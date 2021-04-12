12 Апреля
 
14:40

Многокилометровая пробка образовалась на набережных Петербурга из-за пожара

Многокилометровая пробка образовалась на Октябрьской и Малоохтинской набережных Санкт-Петербурга из-за пожара в историческом здании завода «Невская мануфактура».

14:35

Прокуратура начала проверку в связи с пожаром на заводе в Петербурге.

14:35

Дороги Санкт-Петербурга днем 12 апреля встали в нехарактерные для этого времени суток пятибалльные пробки из-за пожара в «Невской мануфактуре» на Октябрьской набережной, ремонта Литейного моста и похорон театрального режиссера Рудольфа Фурманова.

Читайте подробнее: Петербург встал в пробках из-за пожара, ремонта и похорон

14:34

Сейчас в нем размещается производство ПВХ-лодок «Англер».

14:34

Здание Невской Мануфактуры было основано еще в 40-х годах 19-века.

14:34

Пожар не утихает.

14:33

В охваченной огнём «Невской мануфактуре» в Петербурге погиб пожарный.

14:32

Из горящего производственного здания «Невской мануфактуры» на Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге эвакуированы 40 человек персонала.

14:31

Центр Санкт-Петербурга заволокло дымом от пожара, а по районам города распространился запах гари из-за горящего исторического здания «Невской мануфактуры» на Октябрьской набережной, 50, передает корреспондент ИА REGNUM.

14:31

Сообщение о возгорании на территории «Невской Мануфактуры» на Октябрьской набережной, 50 поступило на пульт дежурного 12 апреля в 12:35 мск.

Читайте подробнее: В Петербурге горит историческое здание «Невской Мануфактуры»