Усилиями сотен сотрудников МЧС и военных вертолётчиков локализован пожар на фабрике «Невская мануфактура» в Невском районе Санкт-Петербурга.

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Дарья Драй ИА REGNUM Пожарная машина во время тушения на «Невской мануфактуре»

Дарья Драй ИА REGNUM Пожарный во время тушения огня на «Невской мануфактуре»

Дарья Драй ИА REGNUM Пожар на «Невской мануфактуре»

Дарья Драй ИА REGNUM Селфи на фоне пожара в здании фабрики «Невская мануфактура»

Локализация огня в историческом производственном здании — памятнике архитектуры — на Октябрьской набережной, д. 50, произошла в 22:22 мск, на десятом часу после начала пожара, вспыхнувшего в 12:35 мск.

Дарья Драй ИА REGNUM Пожарный во время тушения огня на «Невской мануфактуре»

Дарья Драй ИА REGNUM Пожарный во время тушения огня на «Невской мануфактуре»

Дарья Драй ИА REGNUM Пожарный во время тушения огня на «Невской мануфактуре»

Дарья Драй ИА REGNUM Пожарный во время тушения огня на «Невской мануфактуре»

Дарья Драй ИА REGNUM Пожарные во время тушения огня на «Невской мануфактуре»

Дарья Драй ИА REGNUM Люди с вещами у хостела рядом с местом пожвара

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, в настоящее время пожарные работают по повышенному номеру пять: в производственном здании происходит тление в завалах на площади 1000 кв. метров.

Дарья Драй ИА REGNUM Вид сверху на пожар в здании фабрики «Невская мануфактура»

Дарья Драй ИА REGNUM Дым над городом из-за пожара

К ликвидации пожара привлечено от региональной системы реагирования на чрезвычайные ситуации 69 единиц техники и 347 человек личного состава, в том числе от МЧС — 52 единицы техники и 225 человек личного состава.

Дарья Драй ИА REGNUM Прохожие наблюдают за пожаром на фабрике «Невская мануфактура»

Дарья Драй ИА REGNUM Пожар в здании фабрики «Невская мануфактура»

Дарья Драй ИА REGNUM Дети наблюдают за пожаром на фабрике «Невская мануфактура»

Дарья Драй ИА REGNUM Пожар в здании фабрики «Невская мануфактура»

Дарья Драй ИА REGNUM Пожар в здании фабрики «Невская мануфактура»

Дарья Драй ИА REGNUM Пожар в здании фабрики «Невская мануфактура»

Дарья Драй ИА REGNUM Пожар в здании фабрики «Невская мануфактура»

Дарья Драй ИА REGNUM Пожар в здании фабрики «Невская мануфактура»

Дарья Драй ИА REGNUM Пожарная машина во время тушения огня в здании фабрики «Невская мануфактура»

Дарья Драй ИА REGNUM Пожарная машина во время тушения огня в здании фабрики «Невская мануфактура»

Дарья Драй ИА REGNUM Пожар в здании фабрики «Невская мануфактура»

Дарья Драй ИА REGNUM Мужчина наблюдает за пожаром

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«Сведения о пострадавших уточняются», — добавили в ведомстве. Ранее стало известно о гибели одного пожарного и шести пострадавших сотрудниках МЧС.

Дарья Драй ИА REGNUM Вертолет Ми-8 с водосливным устройством ВСУ-5 во время тушения пожара в здании фабрики «Невская мануфактура»

Дарья Драй ИА REGNUM Пожар в здании фабрики «Невская мануфактура»