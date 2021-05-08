Новинкой Парада Победы, который 9 Мая пройдёт в Чите, станут бронеавтомобили «Тайфун». Они стоят на вооружении подразделения специального назначения 29-й армии и ранее на День Победы никогда не демонстрировались.
Цитата телеграм-канала мэрии города.
В Ульяновской области сегодня, 8 мая, начались трёхдневные праздничные мероприятия, подготовленные учреждениями культуры в честь 76-й годовщины со дня Победы в Великой Отечественной войне.
Подробнее: В Ульяновске поэты и школьники будут читать стихи о Победе
В День Победы в Чебоксарах запустят «военный» ретро-троллейбус
В Чебоксарах 9 мая будет работать ретро-троллейбус, в салоне которого будут звучать песни военных лет.
День Победы в Иркутске: введён ряд ограничений
На праздничных мероприятиях в Иркутске 9 мая запретят использование квадрокоптеров без соответствующего разрешения (постановление Правительства РФ от 11 марта 2010 года № 138). Об этом сообщает сайт городской мэрии.
В места проведения праздничных мероприятий ограничен вход на велосипедах, скутерах, скейтбордах и других средствах передвижения. Также ограничен вход с животными.
Война: от СССР капитуляцию Германии принял маршал Георгий Жуков
8 мая 1944 года войска 4-го Украинского фронта в районе Севастополя заняли Мекензиевы Горы и достигли Северной бухты, отрезав северную немецко-румынскую группировку от основных сил противника. Части фронта продвинулись к внутренним линиям обороны Севастополя.
В Пензе участникам Великой Отечественной войны вручили подарочные наборы
В Пензе в честь 76-летий Победы в Великой Отечественной войне организована работа по поздравлению ветеранов. Более 200 участников, инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны из числа лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», бывших несовершеннолетних узников концлагерей получили подарочные продуктовые наборы.
Война: Коми 1941−1945 гг
Война: Орловская область 1941−1945 гг
Почти два года территория Орловской области находилась в гитлеровской оккупации. За это время многие населённые пункты были в буквальном смысле стёрты с лица земли: оккупанты сжигали целые деревни, разрушали школы, больницы. Более 80 тыс. мирных жителей — старики, женщины, дети — были жестоко убиты, около 200 тыс. угнаны в немецкое рабство.
Война: Краснодарский край 1941 — 1945 гг
Краснодарский край стал местом кровопролитных сражений — через Кубань враг рвался на Кавказ и к Чёрному морю. Мужественно сражавшийся Новороссийск, вставший заслоном на пути врага, стал городом-героем, городами воинской славы стали Туапсе и Анапа.
В Пензенской области с 2010 года жилищные условия улучшили 9374 ветерана Великой Отечественной войны. Ежегодно ко Дню Победы инвалиды и участники Великой Отечественной войны получают выплаты из федерального бюджета в размере 10 тыс. рублей. В Пензенской области в апреле такую помощь получили 307 ветеранов войны (из них 30 человек получают пенсии от силовых ведомств), в том числе 61 инвалид войны и 246 участников.
Война: Тульская область 1941−1945 гг
В годы Великой Отечественной войны на территории Тульской области шли жестокие бои с немецко-фашистскими захватчиками. Здесь проходила одна из оборонительных линий, когда в 1942 году враг подступал к Москве. За мужество и стойкость защитников города Тула в 1976 году была удостоена почётного звания «Город-герой».
Война: Якутия 1941−1945 гг
С первого дня Великая Отечественная война приняла всенародный характер, подняла на битву все народы огромной страны. Вместе со всей страной для скорейшей победы над врагом воевали и трудились жители далёкой Якутии.
Война: Смоленская область 1941−1945 гг
Смоленская область в числе первых приняла на себя удар фашистской Германии, здесь велись кровопролитные бои, здесь за два года оккупации нацисты сожгли пять тысяч деревень, а довоенная численность населения не восстановлена до сих пор. Смоленск вошёл в число советских городов, получивших звание «город-герой».
Война: Приморский край 1941 — 1945 гг
В годы Великой Отечественной войны Приморский край жил в полной боевой готовности — существовала реальная угроза нападения на Дальний Восток армии Японии. В этих непростых условиях Приморье отправляло людей на фронт, наращивало производство, переоборудовало производственные мощности под требования военного времени, выполняя главную задачу — всё для фронта, всё для Победы!
Война: Камчатский край 1941−1945 гг
Войну Камчатка встретила позже всех в Советском Союзе. Только вечером 22 июня пришла на полуостров страшная весть о нападении гитлеровской Германии на СССР.
