Многокилометровая пробка образовалась на набережных Петербурга из-за пожара
Многокилометровая пробка образовалась на Октябрьской и Малоохтинской набережных Санкт-Петербурга из-за пожара в историческом здании завода «Невская мануфактура».
Прокуратура начала проверку в связи с пожаром на заводе в Петербурге.
Дороги Санкт-Петербурга днем 12 апреля встали в нехарактерные для этого времени суток пятибалльные пробки из-за пожара в «Невской мануфактуре» на Октябрьской набережной, ремонта Литейного моста и похорон театрального режиссера Рудольфа Фурманова.
Читайте подробнее: Петербург встал в пробках из-за пожара, ремонта и похорон
Сейчас в нем размещается производство ПВХ-лодок «Англер».
Здание Невской Мануфактуры было основано еще в 40-х годах 19-века.
Пожар не утихает.
В охваченной огнём «Невской мануфактуре» в Петербурге погиб пожарный.
Из горящего производственного здания «Невской мануфактуры» на Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге эвакуированы 40 человек персонала.
Центр Санкт-Петербурга заволокло дымом от пожара, а по районам города распространился запах гари из-за горящего исторического здания «Невской мануфактуры» на Октябрьской набережной, 50, передает корреспондент ИА REGNUM.
Сообщение о возгорании на территории «Невской Мануфактуры» на Октябрьской набережной, 50 поступило на пульт дежурного 12 апреля в 12:35 мск.
Читайте подробнее: В Петербурге горит историческое здание «Невской Мануфактуры»