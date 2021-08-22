В День Государственного флага городские службы украсили Москву в бело-сине-красные цвета, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Следите за развитием событий в трансляции: «Россия отмечает День Государственного флага — все новости»

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Крымский мост

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Крымский мост

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Крымский мост

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Поздравление с Днём флага на Смоленском метромосте

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Новоарбатский мост

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Новоарбатский мост

Василий Иванов ИА REGNUM Большой Москворецкий мост

На шести столичных мостах установили флаговые композиции, а также запустили трансляцию тематических видеороликов на цифровых билбордах и медиафасадах.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Российский флаг на Поклонной горе

Василий Иванов ИА REGNUM Государственная дума

Василий Иванов ИА REGNUM Прохожие и праздничные флаги на Охотном ряду

Василий Иванов ИА REGNUM Праздничная декорация на Большом Москворецком мосту

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Российский флаг

«Традиционно в честь Дня флага РФ мы украшаем город в цветах российского триколора. В этом году более 500 праздничных плакатов будут размещены на билбордах вдоль основных магистралей, остановочных павильонах и афишных стендах. На фасаде здания Государственной думы РФ появится декоративное панно с флагами и памятной датой», — рассказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

Василий Иванов ИА REGNUM Праздничное оформление на фасаде Музея современной истории России

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Самый молодой волонтёр

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Выставка лучших работ участников онлайн-флешмоба «Цвета Российского Флага»

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Выставка лучших работ участников онлайн-флешмоба «Цвета Российского Флага»

Ярослав Чингаев ИА REGNUM День флага на Поклонной горе

Василий Иванов ИА REGNUM В Москве всем желающим раздавали флажки и ленты в цветах Государственного флага

На фасадах домов на Новом Арбате и Тверской улице в вечернее время зажгут архитектурно-художественную подсветку в цветах российского флага.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пушкинская площадь

Наталья Стрельцова ИА REGNUM День флага России

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Варварка

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Зарядье

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Зарядье