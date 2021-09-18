На участках для голосования в Москве ждут наплыва избирателей 19 сентября
В Москве на участках для голосования ожидают прибытия большого числа избирателей 19 сентября. Таким мнением с корреспондентом ИА REGNUM поделились председатели нескольких участковых избирательных комиссий (УИК) на северо-западе столицы.
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Речь идет об избирательных участках № 2999, 3000, 3001, 3002 и 3003. В каждом из них ожидают, что последний день голосования может стать массовым в плане явки.
Связано это, по мнению председателей УИК, с тем, что воскресенье является наиболее привычным днем голосования для людей.
Что касается самих выборов, то они, со слов членов участковых избирательных комиссий, проходят спокойно, каких бы то ни было серьезных нарушений зафиксировано не было.
Если инциденты и случаются, то совсем небольшие. Например, корреспондент ИА REGNUM стал свидетелем того, как на одном из столичных избирательных участков молодая девушка получила бюллетень, но вместо того, чтобы поставить галочку за кандидата и опустить его в урну, решила унести документ с собой. Сперва члены УИК попытались остановить её, но председательствующая пресекла эти попытки, сказав, что граждане вправе распоряжаться полученными ими бланками по своему усмотрению.
Таким образом, москвичка унесла бюллетень с собой, отказавшись при этом разъяснить корреспонденту ИА REGNUM причины своего поступка.