Акция памяти жертв блокады состоялась 8 сентября в Соляном переулке, где находится Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда. На ней побывал фотокорреспондент ИА REGNUM.

Следите за развитием событий в трансляции: «Россия помнит и скорбит: 80-летие начала блокады Ленинграда — трансляция»

Дарья Драй ИА REGNUM Блокадница

Дарья Драй ИА REGNUM Блокадница

Дарья Драй ИА REGNUM Блокадница

Дарья Драй ИА REGNUM Приглашенные блокадники на акции памяти жертв блокады Ленинграда

Дарья Драй ИА REGNUM Акция памяти жертв блокады Ленинграда

Дарья Драй ИА REGNUM Акция памяти жертв блокады Ленинграда на Соляном переулке

На акцию пригласили блокадников, ветеранов войны и Вооруженных сил, детей блокадного Ленинграда, бывших тружеников тыла, представителей общественных организаций.

Дарья Драй ИА REGNUM Выступление артистов на акции памяти жертв блокады Ленинграда

Дарья Драй ИА REGNUM Выступление артистов на акции памяти жертв блокады Ленинграда

Дарья Драй ИА REGNUM Выступление артистов на акции памяти жертв блокады Ленинграда

Дарья Драй ИА REGNUM Выступление артистов на акции памяти жертв блокады Ленинграда

Дарья Драй ИА REGNUM Синий платочек

Дарья Драй ИА REGNUM Выступление артистов на акции памяти жертв блокады Ленинграда

В день 80-летия начала блокады, погубившей сотни тысяч жизней, перед началом акции была объявлена минута молчания. Затем перед собравшимися выступили артисты Мариинского театра, хор и оркестр военнослужащих. Они исполнили популярные и незаслуженно забытые песни военных лет, произведения, посвященные подвигу блокадного города. Прозвучали и стихотворные композиции. Каждому блокадники подарили цветы и значок, потом угостили их чаем с пирогами.

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