Война: Куйбышев (Самара) в 1941 — 1945 гг
Куйбышев — запасная столица в годы Великой Отечественной войны
Война: Курганская область 1941−1945 гг
Курганская область буквально рождена войной. Она была образована Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 февраля 1943 года. До этого входила в состав Челябинской области.
Война: Челябинская область 1941−1945 гг
В годы войны Челябинск обрёл своё неофициальное название — Танкоград. Здесь, на тракторном заводе, выпускались легендарные танки Т-34 и не менее легендарные «Катюши».
Война: Югра 1941−1945 гг
В 1939 году, согласно переписи населения, в Ханты-Мансийском национальном округе население составляло 93 274 человека. Из Югры на защиту Родины ушли на фронт свыше 17 тысяч мужчин и женщин, из них около 10 тыс. человек не вернулись с полей сражений.
Партия Коммунисты России оспорит решение советских времен о переименовании Сталинграда в Волгоград. Об этом заявил накануне 76-й годовщины Дня Победы глава партии Коммунисты России Максим Сурайкин.
Война: Горный Алтай 1941−1945 гг
Горный Алтай находился далеко от фронта, но и здесь война пришла в каждый дом. За четыре военных года была мобилизована четверть населения республики, практически каждый второй мужчина. Оставшиеся продолжили бороться за Победу на колхозных полях и пастбищах, за швейными станками и на горнорудных предприятиях.
8 мая 1943 года авиация Западного, Брянского, Центрального, Воронежского, Юго-Западного и Южного фронтов нанесла очередной удар по аэродромам противника. Однако немецкое командование успело подготовиться к налёту, и Красной армии удалось уничтожить лишь 6 самолётов.
Советское командование решило приостановить операцию.
Война: Ямал 1941−1945 гг
Ямало-Ненецкий автономный округ во время Великой Отечественной войны входил в состав Омской области, а с 14 августа 1944 года ЯНАО был включён в Тюменскую область. Суровый северный край в годы войны стал глубоким тылом, хотя фашистские захватчики пытались по Северному пути проникнуть на полуостров, но безуспешно.
Война: Брянская область 1941−1945 гг
В годы войны брянские леса стали одним из крупнейших районов партизанского движения. Свыше 16 тысяч подпольщиков Брянщины были награждены орденами и медалями, более 10 человек удостоены звания Героя Советского Союза. За беспримерные подвиги в годы войны 27 населённых пунктов удостоены регионального звания «Город (посёлок, село, населённый пункт) партизанской славы».
Война: Красноярский край 1941−1945 гг
Каждый пятый житель Красноярского края ушёл на фронт во время Великой Отечественной войны. Домой не вернулись 168 тысяч человек.
Глава Татарии Рустам Миннихановприсоединился к онлайн-шествию «Бессмертный полк» и разместил портрет своего дяди Галимзяна Минниханова. Также в акции принял участие Госсоветник РТ, Герой труда РоссииМинтимер Шаймиев. Он разместил в онлайн-шествии портрет своего отца — Шагишарипа Шаймиева.
Война: Карачаево-Черкесия — 1941−1945 гг
Битва за Кавказ (1942−1943 гг.) — одна и крупнейших битв Великой Отечественной войны. Карачаево-Черкесия стала одной из преград, о которую сломали зубы фашистские захватчики. Кавказ так и остался непокоренным, и в этом есть заслуга жителей маленькой республики, расположенной у подножия самой большой горы Европы
На учете в совете ветеранов на «КамАЗе» числятся 208 человек, из которых 19 — малолетние узники концлагерей, 178 тружеников тыла и четыре блокадника Ленинграда. Каждому ветерану к Дню Победы будет выплачена материальная помощь в размере двух тыс. рублей, вручены ценные подарки и продуктовый набор.
Война: Удмуртия в 1941—1945 гг.
В годы Великой Отечественной войны Удмуртия не только дала фронту более 300 тыс. воинов, почти половина из которых не вернулась домой. В республике продолжалось производство оружия, которое направляли в действующую армию, колхозы производили хлеб удвоенными темпами.
В Татарии 9 мая возможен небольшой дождь лишь в западных районах республики. Минимальная температура воздуха ночью — +7…+12˚, днем — +20…+25˚.
Война: Архангельская область в 1941—1945 годах
В годы Великой Отечественной войны Архангельск был главным портом, через который советские солдаты получали помощь от иностранных союзников. Несмотря на то, что регион был базой по снабжению фронта, его жители ощутили на себе все тяготы военного времени.
