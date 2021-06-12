Первый из семи петербургских матчей чемпионата Европы по футболу, состоявшийся поздно вечером 12 июня, завершился крупным поражением сборной России от команды Бельгии со счётом 0:3.

Дарья Драй ИА REGNUM Бельгийский болельщик

Дарья Драй ИА REGNUM Бельгийские фанаты у стадиона «Санкт-Петербург»

Это поражение нельзя назвать неожиданным — бельгийскую команду многие считают одним из главных фаворитов Евро-2020. И даже глухой эрмитажный кот Ахилл верно предсказал победу «красных дьяволов» в этом матче.

Дарья Драй ИА REGNUM Российские фанаты у стадиона «Санкт-Петербург»

Дарья Драй ИА REGNUM Российские болельщики у стадиона «Санкт-Петербург»

Дарья Драй ИА REGNUM Российские болельщики у стадиона «Санкт-Петербург»

Дарья Драй ИА REGNUM Российская болельщица у стадиона «Санкт-Петербург»

ФотокорреспондентИА REGNUM зафиксировал эмоции тех, кто пришел поболеть за российских или бельгийских футболистов на стадион «Санкт-Петербург», в фан-зону на Конюшенной площади и в один из ресторанов в центре Северной столицы.

Дарья Драй ИА REGNUM Российские болельщики в фан-зоне на Конюшенной площади

Дарья Драй ИА REGNUM Трансляция матча между сборными Бельгии и России в фан-зоне на Конюшенной площади

Дарья Драй ИА REGNUM Российский фанат переживает неудачу сборной России

Бельгийских фанатов по вполне понятным причинам в Петербурге было немного, но они отличались узнаваемой «боевой раскраской». Российские болельщики также проявили изобретательность, чтобы украсить собой трибуны стадиона, который в дни чемпионата разрешено заполнять лишь наполовину.

Дарья Драй ИА REGNUM Стадион «Санкт-Петербург»

Дарья Драй ИА REGNUM Волонтеры у стадиона «Санкт-Петербург»

Дарья Драй ИА REGNUM Волонтеры у стадиона «Санкт-Петербург»

Дарья Драй ИА REGNUM Флаг ЕВРО-2020

Дарья Драй ИА REGNUM Болельщики во время просмотра трансляции матча между сборными Бельгии и России в одном из ресторанов города

Дарья Драй ИА REGNUM Болельщица сборной Бельгии между сборными Бельгии и России в одном из ресторанов города

Дарья Драй ИА REGNUM Болельщики во время просмотра трансляции матча между сборными Бельгии и России в одном из ресторанов города

К концу игры, когда стало понятно, что российская сборная безнадёжно проигрывает, фан-зона на Конюшенной площади погрузилась в уныние, а после третьего гола в ворота Антона Шунина люди стали массово покидать «фестиваль болельщиков».

Дарья Драй ИА REGNUM Российский фанат смотрит матч Бельгия — Россия

Дарья Драй ИА REGNUM Российский болельщик

Читайте также: Сборная России проиграла Бельгии в первом туре Чемпионата Европы 2020

И хотя первый российский матч на Евро вышел комом, футбол уже уверенно звучит в разговорах на улицах Петербурга, в транспорте, в кафе и ресторанах. Впереди еще пять матчей группового турнира, в том числе матч Финляндия — Россия 16 июня, и один четвертьфинал.

Дарья Драй ИА REGNUM Волонтер у стадиона «Санкт-Петербург»

Дарья Драй ИА REGNUM Российские фанаты у стадиона «Санкт-Петербург»