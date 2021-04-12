Усилиями сотен сотрудников МЧС и военных вертолётчиков локализован пожар на фабрике «Невская мануфактура» в Невском районе Санкт-Петербурга.
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Пожарная машина во время тушения на «Невской мануфактуре»
Пожарный во время тушения огня на «Невской мануфактуре»
Пожар на «Невской мануфактуре»
Селфи на фоне пожара в здании фабрики «Невская мануфактура»
Локализация огня в историческом производственном здании — памятнике архитектуры — на Октябрьской набережной, д. 50, произошла в 22:22 мск, на десятом часу после начала пожара, вспыхнувшего в 12:35 мск.
Пожарный во время тушения огня на «Невской мануфактуре»
Пожарный во время тушения огня на «Невской мануфактуре»
Пожарный во время тушения огня на «Невской мануфактуре»
Пожарный во время тушения огня на «Невской мануфактуре»
Пожарные во время тушения огня на «Невской мануфактуре»
Люди с вещами у хостела рядом с местом пожвара
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, в настоящее время пожарные работают по повышенному номеру пять: в производственном здании происходит тление в завалах на площади 1000 кв. метров.
Вид сверху на пожар в здании фабрики «Невская мануфактура»
Дым над городом из-за пожара
К ликвидации пожара привлечено от региональной системы реагирования на чрезвычайные ситуации 69 единиц техники и 347 человек личного состава, в том числе от МЧС — 52 единицы техники и 225 человек личного состава.
Прохожие наблюдают за пожаром на фабрике «Невская мануфактура»
Пожар в здании фабрики «Невская мануфактура»
Дети наблюдают за пожаром на фабрике «Невская мануфактура»
Пожар в здании фабрики «Невская мануфактура»
Пожар в здании фабрики «Невская мануфактура»
Пожар в здании фабрики «Невская мануфактура»
Пожар в здании фабрики «Невская мануфактура»
Пожар в здании фабрики «Невская мануфактура»
Пожарная машина во время тушения огня в здании фабрики «Невская мануфактура»
Пожарная машина во время тушения огня в здании фабрики «Невская мануфактура»
Пожар в здании фабрики «Невская мануфактура»
Мужчина наблюдает за пожаром
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«Сведения о пострадавших уточняются», — добавили в ведомстве. Ранее стало известно о гибели одного пожарного и шести пострадавших сотрудниках МЧС.
Вертолет Ми-8 с водосливным устройством ВСУ-5 во время тушения пожара в здании фабрики «Невская мануфактура»
Пожар в здании фабрики «Невская мануфактура»
Пожар в здании фабрики «Невская мануфактура»