Война: Калужская область в 1941—1945 годах
За годы Великой Отечественной войны из Калужского края на фронт было призвано 175 тыс. 464 человека, в том числе из Калуги — 30 тыс. 139 человек. В период войны погибло 80 тыс. 100 воинов-калужан и 56 тыс. пропало без вести. Домой не вернулось примерно 78% от отправленных на фронт новобранцев.
В столице Татарии в связи с праздничными мероприятиями, посвященными 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, ограничат движение транспортных средств.
Война: Башкирия в 1941—1945 годах
В годы Великой Отечественной войны Башкирия внесла достойный вклад в общую Победу над фашизмом. Более 710 тысяч местных жителей ушли на фронт. Многочисленные воинские формирования, созданные в республике участвовали во всех крупных сражениях. Исход войны также решался и на заводах, в шахтах, на полях, в госпиталях. В республику были эвакуированы более 100 промышленных предприятий. Трудящиеся снабжали фронт необходимой военной техникой, топливом, оборудованием, обмундированием.
В Казани 8 мая состоится акция «Парад у дома ветерана». Шествие современной и исторической военной техники с поздравлением ветеранов пройдет по улицам города. В колонне проедут автомобиль ЗИС-5, бронеавтомобиль БА-20, автомобиль ГАЗ-67 с макетом пушки, танк Т-34 на трейлере, танк ИС-3 на трейлере, «Катюша», автомобиль ЗИС с макетом пушки и современные образцы.
Старт шествию будет дан на Оренбургском тракте и пройдет по всем районам столицы РТ с остановками для поздравления ветеранов по месту их жительства. По окончании шествия запланирован концерт. Проведение акции потребует ограничения движения по ряду улиц. Всего ко Дню Победы в Казани запланировали более 100 мероприятий.
В городе Заинске ко Дню Победы на месте сгоревшего памятника установили такой же монумент, но не из горючих материлов. После инцидента с монументом в Татарии провели масштабную проверку. Памятников, выполненных из композитных материалов, больше не выявили.
Война: Крым и Севастополь в 1941—1945 годах
Крымская Автономная Советская Социалистическая Республика (сейчас — Республика Крым и Севастополь). Столица — Симферополь. Города-герои: Севастополь и Керчь. В 2015 году звание города воинской славы присвоили Феодосии.
Война: Ростовская область 1941−1945 гг
Оккупация Ростова-на-Дону и ожесточённые бои на Миус-фронте. О «воротах Кавказа» в годы Великой Отечественной войны в цифрах и фактах.
В столице Татарии отмечать День Победы начнут с возложения цветов на Арском и Архангельском кладбищах, в парке Победы. Главные праздничные мероприятия 9 мая в основном пройдут на площади Тысячелетия. В 22:00 (мск) кульминацией праздничных мероприятий станет салют, наблюдать за которым можно будет с акватории реки Казанки.
Война: Тува 1941−1945
Будучи в 1941 году суверенным государством, Тува первой в мире объявила о поддержке Советского Союза, объявив войну Германии 22 июня. Экономика республики была подчинена призыву «Всё для фронта, всё для Победы!». При населении в 80 тыс. человек Тувы передала СССР около 700 тыс. голов скота. Непрерывным потоком на фронт шли обозы с тёплой одеждой, валенками и продовольствием. Тувинские добровольцы приняли участие в боях за освобождение Западной Украины.
Война: Татария 1941−1945 гг
Татария внесла свой большой вклад в Победу над фашистской Германией. Республика с первых дней Великой Отечественной войны стала кузницей боевых кадров для армии. На фронт из неё ушли свыше 700 тысяч человек, но почти 350 тысяч из них не вернулись домой, оставшись навсегда на полях сражений и в памяти близких.
В киноконцертном зале «Пенза» 7 мая прошло торжественное мероприятие, посвященное 76-летию Победы в Великой Отечественной войне. В приветственной речи врио губернатора Олег Мельниченко заявил, что недавно закончилось голосование за присвоение звания «Город трудовой доблести». 57 тыс. человек проголосовали за Пензу. Областной центр лидирует по числу голосов среди городов-кандидатов на присвоение этого звания, заверил он.
Война: Волгоградская область 1941−1945 гг
Сталинградская битва вошла в историю как одно из решающих сражений Великой Отечественной и Второй мировой войн. Сталинград стал местом гибели около полумиллиона солдат фашистской Германии и её союзников, Красная армия потеряла более 470 тыс. солдат: ожесточённые бои шли за каждую улицу, каждый дом, каждый этаж.
Война: Москва 1941−1945 гг
Битва за Москву по праву считается переломным моментом в Великой Отечественной войне. Непрерывно наступавшая перед этим армия фашисткой Германии впервые была отброшена и перешла к обороне.
