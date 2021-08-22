Поздравление с Днём флага на Смоленском метромосте
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Новоарбатский мост
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Новоарбатский мост
Василий Иванов ИА REGNUM
Большой Москворецкий мост
На шести столичных мостах установили флаговые композиции, а также запустили трансляцию тематических видеороликов на цифровых билбордах и медиафасадах.
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Российский флаг на Поклонной горе
Василий Иванов ИА REGNUM
Государственная дума
Василий Иванов ИА REGNUM
Прохожие и праздничные флаги на Охотном ряду
Василий Иванов ИА REGNUM
Праздничная декорация на Большом Москворецком мосту
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Российский флаг
«Традиционно в честь Дня флага РФ мы украшаем город в цветах российского триколора. В этом году более 500 праздничных плакатов будут размещены на билбордах вдоль основных магистралей, остановочных павильонах и афишных стендах. На фасаде здания Государственной думы РФ появится декоративное панно с флагами и памятной датой», — рассказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
Василий Иванов ИА REGNUM
Праздничное оформление на фасаде Музея современной истории России
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Самый молодой волонтёр
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Выставка лучших работ участников онлайн-флешмоба «Цвета Российского Флага»
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Выставка лучших работ участников онлайн-флешмоба «Цвета Российского Флага»
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
День флага на Поклонной горе
Василий Иванов ИА REGNUM
В Москве всем желающим раздавали флажки и ленты в цветах Государственного флага
На фасадах домов на Новом Арбате и Тверской улице в вечернее время зажгут архитектурно-художественную подсветку в цветах российского флага.