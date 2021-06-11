В первый день матчей чемпионата Европы по футболу в Санкт-Петербурге не будут разводить мосты в связи с празднованием 12 июня Дня России. Об этом 11 июня сообщили в пресс-службе городского комитета по развитию транспортной инфраструктуры.
«Согласно п.4.5 постановления Правительства Санкт-Петербурга от 29 ноября 2006 года № 1480 «Об утверждении правил эксплуатации мостов и набережных в Санкт-Петербурге», разводка мостов не производится в нерабочие праздничные дни Российской Федерации»,— говорится в сообщении.
Президент Армении Армен Саркисян посетил российское посольство в Ереване и поздравил его сотрудников, а также весь народ России, с государственным праздником — Днем России. Об этом 11 июня сообщает пресс-служба армянского лидера.
«Президент Саркисян поздравил чрезвычайного и полномочного посла Сергея Копыркина, сотрудников посольства и в их лице весь народ России с государственным праздником», — говорится в сообщении пресс-службы.
Эпидемиологическая обстановка не позволяет проводить массовые мероприятия, посвященные Дню России, в Иркутске. Об этом 11 июня сообщает официальный сайт городской мэрии со ссылкой на соответствующее постановление губернатора Приангарья Игоря Кобзева.
Калуга присоединилась к всероссийскому флешмобу «Флаги России. 12 июня».
Сколько процентов россиян знают о Дне России? Опрос ВЦИОМ
По данным опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), почти три четверти россиян знают о Дне России 12 июня.
За шесть лет число россиян, знающих, какой праздник отмечают 12 июня, увеличилось с 64% до 73%, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.
В сравнении с 2015 годом число респондентов, ответивших верно на вопрос о празднике, который отмечает вся страна 12 июня, выросло на 9%. Если в 2015 году об этом знали 64% опрошенных, то к 2021 году этот показатель вырос до 73%. Чаще всего праздник путают с Днем Конституции (4%), Днем народного единства (2%) и днем Российского флага (1%).
В Тюмени в праздничные выходные с 12 по 14 июня все парковки города будут бесплатными. Об этом сообщает комитет по связям с общественностью и СМИ горадминистрации.
Для удобства тюменцев в выходные дни все городские паркинги, включая многоуровневую парковку на набережной, будут работать в бесплатном режиме.
В центре города можно будет оставить автомобиль на любом паркинге. По вопросам работы парковочного пространства при возникновении проблем нужно обращаться в МКУ «Тюменьгортранс».
В Ульяновске в День России, 12 июня, по центру города пройдёт мотопробег. Об этом сообщает администрация областного центра.
Мотопробег организуют члены байкерского клуба «Ночные волки», начав акцию с церемонии возложения цветов на площади 30-летия Победы. Затем колонна проследует в сторону центрального универмага, через улицы Пушкарева и Урицкого на Президентский мост и в Новый город.
Напомним, что в 2020 году мотопробег был посвящён присвоению Ульяновску почётного звания «Город трудовой доблести».