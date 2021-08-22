Прошло 15 лет со дня катастрофы самолета Ту-154М авиакомпании «Пулково», летевшего из Анапы в Петербург 22 августа 2006 года рейсом № 612, попавшего в грозовой фронт и разбившегося под Донецком. Эта трагедия унесла жизни десяти членов экипажа и 160 пассажиров, в том числе 50 детей, возвращавшихся после отдыха на Чёрном море.

Дарья Драй ИА REGNUM Траурные мероприятия в поселке Малое Карлино в годовщину авиакатастрофы, произошедшей под Донецком 22 августа 2006 года

Дарья Драй ИА REGNUM Траурные мероприятия в поселке Малое Карлино в годовщину авиакатастрофы, произошедшей под Донецком 22 августа 2006 года

Дарья Драй ИА REGNUM Памятник погибшим в авиакатастрофе под Донецком 22 августа 2006 года

На месте авиакатастрофы, в районе поселка Сухая Балка, при поддержке властей Донецкой области и администрации Санкт-Петербурга был возведён мемориал. Однако с 2014 года он оказался в зоне вооруженного конфликта в Донбассе, и родственники жертв уже много лет не могут побывать на месте гибели своих близких.

Дарья Драй ИА REGNUM Памятник погибшим в авиакатастрофе под Донецком 22 августа 2006 года

Дарья Драй ИА REGNUM Памятник погибшим в авиакатастрофе под Донецком 22 августа 2006 года

Дарья Драй ИА REGNUM Памятник погибшим в авиакатастрофе под Донецком 22 августа 2006 года

Поскольку большинство людей, находившихся в тот роковой день на борту самолета с номером № RA-85 185, были жителями Санкт-Петербурга и Ленинградской области, траурные мероприятия по случаю 15-й годовщины были организованы под Петербургом, у часовни в поселке Малое Карлино Ленинградской области, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Здесь также увековечена память тех, чья жизнь оборвалась при падении самолета.

Дарья Драй ИА REGNUM Траурные мероприятия в поселке Малое Карлино в годовщину авиакатастрофы, произошедшей под Донецком 22 августа 2006 года

Организатором памятно-траурных мероприятий выступила созданная в 2007 году родственниками погибших общественная организация «Прерванный полет». Её участники, выпустив к пятилетию трагедии книгу «Ушедший в вечность рейс 612», в последующий период решили сохранить для потомков память не только о своих близких, не вернувшихся из Анапы, но и обо всех погибших в авиакатастрофах, прямо или косвенно связанных с Ленинградом — Санкт-Петербургом, за последние несколько десятилетий.

Дарья Драй ИА REGNUM Траурные мероприятия в поселке Малое Карлино в годовщину авиакатастрофы, произошедшей под Донецком 22 августа 2006 года

Дарья Драй ИА REGNUM Траурные мероприятия в поселке Малое Карлино в годовщину авиакатастрофы, произошедшей под Донецком 22 августа 2006 года

Дарья Драй ИА REGNUM Памятник погибшим в авиакатастрофе под Донецком 22 августа 2006 года

Дарья Драй ИА REGNUM Памятник погибшим в авиакатастрофе под Донецком 22 августа 2006 года

Эта кропотливая работа привела к созданию «Синодика об упокоении рабов Божьих, погибших в авиакатастрофах Санкт-Петербурга (Ленинграда) и Ленинградской области 1936 — 2021». В этой книге содержится собранная активистами информация о 1590 погибших в 75 авиакатастрофах. Синодик составлен не только в целях сохранения памяти, но и для церковного поминовения за упокой душ погибших в этих катастрофах.

Дарья Драй ИА REGNUM Часовня Алексия человека Божия в поселке Малое Карлино

«Список погибших составлен по катастрофам в хронологическом порядке с 1936 года по январь 2021 года. Последняя катастрофа (08.01.2021) добавлена в момент передачи в печать. Как бы хотелось, чтобы она действительно была последней!» — рассказали авторы проекта (здесь имеется в виду катастрофа легкомоторного самолета в районе аэродрома Гостилицы в Ломоносовском районе Ленинградской области).

Дарья Драй ИА REGNUM Синодик об упокоении душ погибших в авиакатастрофах

Дарья Драй ИА REGNUM Синодик об упокоении душ погибших в авиакатастрофах

Дарья Драй ИА REGNUM Синодик об упокоении душ погибших в авиакатастрофах

Дарья Драй ИА REGNUM Панихида в годовщину авиакатастрофы, произошедшей под Донецком 22 августа 2006 года

Во второй части издания составители Синодика собрали данные по упомянутым авиакатастрофам по архивным и официальным документам. В тех случаях, где архивные дела не найдены, информация представлена из открытых источников с их указанием.

Дарья Драй ИА REGNUM Панихида в годовщину авиакатастрофы, произошедшей под Донецком 22 августа 2006 года

Дарья Драй ИА REGNUM Панихида в годовщину авиакатастрофы, произошедшей под Донецком 22 августа 2006 года

Дарья Драй ИА REGNUM Панихида в годовщину авиакатастрофы, произошедшей под Донецком 22 августа 2006 года

Дарья Драй ИА REGNUM Часовня Алексия человека Божия в поселке Малое Карлино

Первый экземпляр уникальной в своём роде книги 22 августа 2021 года был внесён в храм в поселке Малое Карлино. В ближайшее время Синодик будет доступен и в электронном виде на официальном сайте «Прерванного полёта» и в его группе в соцсети.