве выявили 70 новых носителей коронавируса
В Туве за прошедшие сутки выявили ровно 70 новых случаев заражения коронавирусом. Лидерами по приросту количества заболевших остаются Кызыл и Кызылский район (19 и 16 новых носителей).
«Из 70 заболевших мужчин — 31, женщин — 39. По возрасту: детей до 17 лет — 38, от 18 до 49 лет — 19, от 50 до 64 лет — 8, старше 65 лет — 5», — уточнили в минздраве.
В Еврейской АО фиксируют максимум смертей от COVID-19
Санитарно-эпидемическая ситуация в Еврейской автономной области остаётся крайне сложной. Смертность от коронавируса оценивается правительством региона как высокая.
В Бурятии за сутки скончались шесть пациентов с COVID-19
В Бурятии за последние сутки подтверждено шесть новых летальных случаев среди пациентов с коронавирусом. Один из скончавшихся был в возрасте младше 65 лет.
В Магаданской области вводят QR-коды для посещения многолюдных мест
В Магаданской области с 30 октября только с наличием QR-кодов взрослое население сможет посещать общественные места.
В Челябинской области ограничили работу баров и ресторанов
В Челябинской области с 25 октября ограничат работу баров, ресторанов и других предприятий общественного питания. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.
На Алтае растёт число жертв COVID-19
В Республике Алтай зарегистрировано два новых летальных случая среди пациентов с коронавирусом. Скончались 50-летняя жительница Усть-Канского района и жительница Горно-Алтайска 68 лет.
В Ульяновской области ужесточили ограничительные меры
В Ульяновской области 22 октября вступают в действие дополнительные ограничительные меры в условиях пандемии коронавируса.
Приангарье бьёт рекорды по смертности от COVID-19
По данным оперативного штаба на 22 октября 2021 года, число умерших пациентов в Приангарье достигло 5263 человек, причём рекордные 23 из этого числа добавили в сводку за минувшие сутки.
В Якутии для больных COVID-19 открывают дополнительные отделения реанимации
В реанимациях стационаров Якутска не хватает мест для тяжёлых пациентов с коронавирусом. Количество больных в тяжёлом состоянии увеличилось до 190.
Челябинцам запретили посещать торговые центры без QR-кодов
В Челябинской области торговые центры можно будет посещать только пи наличии QR-кода о вакцинации от COVID-19 или о перенесённом заболевании. Об этом сообщает пресс-служба губернатора региона.
За сутки в Ульяновской области выявлен 431 носитель коронавируса
В Ульяновской области резко выросло количество вновь подтверждённых случаев заражения коронавирусом.
В Приангарье от COVID-19 привиты пока только 39,7% от плана
Для достижения коллективного иммунитета от COVID-19 Иркутской области необходимо привить 80% населения. Как сообщает сегодня, 22 октября, минздрав региона, это 1 437 923 человека.
Сейчас в Приангарье первым компонентом привиты больше 670 тысяч человек.
Власти Сахалина отказались вводить QR-коды
Власти Сахалина приняли решение не вводить в регионе для посещения мест массового скопления людей QR-коды. Это обусловлено заботой о бизнесе.
Песков рассказал о возможности публичной ревакцинации Путина
Возможность публичного проведения ревакцинации от COVID-19 президента РФ Владимира Путина зависит сугубо от его решения. Об этом РИА Новости заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Это будет зависеть от мнения президента», — сказал Песков.
На Сахалине бизнесмены скинулись на выплаты всем пенсионерам за вакцинацию
Бизнесмены Сахалина сформировали фонд в размере уже более 5 млн рублей, из которого всем пенсионерам, сделавшим прививку от COVID-19 после 25 октября, выплатят по одной тысячи рублей.
В Приамурье форма обучения детей будет зависеть от коллективного иммунитета
Школьников Приамурья переведут на дистанционное обучение, если будет мало привитых от COVID-19.
На Сахалине выявили ещё более 70 случаев заражения коронавирусом
На Сахалине за последние сутки выявили 71 новый случай заражения коронавирусом (днём ранее — 73). За весь период пандемии инфицирование лабораторно подтвердилось у 34 226 человек.
Смертей от COVID-19 в Якутии не становится меньше — погибают непривитые
Ситуация с COVID-19 в Якутии остаётся крайне напряжённой. Сохраняется большое количество летальных исходов заболевания, положительной динамики пока не наблюдается. Умирающие больные не вакцинированы.
Мы спасаем жизни людей — в Якутии вводят локдаун
Глава Якутии Айсен Николаев поддержал инициативу сделать нерабочей неделю с 30 октября по 7 ноября. В этот же период школьников планируют отправить на каникулы.
Ледостав на реке Якутии может помешать снабжать кислородом больных COVID-19
Глава Якутии поручил премьер-министру региона Андрею Тарасенко обеспечить запас кислорода для пациентов с коронавирусной инфекцией. Проблемы с транспортировкой жизненно важного в пандемию ресурса могут возникнуть из-за ледостава на реке Лена.
В Минкультуры РФ не стали прогнозировать последствий закрытия кинотеатров
Министерство культуры России не обладает достаточной информацией, чтобы спрогнозировать последствия закрытия кинотеатров в стране в период нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.
