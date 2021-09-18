В Москве на участках для голосования ожидают прибытия большого числа избирателей 19 сентября. Таким мнением с корреспондентом ИА REGNUM поделились председатели нескольких участковых избирательных комиссий (УИК) на северо-западе столицы.

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Георгий Балаков ИА REGNUM Выборы-2021

Речь идет об избирательных участках № 2999, 3000, 3001, 3002 и 3003. В каждом из них ожидают, что последний день голосования может стать массовым в плане явки.

Георгий Балаков ИА REGNUM Выборы-2021

Георгий Балаков ИА REGNUM Выборы-2021

Георгий Балаков ИА REGNUM Выборы-2021

Связано это, по мнению председателей УИК, с тем, что воскресенье является наиболее привычным днем голосования для людей.

Георгий Балаков ИА REGNUM Члены избирательной комиссии

Георгий Балаков ИА REGNUM Выборы-2021

Георгий Балаков ИА REGNUM Выборы-2021

Что касается самих выборов, то они, со слов членов участковых избирательных комиссий, проходят спокойно, каких бы то ни было серьезных нарушений зафиксировано не было.

Георгий Балаков ИА REGNUM Выборы-2021

Георгий Балаков ИА REGNUM Избирательные урны

Если инциденты и случаются, то совсем небольшие. Например, корреспондент ИА REGNUM стал свидетелем того, как на одном из столичных избирательных участков молодая девушка получила бюллетень, но вместо того, чтобы поставить галочку за кандидата и опустить его в урну, решила унести документ с собой. Сперва члены УИК попытались остановить её, но председательствующая пресекла эти попытки, сказав, что граждане вправе распоряжаться полученными ими бланками по своему усмотрению.

Георгий Балаков ИА REGNUM Выборы-2021

Георгий Балаков ИА REGNUM Кабинки для голосования

Георгий Балаков ИА REGNUM Выборы-2021

Таким образом, москвичка унесла бюллетень с собой, отказавшись при этом разъяснить корреспонденту ИА REGNUM причины своего поступка.