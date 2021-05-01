Первомайская демонстрация в Москве в 2021 году хоть и состоялась, но была далеко не такой многочисленной, как в докоронавирусный период. Не было ни традиционного шествия профсоюзов по Красной площади, ни других характерных для этого дня торжеств. Единственным публичным мероприятием на 1 мая в столице стала акция КПРФ и представителей других политических течений левого толка.

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Ярослав Чингаев ИА REGNUM Возложение цветов к памятнику Карла Маркса

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Возложение цветов к памятнику Карла Маркса

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Возложение цветов к памятнику Жукову

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Возложение цветов к памятнику Карла Маркса

Но и эта акция оказалась куда менее масштабной, чем в предыдущие годы. Всего в столичной демонстрации по случаю Дня весны и труда приняли участие порядка 300 человек.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Возложение цветов к памятнику Жукову

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Сбор на Манежной площади перед возложением цветов

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Первомайская демонстрация КПРФ в Москве

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Колонна следует к вечному огню в Александровском саду

Мероприятие началось в 11:00. Собравшись на Манежной площади, колонна прошла к Вечному огню, чтобы возложить к мемориалу цветы, сделав то же самое у памятника Георгию Жукову и Карлу Марксу. После этого участники собрались на территории Новопушкинского сквера, где началась главная часть коммунистического Первомая, которая вместо традиционного митинга прошла в формате встречи с депутатами. Еще одним отличием 2021 года стало отсутствие централизованного шествия от места возложения цветов к точке проведения «митинга».

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Возложение цветов к памятнику Жукову

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Геннадий Зюганов возлагает цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Геннадий Зюганов возлагает цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Возложение цветов к памятнику Карла Маркса

Помимо красных флагов и такого же цвета воздушных шариков участники акции держали в руках масштабный транспарант алого цвета, гласящий: «Держитесь левой стороны». Вероятно, в силу формата мероприятия, которое официально было представлено в виде встречи депутатов с избирателями, на акции не было традиционных для Первомая плакатов и растяжек.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Валерий Рашкин вывесел свой лозунг — ДЕРЖИТЕСЬ ЛЕВОЙ СТОРОНЫ. Встреча с депутатом ГД Валерием Рашкиным в Новопушкинском сквере

Представители КПРФ, выступая перед собравшимися, традиционно затрагивали социальные темы, сетуя на недостатки действующего законодательства в части поддержки бюджетников и слоев населения с низкими доходами.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Валерий Рашкин

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Встреча с Валерием Рашкиным

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Встреча с Валерием Рашкиным

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Встреча с Валерием Рашкиным

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Валерий Рашкин

«Пенсия трудящегося всю жизнь человека — 12 тыс. рублей. Это не просто нищета, это подготовка к убийству пенсионеров. На такую пенсию невозможно выжить. У нас 43% мужчин не доживают до пенсии. Это геноцид мужского населения», — возмущался во время своего выступления первый секретарь московского городского комитета КПРФ Валерий Рашкин, призывая снизить пенсионный возраст в России.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Встреча с депутатом ГД Валерием Рашкиным в Новопушкинском сквере

В целом акция прошла спокойно. Пожалуй, самым напряженным её моментом стала дискуссия организаторов с представителями полиции, которые попросили отдать им транспарант, указав, что подобная атрибутика уместна на митингах, но не на встречах населения с депутатами. В итоге стороны сошлись на нейтральном решении: баннер, призывающий держаться левой стороны, был свернут, но не конфискован. Мероприятие завершилось около 14:00 без серьезных эксцессов и происшествий.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Полиция пытается забрать лозунг — ДЕРЖИТЕСЬ ЛЕВОЙ СТОРОНЫ. Встреча с депутатом ГД Валерием Рашкиным в Новопушкинском сквере