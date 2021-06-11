11 Июня
 
20:13

В первый день матчей чемпионата Европы по футболу в Санкт-Петербурге не будут разводить мосты в связи с празднованием 12 июня Дня России. Об этом 11 июня сообщили в пресс-службе городского комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

«Согласно п.4.5 постановления Правительства Санкт-Петербурга от 29 ноября 2006 года № 1480 «Об утверждении правил эксплуатации мостов и набережных в Санкт-Петербурге», разводка мостов не производится в нерабочие праздничные дни Российской Федерации»,— говорится в сообщении.

20:09

Президент Армении Армен Саркисян посетил российское посольство в Ереване и поздравил его сотрудников, а также весь народ России, с государственным праздником — Днем России. Об этом 11 июня сообщает пресс-служба армянского лидера.

«Президент Саркисян поздравил чрезвычайного и полномочного посла Сергея Копыркина, сотрудников посольства и в их лице весь народ России с государственным праздником», — говорится в сообщении пресс-службы.

19:55

Эпидемиологическая обстановка не позволяет проводить массовые мероприятия, посвященные Дню России, в Иркутске. Об этом 11 июня сообщает официальный сайт городской мэрии со ссылкой на соответствующее постановление губернатора Приангарья Игоря Кобзева.

19:54

Калуга присоединилась к всероссийскому флешмобу «Флаги России. 12 июня».

19:53

Сколько процентов россиян знают о Дне России? Опрос ВЦИОМ

По данным опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), почти три четверти россиян знают о Дне России 12 июня.

За шесть лет число россиян, знающих, какой праздник отмечают 12 июня, увеличилось с 64% до 73%, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.

В сравнении с 2015 годом число респондентов, ответивших верно на вопрос о празднике, который отмечает вся страна 12 июня, выросло на 9%. Если в 2015 году об этом знали 64% опрошенных, то к 2021 году этот показатель вырос до 73%. Чаще всего праздник путают с Днем Конституции (4%), Днем народного единства (2%) и днем Российского флага (1%).

19:52

В Тюмени в праздничные выходные с 12 по 14 июня все парковки города будут бесплатными. Об этом сообщает комитет по связям с общественностью и СМИ горадминистрации.

Для удобства тюменцев в выходные дни все городские паркинги, включая многоуровневую парковку на набережной, будут работать в бесплатном режиме.

В центре города можно будет оставить автомобиль на любом паркинге. По вопросам работы парковочного пространства при возникновении проблем нужно обращаться в МКУ «Тюменьгортранс».

19:52

В Ульяновске в День России, 12 июня, по центру города пройдёт мотопробег. Об этом сообщает администрация областного центра.

Мотопробег организуют члены байкерского клуба «Ночные волки», начав акцию с церемонии возложения цветов на площади 30-летия Победы. Затем колонна проследует в сторону центрального универмага, через улицы Пушкарева и Урицкого на Президентский мост и в Новый город.

Напомним, что в 2020 году мотопробег был посвящён присвоению Ульяновску почётного звания «Город трудовой доблести».