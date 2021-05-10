В Свердловской области День Победы 2021 года прошёл в условиях коронавирусных ограничений. И всё равно в самых разных городах к этому празднику были приурочены мероприятия, которые собрали сотни, тысячи людей. Этому способствовала и погода — на улице уже настоящее лето.

Следите за развитием событий в трансляции: «9 Мая — великий день Великой Победы — трансляция»

Основные торжества, что вполне закономерно, прошли в Екатеринбурге. Утром на Широкореченском мемориале прошла торжественно-траурная церемония «Память». Полпред президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и другие официальные лица возложили цветы к мемориалу.

Алексей Колчин ИА REGNUM Парадные расчеты на площади 1905 года

Алексей Колчин ИА REGNUM Парадные расчеты на площади 1905 года

Алексей Колчин ИА REGNUM Парадные расчеты на площади 1905 года

Алексей Колчин ИА REGNUM Парадные расчеты на площади 1905 года

Алексей Колчин ИА REGNUM Парадные расчеты на площади 1905 года

Алексей Колчин ИА REGNUM Парадные расчеты на площади 1905 года

Алексей Колчин ИА REGNUM Парадные расчеты на площади 1905 года

Алексей Колчин ИА REGNUM Парадные расчеты на площади 1905 года

Алексей Колчин ИА REGNUM Парадные расчеты на площади 1905 года

Алексей Колчин ИА REGNUM Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев

Затем центр празднования сместился на площадь 1905 года. Там состоялся традиционный парад Победы. Но перед ним по уже устоявшейся традиции первыми на главную площадь города прибыли ветераны Великой Отечественной войны. Во главе колонны находился председатель совета ветеранов области и генерал-майор в отставке Юрий Судаков, а копию знамени Победы, как и прежде, провёз участник Белорусской наступательной операции «Багратион» Дмитрий Суворов, который одним из первых ворвался в Минск.

Алексей Колчин ИА REGNUM Ветераны прибывают на площадь

Алексей Колчин ИА REGNUM Ветераны прибывают на площадь

Алексей Колчин ИА REGNUM Ветераны прибывают на площадь

Алексей Колчин ИА REGNUM Парадные расчеты на площади 1905 года

Алексей Колчин ИА REGNUM Линейные занимают свои места

Алексей Колчин ИА REGNUM ЛинейныйJPG

Алексей Колчин ИА REGNUM Суворовцы начинают парад

Алексей Колчин ИА REGNUM Суворовцы начинают парад

Алексей Колчин ИА REGNUM Рота почетного караула

Алексей Колчин ИА REGNUM Рота почетного караула

Алексей Колчин ИА REGNUM Рота почетного караула демонстрирует свое мастерство

Алексей Колчин ИА REGNUM Рота почетного караула демонстрирует свое мастерство

Алексей Колчин ИА REGNUM Военнослужащие во время прохождения парада

Следом за ветеранами прошли участники локальных военных конфликтов. В пешей колонне прошагали лучшие солдаты, сержанты, офицеры и генералы Центрального военного округа, а также сотрудники силовых ведомств, десантники, курсанты военных вузов. Затем прошла механизированная колонна. Её возглавил прославленный танк Т-34. А потом над Екатеринбургом пронеслась транспортная и боевая авиация, в том числе вертолёты Ми-26, Ми-24 и Ми-8, транспортные самолёты Ту-134, Ан-12 и Ан-26, а также истребители-перехватчики дальнего действия МиГ-31, истребители-бомбардировщики Су-34 и фронтовые самолёты-разведчики Су-24МР.

Алексей Колчин ИА REGNUM Рота почетного караула демонстрирует свое мастерство

Алексей Колчин ИА REGNUM Рота почетного караула демонстрирует свое мастерство

Алексей Колчин ИА REGNUM Рота почетного караула демонстрирует свое мастерство

Алексей Колчин ИА REGNUM Ветеран наблюдает за авиацией

Алексей Колчин ИА REGNUM Командующий ЦВО Александр Лапин и полномочный представитель президента в УРФО — Владимир Якушев

Алексей Колчин ИА REGNUM Пролет Авиации над площадью 1905 года

Алексей Колчин ИА REGNUM Т-34 возглавляет механизированную колонну

Также отметим, что впервые в параде в Екатеринбурге участвовала кавалерийская группа. Всадники, одетые в историческую форму, пронесли боевые знамёна дивизий, которые были сформированы в Уральском военном округе и размещались здесь в годы войны.

Алексей Колчин ИА REGNUM Кавалеристы

Алексей Колчин ИА REGNUM Кавалеристы

Алексей Колчин ИА REGNUM Устранение последствий прохода кавалерии

Также все желающие могли посетить выставку военной техники и выставку ретроавтомобилей. Кроме того, в городе состоялась акция «Вспомнить всех поимённо», Также в течение дня на разных площадках были концерты и показы военных фильмов. Звучали песни военных лет. А завершилось празднование Дня Победы традиционным салютом.

Алексей Колчин ИА REGNUM Праздничный фейерверк

Алексей Колчин ИА REGNUM Праздничный фейерверк