На Камчатке власти запретили нанимать непривитых от COVID-19 вахтовиков
Распоряжение губернатора вступает в силу с 1 ноября. Начиная с этой даты организациям запрещается брать на работу непривитых от COVID-19 вахтовиков.
Школьники Мордовии пойдут на каникулы уже 25 октября
Осенние каникулы для школьников Мордовии на фоне напряженной ситуации с коронавирусом начнутся 25 октября.
Каникулы продлятся две недели — до 7 ноября.
Кроме того, несовершеннолетних жителей республики не будут пускать в торговые центры без сопровождения взрослых.
А вы знали, что школам придётся скорректировать образовательные программы из-за ноябрьских эпидканикул?
«Действительно, поступают в больницу люди, которых вакцинировали. Но они проходят стационарный этап в легкой форме», — главный врач Городской клинической больницы № 15 имени О.М. Филатова Валерий Вечорко заявил в эфире YouTube-канала Соловьёв Live.
Дежурные нотариусы будут работать в регионах в нерабочие дни
Дежурные нотариальные конторы будут работать во всех российских регионах в период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября. сообщили в Федеральной нотариальной палате.
А что там вузы? А школы? А ведь у всех есть свои официальные сайты. И новости на них публикуют. А вот про дистант и вынужденные каникулы молчат. А вам уже сообщили, что будут делать ваши дети во время эпидканикул? Правильно, руководство ждёт указиловки сверху, самостоятельно принимать решения не разрешается.
Спрос на перелёты между регионами вырос после объявления нерабочих дней
Спрос на перелёты между регионами России вырос в полтора раза после объявления нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября. Наиболее активно продаются авиабилеты на этот период в Москву, Санкт-Петербург и южные регионы России, следует из данных сервиса Туту.ру.
Например, в Псковской области считают, что еще рано. Там решено, что систему QR-кодов запустят только с 30 октября.
В Тверской области также решено ввести QR-коды, причём уже с 25 октября. Вам интересно, почему некоторые регионы решают ввести такие пропуска не сразу, а с ноября, причём с середины?
В РЦП заявили, что не планируют закрывать храмы в связи с введением нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября.
По словам Владимира Путина, любое навязанное решение можно обойти. Поэтому он не поддерживает идею обязательной вакцинации.
Пандемия выявила недостатки глобальных институтов — Путин
Пандемия коронавируса показала недостатки международных институтов. Об этом 21 октября заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».
»Каждое правительство, каждый лидер отвечает прежде всего перед своими согражданами. Понятное дело, главное — обеспечить их безопасность, спокойствие и благосостояние», — сказал Путин.
Во Владимирской области заканчиваются ковидные койки
Во Владимирской области свободный коечный фонд для пациентов с коронавирусом составляет менее 10%. Об этом на брифинге 21 октября заявила начальник отдела организации медицинской помощи регионального департамента здравоохранения Светлана Григорян. Всего в регионе развёрнуто 2255 ковидных коек, в том числе 149 — за последнюю неделю. Занято 90,8% коек.
Disney из-за частичного локдауна в Московском регионе перенес российские премьеры фильмов, которые должны были выйти в начале ноября, пишет РБК. Аналогичное решение приняли отечественные кинокомпании «Пионер» и «Наше кино».
В Курганской области ограничат развлечения несовершеннолетних
В Курганской области с 22 октября по 7 ноября с 2021 года вводятся ограничения на посещение развлекательных площадок для лиц младше 18 лет. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
Родители обязаны предпринять меры по недопущению нахождения детей младше 18 лет в кинотеатрах, боулинге, квестах, в том числе и тех, которые расположены в торговых центрах. Это связано со сложной ковидной эпидобстановкой.
В Удмуртии решили не увеличивать период нерабочих дней
В Удмуртии, в соответствии с указом президента России Владимира Путина, объявлен период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября.
В настоящее время в республике определяют формат работы учреждений социальной сферы, здравоохранения, торговли, промышленности, транспорта.
Пояснения от Минпросвещения: колледжи тоже могут уйти на каникулы с 30 октября по 7 ноября. Ждём решений от руководителей.
В Марий Эл ввели QR-коды при посещении торговых центров
В Марий Эл расширили перечень организаций, при посещении которых необходимо будет предъявлять QR-код.
Так, с 1 ноября QR-код потребуется при посещении непродовольственных магазинов с площадью торгового зала более 400 кв. метров, а также торговых, торгово-развлекательных центров. Необходимо предъявлять цифровой сертификат в салонах красоты и в организациях бытовых услуг, в музеях, библиотеках, дворцах культуры, домов творчества, в организациях подготовки водителей автотранспорта и сохранения охотничьих ресурсов, туристических агентств, в организациях по заключению пари, а также по осуществлению тренировок спортсменов.
В Брянской области также решили, что пора вводить QR-коды. Правда, не сейчас, а с 15 ноября.
Не привитых пожилых челябинцев обязали сидеть дома
В Челябинской области неработающие граждане возрастом от 60 лет, не переболевшие COVID-19 за последние шесть месяцев или не привитые от него, обязаны сидеть дома. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.