Война: Прикамье 1941−1945
Находясь в тылу в годы Великой Отечественной войны, Пермская область (в 1940—1957 годах носила название Молотовская область) стала одним из мест, где нашли приют беженцы и эвакуированные из оккупированных регионов. За счет эвакуированных граждан население Перми (Молотова) увеличилось более чем в полтора раза. В целом в область было эвакуировано более 350 тыс. человек из Белоруссии, с Украины, из Прибалтики, западных областей России, Ленинграда и Москвы.
Война: Новосибирская область 1941—1945
В годы Великой Отечественной войны на фронт ушли сотни тысяч новосибирцев. В Новосибирскую область были переброшены оборудование и кадры заводов и предприятий, эвакуированы коллективы театров, детские дома. Новосибирские предприятия выпустили более 168 тысяч авиационных, танковых, общевойсковых и морских радиостанций, 182 тысячи оптических прицелов и много другой военной техники, шесть бронепоездов и так далее.
Война: Оренбуржье 1941—1945
Великую Отечественную войну Оренбургская область встретила под названием Чкаловская (в конце 1938 года регион переименовали в Чкаловскую область, а Оренбург — в Чкалов). Город в годы войны оказался в глубоком тылу. В Чкалов, население которого до войны составляло чуть более 170 тысяч человек, хлынул поток эвакуированных. На 20 сентября 1941 года в Чкалове разместилось свыше 20 тысяч эвакуированных, а к маю 1942 года их число достигло 75 тысяч.
В поселке Шемышейка Пензенской области на территории парка Победы открыли отреставрированный памятник воинам-землякам, погибшим во время Великой Отечественной войны. Восстановительные работы провели в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».
Война: Свердловская область 1941—1945 гг
Свердловская область была учреждена в составе РСФСР в 1934 году. В годы Великой Отечественной войны стала одним из «опорных» тыловых регионов, вклад которого в общую Победу трудно переоценить.
Война: Воронежская область 1941—1945
Воронежцы сделали свой вклад в общее дело Победы советского народа над фашизмом. Воевать с врагом отправились около 560 тысяч жителей региона, в том числе около 47 тысяч жителей Воронежа. В народном ополчении в годы войны участвовали около 200 тысяч человек. Только осенью 1941 года на территории Воронежской области действовало уже 165 партизанских отрядов. Воронежский авиазавод выпустил более 15 тыс. штурмовиков Ил-2, в Воронеже выпускали и знаменитые «Катюши».
Городские здания и улицы Пензы украсили праздничной символикой, приуроченной к 76-летию Победы в Великой Отечественной войне. Арочные конструкции в виде красных звезд установили на площади имени В. И. Ленина, в районе стелы «Росток» на набережной реки Суры, в сквере «Бессмертный полк», на Юбилейной площади. Объемные шрифтовые инсталляции «Победа» и «1941−1945» разместили у монумента воинской и трудовой славы, а также на центральной площади Пензы. Городские улицы дополнили флаговые композиции. Праздничными баннерами украшены остановочные павильоны. В вечернее время можно наблюдать праздничную иллюминацию.
В Пензе в рамках проекта «Окопные песни» снят музыкальный клип на песню «Трофейный листок». Сюжет ролика придумали студенты пензенских вузов и общественники. Идея появилась еще в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, но из-за действующих ограничительных мер съемки были отложены, и замысел удалось воплотить лишь сейчас.
Война: Чувашия 1941−1945
День Победы: в Забайкалье посадили абрикосы
Общественная палата Петровск-Забайкальского городского округа в преддверии Дня Победы провела акцию «Абрикосы детям и ветеранам в память о войне». В 2021 году фруктовые деревья подарили восьми детским садам, комплексному центру социального обслуживания населения «Ветеран» и детскому дому-интернату для умственно-отсталых детей.
«Активно, с огромным удовольствием и благодарностью сажали абрикосы на своих площадках дети и взрослые. Восторгу и радости детей просто не было предела! Юные граждане обещали ухаживать за кустиками и поливать их», — поделился член общественной палаты города Сергей Горюнов.
Саратовский театр оперетты 9 мая организует онлайн-показ военно-патриотического музыкального спектакля Оскара Фельцмана «Пусть гитара играет», посвященного Победе в Великой Отечественной войне.
В Саратове кульминацией праздничных мероприятий, запланированных на 9 Мая, станет праздничный салют. В этом году он прогремит с двух площадок. Оба залпа запланированы в 22:00 (местное время). Один произведут в парке Победы, второй — над Театральной площадью.
