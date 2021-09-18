Явка на выборах в Санкт-Петербурге во второй день трехдневного голосования, в субботу, 18 сентября, по состоянию на 15:00 составила: на выборах в Госдуму — 16,68% от общего числа зарегистрированных избирателей, на выборах в Законодательное собрание Санкт-Петербурга — 15,72% от числа избирателей.

Дарья Драй ИА REGNUM Избирательный участок № 2312

Дарья Драй ИА REGNUM Дезинфекция на голосовании на выборах депутатов Госдумы РФ

Дарья Драй ИА REGNUM Место для фото и видеосъемки на избирательном участке № 2312

Дарья Драй ИА REGNUM Женщина во время голосования на выборах депутатов Государственной Думы РФ на избирательном участке № 2312

Дарья Драй ИА REGNUM Женщина во время голосования на выборах депутатов Государственной Думы РФ на избирательном участке № 2312

Дарья Драй ИА REGNUM Женщина во время голосования на выборах депутатов Государственной Думы РФ на избирательном участке № 2312

Дарья Драй ИА REGNUM Женщина во время голосования на выборах депутатов Государственной Думы РФ на избирательном участке № 2312

Следите за развитием событий в трансляции: «Выборы 17−19 сентября 2021 года в России — трансляция»

Дарья Драй ИА REGNUM Избирательный участок № 1630

Дарья Драй ИА REGNUM Избирательный бюллетень

Дарья Драй ИА REGNUM Пожилая женщина во время голосования на выборах депутатов Государственной Думы РФ на избирательном участке № 1630

Дарья Драй ИА REGNUM Мужчина во время голосования на выборах депутатов Государственной Думы РФ на избирательном участке № 1630

Об этом, как передает корреспондент ИА REGNUM, сообщил 18 сентября член Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом решающего голоса Юрий Кузьмин.

Дарья Драй ИА REGNUM Женщина во время голосования на выборах депутатов Государственной Думы РФ на избирательном участке № 2312

Дарья Драй ИА REGNUM Голосование на выборах депутатов Госдумы РФ 2021

Дарья Драй ИА REGNUM Избирательные бюллетени

Дарья Драй ИА REGNUM Мужчина во время голосования на выборах депутатов Государственной Думы РФ на избирательном участке № 2312

Дарья Драй ИА REGNUM Женщина во время голосования на выборах депутатов Государственной Думы РФ на избирательном участке № 2312

Дарья Драй ИА REGNUM Мужчина во время голосования на выборах депутатов Государственной Думы РФ на избирательном участке № 2312

Дарья Драй ИА REGNUM Дезинфекция на голосовании на выборах депутатов Госдумы РФ

Дарья Драй ИА REGNUM Мужчина во время голосования на выборах депутатов Государственной Думы РФ на избирательном участке № 2312

О том, как проходил второй день голосования в Северной столице, можно увидеть в фоторепортаже ИА REGNUM. Сначала фотограф агентства посетила избирательный участок №2312 в школе №619 в Калининском районе города. Вокруг — многоэтажные новостройки, в которых живёт много молодежи, молодые семьи с детьми, а также немало тех, кто приехал в Петербург искать свою удачу из других областей и городов.

Дарья Драй ИА REGNUM Женщина во время голосования на выборах депутатов Государственной Думы РФ на избирательном участке № 1630

Дарья Драй ИА REGNUM Голосование на выборах депутатов Госдумы РФ

Дарья Драй ИА REGNUM Избирательный бюллетень

Дарья Драй ИА REGNUM Голосование на выборах депутатов Госдумы РФ

Дарья Драй ИА REGNUM Голосование на выборах депутатов Госдумы РФ

Дарья Драй ИА REGNUM Голосование на выборах депутатов Госдумы РФ

Дарья Драй ИА REGNUM Избирательный участок № 1630

Второй точкой стал участок №1630 на улице Большая Посадская, в историческом центре города, на Петроградской стороне. Здесь состав населения иной, больше пожилых людей и коренных петербуржцев, как тех, кто живет до сих пор в коммунальных квартирах, так и обладателей элитного жилья.