Совет законодателей — совещательный и консультативный орган при палатах российского парламента. Он был учрежден в мае 2012 года для согласованного законодательного обеспечения реализации государственной политики в сфере разграничения полномочий по предметам ведения Российской Федерации и предметам совместного ведения РФ и ее субъектов, совершенствования механизмов реализации контрольных полномочий Совета Федерации, Государственной думы и законодательных (представительных) органов государственной власти регионов, организации их взаимодействия в законодательном процессе и обмена опытом парламентской деятельности. Первое заседание Совета законодателей состоялось 31 мая 2012 года.
Накануне, 26 апреля, состоялось заседание президиума Совета законодателей. Участники обсудили доступность и качество медицинской помощи в субъектах РФ, обеспечение подготовки медицинских кадров, а также воспитание детей как неотъемлемую часть образования, сохранение исторической преемственности поколений на основе патриотизма.
Проведут заседание сопредседатели Совета законодателей — спикер Госдумы Вячеслав Володин и председатель Совфеда Валентина Матвиенко. В заседании примут участие вице-премьер — руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко, вице-премьер Татьяна Голикова, а также глава Минздрава Михаил Мурашко.
Заседание Совета законодателей приурочено к Дню российского парламентаризма. Выбор даты не был случайным, в этот день 115 лет назад, в 1906 году, прошло первое заседание Государственной думы — нового для царской России органа власти. Дата, установленная более ста лет спустя, «соединяет эпохи, отсылая к важнейшему в отечественной истории событию начала прошлого века», отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Совет законодателей обсудит реализацию послания Путина и вызовы пандемии
Сегодня, 27 апреля, в День российского парламентаризма, в Таврическом дворце Санкт-Петербурга пройдет заседание Совета законодателей при Федеральном собрании РФ.