10 сентября 2021 | Время чтения 1 мин

Москва, , 11:52 — REGNUM В Москве в здании Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС России завершилась церемония прощания с главой МЧС Евгением Зиничевым. Проститься с ним приехал и президент Российской Федерации Владимир Путин, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Траурные венки Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Портрет Евгения Зиничева у входа в здание Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС России Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Проститься с Зиничевым пришли сотрудники МЧС России Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Проститься с Зиничевым пришли сотрудники МЧС России Ярослав Чингаев © ИА REGNUM Церемония прощания с Евгением Зиничевым Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Глава ФСВТС Дмитрий Шугаев Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Церемония прощания с Евгением Зиничевым Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Церемония началась в 7 утра. Проститься с Зиничевым пришло множество людей, среди них сотрудники МЧС, министры и политические и общественные деятели. Гроб с телом был размещён в небольшом кабинете, рядом с ним был построен почётный караул.

Проход в здание осуществлялся через рамки металлоискателей Ярослав Чингаев © ИА REGNUM Церемония прощания с Евгением Зиничевым Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

На церемонию прощания выстроилась длинная очередь Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Прощание с главой МЧС Евгением Зиничевым Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Гроб с телом Евгения Зиничева Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Прощание с главой МЧС Евгением Зиничевым Ярослав Чингаев © ИА REGNUM Александр Новак Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Константин Эрнст Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Напомним, что Евгений Зиничев занимал должность главы МЧС России с мая 2018 года. На этом посту он заменил Дмитрия Пучкова.

Министр экономического развития Максим Решетников Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Михаил Пореченков Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Евгению Зиничеву присвоено звание Героя России (посмертно), соответствующий указ подписал 9 сентября президент России Владимир Путин. Также глава государства заявил, что потрясён трагедией с Зиничевым и воспринял его гибель как личную утрату.

Дмитрий Песков Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Кортеж президента России Владимира Путина Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Напомним, глава МЧС России погиб во время межведомственных учений 8 сентября, при попытке спасти упавшего с обрыва режиссера Александра Мельника. Зиничева похоронят 10 сентября в его родном городе Санкт-Петербурге.