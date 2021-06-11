12 июня в стране отмечается государственный праздник День России. До 2002 года он назвался День принятия декларации о государственном суверенитете России.

История праздника идет от 12 июня 1990 года, когда на первом съезде народных депутатов РСФСР была принята Декларация о государственном суверенитете РСФСР.

Праздничным днем 12 июня в Российской Федерации стало в 1992 году.

Традиционно в этот день президент России в Кремле вручает государственные премии. В Москве и других городах страны проходят праздничные мероприятия.

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