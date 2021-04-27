Президент Российской Федерации Владимир Путин 27 и 28 апреля работает в Санкт-Петербурге, где проведет встречу с членами Совета законодателей при Федеральном собрании по итогам заседания. Участники заседания, а среди них спикеры Совфеда и Госдумы, вице-премьеры, федеральные и региональные парламентарии обсудят задачи по реализации послания главы государства. В повестке также — дискуссия по вызовам и последствиям пандемии коронавируса.

Кроме того, российский лидер поздравит врачей скорой помощи с профессиональным праздником и осмотрит новое здание станции скорой медицинской помощи в Пушкине.

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