22 августа в России отмечается День Государственного флага.

Триколор вновь стал государственным символом России в ноябре 1991 года. А 20 августа 1994 года президент РФ Борис Ельцин издал Указ «О Дне Государственного флага Российской Федерации». В 2019 году этот праздник стал особенным, поскольку ровно 350 лет назад триколор впервые стал символом России.

Бело-сине-красный флаг впервые был поднят на русском военном корабле «Орёл» во время царствования Алексея Михайловича в 1669 году. Позже Пётр I сделал такой флаг символом русских торговых судов. Официально государственным символом РФ триколор стал в 1896 году. А в 1918 году большевики заменили его на революционное красное полотнище.

22 августа во всех регионах России проходят торжественные праздничные мероприятия, концерты. День Государственного флага не является выходным днём, однако в 2021 году он попадает на воскресенье.