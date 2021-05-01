Первомай в Петербурге отметили запуском фонтанов
По эпидемическим причинам, из-за сохранения угрозы коронавируса, 1 мая в Петербурге были отменены все массовые мероприятия, концерты и гуляния.
Следите за развитием событий в трансляции: «Первомай в условиях пандемии второй год подряд — все новости»
Однако без праздника людей всё же не оставили: жителей и гостей Северной столицы порадовали запуском основных городских фонтанов и фонтанных комплексов.
Старт новому сезону дали фонтаны в сквере у Зимнего дворца, у Адмиралтейства, у Казанского собора, в Парке 300-летия Санкт-Петербурга и некоторые другие.
А 9 мая, в День Победы, запустят главный фонтан Московского парка Победы «Слава», фонтан в Южно-Приморском парке Победы, фонтанные комплексы на Московской площади и на площади Ленина, фонтан со светомузыкой на Торговой площади в Петергофе и ряд других.
Как напомнили в петербургском Водоканале, в хозяйственном ведении предприятия в настоящее время находятся 111 фонтанов.
В этом сезоне будут функционировать 65 фонтанов, в том числе три фонтанных комплекса. Фонтаны будут включаться в 9 часов утра и выключаться в 9 часов вечера.
Водоканал просит горожан и гостей Петербурга бережно относиться к фонтанам.