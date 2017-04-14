В администрации Липецкой области 19 августа состоялась традиционная торжественная церемония вручения паспортов юношам и девушкам. Как сообщил ИА REGNUM глава региона Игорь Артамонов, мероприятие прошло в рамках областного этапа Всероссийской акции «Мы — граждане России» и было приурочено к празднованию Дня Государственного флага Российской Федерации, который отмечается 22 августа.
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Более 1300 мероприятий в рамках празднования Дня Государственного флага России состоится в Краснодарском крае 20−22 августа, об этом сообщили в пресс-службе администрации края.
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В Ульяновской области сегодня, 19 августа, начались мероприятия, посвящённые Дню флага России. Они будут идти четыре дня, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.
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