В Верхней Пышме Свердловской области из белых, синих и красных ретроавтомобилей создали изображение российского триколора. Художественную композицию составили на площадке Музейного комплекса УГМК из полутора десятков «Москвичей», «Жигулей» и «Волг», владельцами которых являются участники традиционной выставки ретромашин из клуба «Авторетро» (Екатеринбург).

Следите за развитием событий в трансляции: «День России: как отмечают праздник в столице и регионах — трансляция»

Алексей Колчин ИА REGNUM Выставка ретро-автомобилей

Алексей Колчин ИА REGNUM Выставка ретро-автомобилей на площадке музейного комплекса УГМК в В. Пышме

Алексей Колчин ИА REGNUM Салон ретро-автомобиля

Алексей Колчин ИА REGNUM Салон ретро-автомобиля

Алексей Колчин ИА REGNUM Выставка ретро-автомобилей на площадке музейного комплекса УГМК в В. Пышме

Алексей Колчин ИА REGNUM Выставка ретро-автомобилей на площадке музейного комплекса УГМК в В. Пышме

Алексей Колчин ИА REGNUM Салон ретро-автомобиля

Алексей Колчин ИА REGNUM Тех. осмотр

Алексей Колчин ИА REGNUM Тех. осмотр

В 2021 году свой слёт они провели в Верхней Пышме. На открытой площадке представили более 70 автомобилей, мотороллеров и мотоциклов. Экспозицию посвятили Дню России. Участники состязались в конкурсах на лучшую сохранность, лучшую реставрацию, а также на самую редкую технику. Также водители приняли участие в состязаниях по фигурному вождению ретроавтомобилей. Для детей были организованы гонки на педальных машинках, выпущенных в СССР.

Алексей Колчин ИА REGNUM Выставка ретро-автомобилей на площадке музейного комплекса УГМК в В. Пышме

Алексей Колчин ИА REGNUM Выставка ретро-автомобилей на площадке музейного комплекса УГМК в В. Пышме

Алексей Колчин ИА REGNUM Выставка ретро-автомобилей на площадке музейного комплекса УГМК в В. Пышме

Алексей Колчин ИА REGNUM Выставка ретро-автомобилей на площадке музейного комплекса УГМК в В. Пышме

Алексей Колчин ИА REGNUM Выставка ретро-автомобилей на площадке музейного комплекса УГМК в В. Пышме

Алексей Колчин ИА REGNUM Выставка ретро-автомобилей на площадке музейного комплекса УГМК в В. Пышме

Алексей Колчин ИА REGNUM Выставка ретро-автомобилей на площадке музейного комплекса УГМК в В. Пышме

Действо происходило на площади перед четырехэтажным музеем автомобильной техники УГМК. Для праздничной выставки из его экспозиции выкатили столетний Ford T, более известный под прозвищем «Жестянка Лиззи», а также советский автомобиль скорой медицинской помощи и два микрокара. Партнёрский проект клуба и музея может перерасти в долгосрочные отношения, надеются в УГМК.

Алексей Колчин ИА REGNUM Выставка ретро-автомобилей на площадке музейного комплекса УГМК в В. Пышме

Алексей Колчин ИА REGNUM Выставка ретро-автомобилей на площадке музейного комплекса УГМК в В. Пышме

Алексей Колчин ИА REGNUM Автомобиль скорой помощи

Алексей Колчин ИА REGNUM Автомобиль скорой помощи

Алексей Колчин ИА REGNUM Выставка ретро-автомобилей на площадке музейного комплекса УГМК в В. Пышме

Алексей Колчин ИА REGNUM Посетители на выставке ретро-автомобилей

Алексей Колчин ИА REGNUM Выставка ретро-автомобилей на площадке музейного комплекса УГМК в В. Пышме

«Опыт положительный. На выставку пришло много гостей. Я вижу здесь машины 70-х годов. Все оригинальное: двигатели, провода… Капельки краски нет чужой — все натуральное. Это, конечно, впечатляет. Здорово, что есть такие люди, которые хранят, берегут историю автомобилестроения. Я думаю, что мы продолжим взаимоотношения с клубом «Авторетро», — отмечает директор Музейного комплекса Виктор Севостьянов.

Алексей Колчин ИА REGNUM Выставка ретро-автомобилей на площадке музейного комплекса УГМК в В. Пышме

Алексей Колчин ИА REGNUM Выставка ретро-автомобилей на площадке музейного комплекса УГМК в В. Пышме

Также на выставке в большом количестве были представлены образцы мототехники. Среди них как послевоенные мотороллеры, так и мотовелосипеды с мотором. Кроме того, все желающие могли увидеть коллекцию мотоциклов производства Ирбитского мотоциклетного завода. А с праздником участников и гостей поздравили парашютисты клуба ДОСААФ, которые десантировались с флагами России и Свердловской области прямо на выставочную площадку.

Алексей Колчин ИА REGNUM Десантирование парашютистов

Алексей Колчин ИА REGNUM Десантирование парашютистов

Алексей Колчин ИА REGNUM Десантирование парашютистов

Алексей Колчин ИА REGNUM Десантирование парашютистов

Алексей Колчин ИА REGNUM Десантирование парашютистов

Алексей Колчин ИА REGNUM Десантирование парашютистов

Алексей Колчин ИА REGNUM Десантирование парашютистов