Десятки кружащихся в танце пар, юноши и девушки в одежде 1940-х годов, в современном курсантском обмундировании и форме времен Великой Отечественной войны, техника той великой эпохи, полевая кухня — всё это можно было увидеть в понедельник, 10 мая, на мероприятии «Танцевальная площадка «Весна 45 года», состоявшемся в общественном пространстве «Парк Песчанка» во Всеволожске. На танцплощадке победной весны побывал фотокорреспондент ИА REGNUM.

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Дарья Драй ИА REGNUM Молодая пара на мероприятии «Весна 45 года»

Дарья Драй ИА REGNUM «Танцевальная площадка «Весна 45 года» в «Парке Песчанка» во Всеволожске

Дарья Драй ИА REGNUM «Танцевальная площадка «Весна 45 года»

Изначально традиционное для майских дней патриотическое мероприятие должно было пройти во дворах Капеллы в центре Петербурга. Но из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в мегаполисе в рамках взаимодействия Санкт-Петербурга и Ленинградской области было решено перенести акцию в ближайший к Петербургу райцентр Ленобласти, где недавно рядом с Музейно-мемориальным комплексом «Дорога жизни» было открыто новое общественное пространство «Парк Песчанка».

Дарья Драй ИА REGNUM Девушка в военной форме времен Великой Отечественной войны

Дарья Драй ИА REGNUM Выступление молодых артистов в перерыве между танцами

Дарья Драй ИА REGNUM Молодые люди на мероприятии «Весна 45 года»

В танцевально-историческом флешмобе пригласили принять участие более 500 студентов и курсантов петербургских вузов Санкт-Петербурга, реконструкторов общества «Росрекон», «Добровольцев Петербурга» и «Волонтеров Победы».

Дарья Драй ИА REGNUM Девушка на танцевальной площадке «Весна 45 года»

Дарья Драй ИА REGNUM Девушка на танцевальной площадке «Весна 45 года»

Дарья Драй ИА REGNUM «Танцевальная площадка «Весна 45 года»

Дарья Драй ИА REGNUM «Танцевальная площадка «Весна 45 года»

На танцевальной площадке «Весна 45 года» тон задавали хореограф и учитель танца Олег Мардачев и опытные танцевальные пары. Они показывали начинающим парам ключевые движения в начале каждой части, помогали не уверенным в себе участникам преодолеть смущение и присоединиться к танцу. В паузах между танцами выступали молодые артисты.

Дарья Драй ИА REGNUM Выступление молодых артистов в перерыве между танцами

Дарья Драй ИА REGNUM Выступление молодых артистов в перерыве между танцами

Дарья Драй ИА REGNUM Молодые люди на мероприятии «Весна 45 года»

Дарья Драй ИА REGNUM Танец молодых реконструкторов во время мероприятия «Весна 45 года»

Дарья Драй ИА REGNUM Танец молодых людей во время мероприятия «Весна 45 года»

Настроение незабываемой весны 45 года создавали военная техника и палатки реконструкторов, показывавших гостям мероприятия оружие и предметы быта солдат Великой Отечественной войны.

Дарья Драй ИА REGNUM Реконструкторы и военная техника

Дарья Драй ИА REGNUM Реконструкторы и танк Т-34

Дарья Драй ИА REGNUM Реконструкторы с предметами быта военных лет

Дарья Драй ИА REGNUM Реконструкторы с предметами быта военных лет

А для тех, кому потребовалось подкрепить силы после танцев и живого урока истории, работала полевая кухня.

Дарья Драй ИА REGNUM Оружие и предметы быта военных лет на столе реконструкторов

Дарья Драй ИА REGNUM Оружие, котелок и хлеб на столе реконструкторов

Дарья Драй ИА REGNUM Реконструкция быта военных лет

Дарья Драй ИА REGNUM Реконструкторы

Дарья Драй ИА REGNUM Самовар на столе реконструкторов

В организации мероприятия приняли участие «Центр содействия социально-культурному, творческому и спортивно-оздоровительному развитию «Нестор», Государственная академическая капелла Санкт-Петербурга, Центр городских волонтеров Санкт-Петербурга, Ассоциация содействия духовно-нравственному просвещению «Покров» и другие структуры.

Поддержку танцевальной реконструкции оказали правительство Ленинградской области, администрация Всеволожского района, МО «Город Всеволожск», комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями и комитет по культуре Санкт-Петербурга.