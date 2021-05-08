Великий День Победы — 9 мая. У каждого он свой. И чем старше, тем всё чаще — со слезами на глазах. Может быть, потому, что с годами всё лучше понимаешь: по сравнению с тем, что довелось пережить нашим родным в Великую Отечественную войну, сегодняшние проблемы кажутся ничтожными.

Каково это — встречать День Победы, когда твою семью фашисты, поиздевавшись, повесили и не давали вынимать тела из петли в назидание тем, кто так же, как «ты», ушёл в партизаны?

Каково это — в 17 лет взять «языка» и тащить его, раненого, на себе, когда рвутся снаряды, когда рой пуль вокруг тебя свищет?

Каково это — доампутировать ногу бойцу прямо во время боя?

Какими словами, вместо анестезии, можно утешить умирающего от ран товарища?

Великая Отечественная война — это миллионы человеческих жертв и сломанных судеб, но это и главный символ мужества, умения плечом к плечу защищать родной дом, своих близких и родных, не бояться смерти и побеждать любого врага.

Время не ждёт. Живых свидетелей учинённого фашистами варварства, лично в боях давивших вражескую гадину, осталось совсем мало, в России это чуть более 75 тысяч человек.

В Великий День Победы ИА REGNUM посвящает трансляцию всем, кто как мог приближал этот праздник.