В Саратове с 8 по 9 мая проходит патриотическая акция «Слава тебе, Победитель!». Для ветеранов и участников Великой Отечественной войны звучат любимые песни военных лет. Во дворы, где они проживают, подъезжает микроавтобус, и звучат аудиозаписи с биографиями, боевыми и трудовыми заслугами ветеранов.
В Саратове ко Дню Победы открыли обновленную экспозицию «Стена памяти» протяженностью около 200 метров. Жители области разместили на металлических конструкциях порядка 9 тыс. фотографий из семейных архивов. Экспозицию, которая является стационарным вариантом «Бессмертного полка», можно посмотреть в парке Победы рядом с памятником «Жертвам локальных войн».
Война: от СССР капитуляцию Германии принял маршал Георгий Жуков
8 мая 1942 года утром при активной поддержке авиации и десанта, высаженного северо-восточнее Феодосии, немецкие войска перешли в наступление на керченском направлении против сил Крымского фронта.
Самолёты Красной армии оказались либо заблокированы на аэродромах, либо заняты в налётах на Южном фронте. Войска Крымского фронта несколько раз пытались нанести контрудар по вклинившемуся в советские позиции противнику, однако успеха это не принесло.
Война: Забайкалье 1941−1945 гг
22 июня 1941 года вероломное нападение на СССР фашистской Германии прервало мирный труд советских людей, забайкальцев. Решение не только своей национально-государственной, но и общечеловеческой задачи пришлось взять на себя народам СССР и его вооружённым силам.
Встав насмерть за свободу и независимость Родины, они внесли главный вклад в победу над фашистской Германией и её союзниками, освободили Европу от фашистского рабства, спасли мировую цивилизацию. В этом — величайшая заслуга перед историей.
Дети войны на Алтае: «Стряпали ландорики»
Алтайская прокуратура рассказала о судьбе своей сотрудницы из Бийска Александре Анипир, о том, как жилось в военное время этой уроженке с. Овсянниково Целинного района.
Пенсионер прокуратуры с 1995 года, ветеран труда, ветеран органов прокуратуры вспоминает:
«Мои детские и юношеские годы пришлись на военное и послевоенное время. К началу Великой Отечественной войны мне шел 7-й год. Я помню моего отца Дерябина Владимира Сергеевича призвали на фронт в первые дни войны. Когда мы узнали, что будет отправляться со станции эшелон с мобилизованными, мы с мамой бежали до вокзала, так как тогда в городе Бийске автобусов и трамваев не было. На перроне было очень много народу, стоял плач и крик…».
В СКР заинтересовались условиями жизни ветерана из Читы
Исполняющий обязанности руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Забайкальскому краю Алексей Вольный поручил провести доследственную проверку сообщения о ненадлежащих условиях жизни престарелой женщины — ветерана Великой Отечественной войны в Чите.
Алтайским ветеранам вручают продуктовые наборы с красной икрой
Власти Алтайского края известили о том, что за счет средств краевого бюджета сформировали и начали вручать ко Дню Победы 829 продуктовых наборов и поздравительных открыток участникам и инвалидам Великой Отечественной войны.
Война: Алтайский край 1941 — 1945 гг
В боевых наградах и почетных наименованиях алтайских дивизий и бригад — тяжелый путь всей нашей армии от Москвы, Сталинграда до поверженного Берлина. Сибиряки-алтайцы приняли участие во всех боевых операциях Красной армии.
Война: Иркутская область 1941−1945 гг
История Великой Отечественной войны 1941−1945 гг. — это судьбы многих миллионов жителей нашей Родины, отстоявших ее честь и независимость, проявивших беспримерное мужество и героизм в боях с фашистскими захватчиками.
Самоотверженно боролись с врагом воины-иркутяне. Их славные дела и подвиги отмечены орденами и медалями за мужество и героизм.
«Мы помним»: в Чите провели торжественное собрание для ветеранов
Торжественное собрание ветеранов, посвященное 76-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне, прошло 8 мая в Чите. Со словами поздравления обратился губернатор Забайкальского края Александр Осипов.
Барнаул День Победы отметит салютом
Жителей Барнаула на 9 Мая порадуют фейерверками.
Алтайские спасатели исполнили любимые песни ветеранов
Накануне празднования 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне сотрудники Главного управления МЧС России по Алтайскому краю совместно с представителями Фонда Героя России Владимира Шаманова «Защитники Отечества» посетили ветеранов и тружеников тыла и поздравили с 9 Мая. Во дворах домов, где проживают герои военных лет, прошла необычная акция с выступлением оркестра Главного управления, который исполнил любимые и знакомые всем мелодии.