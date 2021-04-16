1 Мая
 
7:44

Забайкальцев поздравили с Первомаем

Губернатор забайкальского края Александр Осипов поздравил жителей региона с Днём Весны и Труда.

7:43

Коммунисты Забайкалья вышли на первомайский митинг

Несмотря пандемию коронавируса, представители КПРФ Забайкалья 1 мая вышли на площадь Ленина и провели традиционный первомайский митинг.

7:42

В Забайкалье стартовали майские праздничные мероприятия

В Забайкальском крае, несмотря на пандемию коронавируса, решили не отменять майские праздничные мероприятия. Сегодня, 1 мая, в честь Праздника Весны и Труда на площади Ленина в Чите стартовала 69-я открытая первомайская легкоатлетическая эстафета на кубок города.