Подаренные Путиным Эрмитажу сокровища выставят в церкви Зимнего дворца
Подаренный Эрмитажу президентом России Владимиром Путиным комплект церковной утвари, являющийся частью набора для совершения таинства евхаристии, принадлежавший великой княгине Марии Александровне, является уникальным и прекрасным образцом нового византийского стиля.
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Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом рассказала журналистам 28 апреля научный сотрудник Отдела истории русской культуры Государственного Эрмитажа Александра Лукьянчекова.
По ее словам, почти полный набор переданной утвари для евхаристии был сделан в 1877 году в качестве подарка-приданого для Марии Александровны — дочери императора Александра II, которая вышла замуж за герцога Эдинбургского и уехала в Англию. Предметы были предназначены для использования в домовой церкви в резиденции Кларен-хаус (Лондон).
Судьба этих предметов была достоверно неизвестна после смерти супруга Марии Александровны вплоть до конца Второй мировой войны.
Теперь в российском музее собраны две части набора, выполненные в византийском стиле. Среди предметов есть прибор для хлеба и коробочки для масла и вина, которые сделаны в виде христианской базилики, а также поднос в форме византийского храма.
«Это уникальные и прекрасные образцы нового византийского стиля. Они будут размещены в большой церкви Зимнего дворца, где проходило бракосочетание Марии Александровны и принца Альфреда», — подытожила сотрудница музея.