Подаренный Эрмитажу президентом России Владимиром Путиным комплект церковной утвари, являющийся частью набора для совершения таинства евхаристии, принадлежавший великой княгине Марии Александровне, является уникальным и прекрасным образцом нового византийского стиля.

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Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом рассказала журналистам 28 апреля научный сотрудник Отдела истории русской культуры Государственного Эрмитажа Александра Лукьянчекова.

По ее словам, почти полный набор переданной утвари для евхаристии был сделан в 1877 году в качестве подарка-приданого для Марии Александровны — дочери императора Александра II, которая вышла замуж за герцога Эдинбургского и уехала в Англию. Предметы были предназначены для использования в домовой церкви в резиденции Кларен-хаус (Лондон).

Судьба этих предметов была достоверно неизвестна после смерти супруга Марии Александровны вплоть до конца Второй мировой войны.

Дарья Драй ИА REGNUM Евхаристический набор церковной утвари из домашней православной церкви великой княгини Марии Александровны, переданный Государственному Эрмитажу президентом РФ Владимиром Путиным

Дарья Драй ИА REGNUM Кадило из евхаристического набора церковной утвари

Дарья Драй ИА REGNUM Православные кресты из евхаристического набора церковной утвари

Дарья Драй ИА REGNUM Кропильница и кропило из евхаристического набора церковной утвари

Дарья Драй ИА REGNUM Чаша для причастия из евхаристического набора церковной утвари

Дарья Драй ИА REGNUM Чаша для причастия из евхаристического набора церковной утвари

Дарья Драй ИА REGNUM Чаша для причастия из евхаристического набора церковной утвари

Теперь в российском музее собраны две части набора, выполненные в византийском стиле. Среди предметов есть прибор для хлеба и коробочки для масла и вина, которые сделаны в виде христианской базилики, а также поднос в форме византийского храма.

Дарья Драй ИА REGNUM Евхаристический набор церковной утвари из домашней православной церкви великой княгини Марии Александровны

Дарья Драй ИА REGNUM Евхаристический набор церковной утвари из домашней православной церкви великой княгини Марии Александровны, переданный Государственному Эрмитажу президентом РФ Владимиром Путиным

Дарья Драй ИА REGNUM Дароносица, лжица и копия из евхаристического набора церковной утвари

Дарья Драй ИА REGNUM Евхаристический набор церковной утвари из домашней православной церкви великой княгини Марии Александровны

Дарья Драй ИА REGNUM Православные кресты из евхаристического набора церковной утвари

«Это уникальные и прекрасные образцы нового византийского стиля. Они будут размещены в большой церкви Зимнего дворца, где проходило бракосочетание Марии Александровны и принца Альфреда», — подытожила сотрудница музея.

Дарья Драй ИА REGNUM Кадило из евхаристического набора церковной утвари

Дарья Драй ИА REGNUM Евхаристический набор церковной утвари из домашней православной церкви великой княгини Марии Александровны

Дарья Драй ИА REGNUM Кропильница из евхаристического набора церковной утвари

Дарья Драй ИА REGNUM Кропильница из евхаристического набора церковной утвари