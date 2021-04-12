Дороги Санкт-Петербурга днем 12 апреля встали в нехарактерные для этого времени суток пятибалльные пробки из-за пожара в «Невской мануфактуре» на Октябрьской набережной, ремонта Литейного моста и похорон театрального режиссера Рудольфа Фурманова.

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