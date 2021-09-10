Москва,
10 сентября 2021, 11:52 — REGNUM В Москве в здании Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС России завершилась церемония прощания с главой МЧС Евгением Зиничевым. Проститься с ним приехал и президент Российской Федерации Владимир Путин, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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Траурные венки
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Портрет Евгения Зиничева у входа в здание Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС России
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Проститься с Зиничевым пришли сотрудники МЧС России
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Проститься с Зиничевым пришли сотрудники МЧС России
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Церемония прощания с Евгением Зиничевым
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Глава ФСВТС Дмитрий Шугаев
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Церемония прощания с Евгением Зиничевым
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Церемония началась в 7 утра. Проститься с Зиничевым пришло множество людей, среди них сотрудники МЧС, министры и политические и общественные деятели. Гроб с телом был размещён в небольшом кабинете, рядом с ним был построен почётный караул.
Проход в здание осуществлялся через рамки металлоискателей
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Церемония прощания с Евгением Зиничевым
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
На церемонию прощания выстроилась длинная очередь
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Прощание с главой МЧС Евгением Зиничевым
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Гроб с телом Евгения Зиничева
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Прощание с главой МЧС Евгением Зиничевым
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Александр Новак
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Константин Эрнст
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Напомним, что Евгений Зиничев занимал должность главы МЧС России с мая 2018 года. На этом посту он заменил Дмитрия Пучкова.
Министр экономического развития Максим Решетников
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Михаил Пореченков
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Евгению Зиничеву присвоено звание Героя России (посмертно), соответствующий указ подписал 9 сентября президент России Владимир Путин. Также глава государства заявил, что потрясён трагедией с Зиничевым и воспринял его гибель как личную утрату.
Дмитрий Песков
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Кортеж президента России Владимира Путина
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Напомним, глава МЧС России погиб во время межведомственных учений 8 сентября, при попытке спасти упавшего с обрыва режиссера Александра Мельника. Зиничева похоронят 10 сентября в его родном городе Санкт-Петербурге.