Санкт-Петербург, , 18:42 — REGNUM Межгосударственный авиационный комитет (МАК) начал работу по установлению причин столкновения двух частных самолетов малой авиации в районе посадочной площадки Гостилицы в Ломоносовском районе Ленинградской области. После ЧП в воздухе один из самолетов упал и разбился, погибли пилот и два пассажира.

«Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия. Комиссия приступила к работе», — говорится в сообщении на официальном сайте МАК.

Отметим, что МАК согласно своей компетенции устанавливает только непосредственную причину авиапроисшествия и факторы, которые привели к ЧП. Виновника или виновников случившегося устанавливает следствие, окончательно мера ответственности за авиакатастрофу определяется судом.

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Напомним, 8 января в 13:40 мск легкомоторный самолет Piper с тремя людьми на борту во время взлёта столкнулся с взлетевшим ранее с этого же аэродрома легкомоторным самолетом Cessna, на борту которого был только пилот. От столкновения самолет Piper упал на землю и полностью разрушился, пилот и пассажиры погибли. Пилот второго самолета смог посадить незначительно поврежденное воздушное судно.

Органами СКР на транспорте возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).

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