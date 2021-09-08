У Музея блокады Ленинграда прозвучали песни и стихи военных лет
Акция памяти жертв блокады состоялась 8 сентября в Соляном переулке, где находится Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда. На ней побывал фотокорреспондент ИА REGNUM.
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На акцию пригласили блокадников, ветеранов войны и Вооруженных сил, детей блокадного Ленинграда, бывших тружеников тыла, представителей общественных организаций.
В день 80-летия начала блокады, погубившей сотни тысяч жизней, перед началом акции была объявлена минута молчания. Затем перед собравшимися выступили артисты Мариинского театра, хор и оркестр военнослужащих. Они исполнили популярные и незаслуженно забытые песни военных лет, произведения, посвященные подвигу блокадного города. Прозвучали и стихотворные композиции. Каждому блокадники подарили цветы и значок, потом угостили их чаем с пирогами.
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