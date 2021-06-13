Урал: десятки старинных автомобилей — фоторепортаж
В Верхней Пышме Свердловской области из белых, синих и красных ретроавтомобилей создали изображение российского триколора. Художественную композицию составили на площадке Музейного комплекса УГМК из полутора десятков «Москвичей», «Жигулей» и «Волг», владельцами которых являются участники традиционной выставки ретромашин из клуба «Авторетро» (Екатеринбург).
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В 2021 году свой слёт они провели в Верхней Пышме. На открытой площадке представили более 70 автомобилей, мотороллеров и мотоциклов. Экспозицию посвятили Дню России. Участники состязались в конкурсах на лучшую сохранность, лучшую реставрацию, а также на самую редкую технику. Также водители приняли участие в состязаниях по фигурному вождению ретроавтомобилей. Для детей были организованы гонки на педальных машинках, выпущенных в СССР.
Действо происходило на площади перед четырехэтажным музеем автомобильной техники УГМК. Для праздничной выставки из его экспозиции выкатили столетний Ford T, более известный под прозвищем «Жестянка Лиззи», а также советский автомобиль скорой медицинской помощи и два микрокара. Партнёрский проект клуба и музея может перерасти в долгосрочные отношения, надеются в УГМК.
«Опыт положительный. На выставку пришло много гостей. Я вижу здесь машины 70-х годов. Все оригинальное: двигатели, провода… Капельки краски нет чужой — все натуральное. Это, конечно, впечатляет. Здорово, что есть такие люди, которые хранят, берегут историю автомобилестроения. Я думаю, что мы продолжим взаимоотношения с клубом «Авторетро», — отмечает директор Музейного комплекса Виктор Севостьянов.
Также на выставке в большом количестве были представлены образцы мототехники. Среди них как послевоенные мотороллеры, так и мотовелосипеды с мотором. Кроме того, все желающие могли увидеть коллекцию мотоциклов производства Ирбитского мотоциклетного завода. А с праздником участников и гостей поздравили парашютисты клуба ДОСААФ, которые десантировались с флагами России и Свердловской области прямо на выставочную площадку.