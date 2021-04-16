В Российской Федерации сегодня, 1 мая, отмечают праздник — День Весны и Труда. Второй год подряд Первомай проходит в условиях действия режима ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. Праздничные мероприятия запланированы только в нескольких регионах, а вот ставшей уже традиционной демонстрации на Красной площади в Москве не будет.

Праздник первого мая, зародившийся в середине XIX века, изначально был связан с защитой трудящимися своих прав. После Октябрьской революции, начиная с 1918 года, 1 мая стали отмечать как День Интернационала. Праздник стал государственным. В 1972 году праздник в СССР переименовали в День международной солидарности трудящихся. Первомай в Советском Союзе отмечался очень широко и целых два дня — 1 и 2 мая. Проходили демонстрации трудящихся, устраивались салюты в городах-героях.

После развала Советского Союза, в 1992 году 1 мая получил новое название — Праздник Весны и Труда. 2 мая перестало быть выходным днем. Традиция проведения шествий профсоюзов осталась, хотя и в меньшем масштабе. Также свои мероприятия 1 мая проводят различные политические силы, в основном оппозиционные.

В большинстве регионов в 2021 году, как и в 2020-м, какие-либо массовые мероприятия запрещены из-за пандемии коронавируса, поэтому массовые шествия с обязательным участием профсоюзов в этот день, как и годом ранее, не состоятся. Тем не менее состоится ряд онлайн-акций в честь Дня Весны и Труда, а также некоторые неофициальные мероприятия.

Как в России отмечают День Весны и Труда 1 мая 2021 года — все новости об этом в трансляции ИА REGNUM.