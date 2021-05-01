Весна на севере Приморья окончательно вступает в свои права, когда расцветает рододендрон, называемый в народе багульником. Его считают символом дальневосточной весны. Багульник застилает своим ярким цветением склоны сопок и скал, которые еще не покрыты зеленью и поэтому он особенно бросается в глаза.

Следите за развитием событий в трансляции: «Первомай в условиях пандемии второй год подряд — все новости»

Алексей Иванов ИА REGNUM Цветение багульника в Приморском крае

Алексей Иванов ИА REGNUM Цветение багульника в Приморском крае

Алексей Иванов ИА REGNUM Цветение багульника в Приморском крае

Морское побережье на севере Приморья уже полностью освободилось от снега. Яркое солнце и синее море обманчиво манят и можно подумать, что уже совсем тепло. Но на побережье в Ольгинском районе температура воздуха 1 мая +10 градусов, прохладный морской бриз. А вода в море — ледяная.

Алексей Иванов ИА REGNUM Морское побережье, Приморский край

Алексей Иванов ИА REGNUM Мыс Балюзек, Приморский край

Алексей Иванов ИА REGNUM Мыс Балюзек, Приморский край

Алексей Иванов ИА REGNUM Мыс Балюзек, Приморский край

Валерия Иванова ИА REGNUM Мыс Балюзек, Приморский край

Алексей Иванов ИА REGNUM Мыс Балюзек, Приморский край

Алексей Иванов ИА REGNUM Мыс Балюзек, Приморский край

Алексей Иванов ИА REGNUM Мыс Балюзек, Приморский край

Дикие морские пляжи пока ещё безлюдны, но уже совсем скоро здесь, в буквальном смысле слова, яблоку негде будет упасть — побережье будет заставлено палатками. Ольгинский район — излюбленное место отдыха как самих приморцев, так и жителей близлежащих регионов.

Алексей Иванов ИА REGNUM Мыс Балюзек, Приморский край

Алексей Иванов ИА REGNUM Мыс Балюзек, Приморский край

Алексей Иванов ИА REGNUM Мыс Балюзек, Приморский край

Алексей Иванов ИА REGNUM Мыс Балюзек, Приморский край