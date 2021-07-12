Выборы 17-19 сентября 2021 года в России – трансляция

В России проходят трёхдневные выборные кампании различного уровня. Граждане РФ избирают депутатов Госдумы VIII созыва, глав 12 регионов (в девяти регионах прямые выборы, в трёх — голосование в парламенте субъекта РФ) и депутатов законодательных органов государственной власти в 39 субъектах страны.

Выборы в Госдуму РФ осуществляются в рамках смешанной избирательной системы — по партийным спискам (225 депутатов) и одномандатным округам (225 депутатов).

Прямые выборы глав субъектов РФ состоятся в Хабаровском крае, Белгородской, Пензенской, Ульяновской, Тульской, Тверской областях, а также в Мордовии, Чечне и Туве.

Голосование в парламенте предстоит в Дагестане, Северной Осетии — Алании и Карачаево-Черкесии.

Выборы депутатов парламентов субъектов РФ предстоят в Алтайском, Камчатском, Красноярском, Пермском, Приморском, Ставропольском краях, Амурской, Астраханской, Вологодской, Калининградской, Кировской, Курской, Ленинградской, Липецкой, Московской, Мурманской, Нижегородской, Новгородской, Омской, Оренбургской, Орловской, Псковской, Самарской, Свердловской, Тамбовской, Тверской, Томской, Тюменской областях, Еврейской автономной области, Ханты-Мансийском и Чукотском автономных округах, а также в Адыгее, Дагестане, Ингушетии, Карелии, Мордовии, Чечне, Чувашии и Санкт-Петербурге.

При этом в Москве, Севастополе, Нижегородской, Ярославской, Курской, Мурманской и Ростовской областях организовано дистанционное электронное голосование. Жители регионов смогут отдать свой голос через интернет с 8:00 17 сентября до 20:00 мск 19 сентября.

На самих избирательных участках в отношении избирателей и членов УИК будут соблюдаться все необходимые санитарно-эпидемиологические меры.

Подробности трёхдневного голосования — в трансляции ИА REGNUM.