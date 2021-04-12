Площадь пожара в горящем здании фабрики «Невская мануфактура» на Октябрьской набережной, д. 50, в Петербурге достигла 10 тысяч квадратных метров. Об этом 12 апреля сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону. Ранее сообщалось о том, что площадь пожара составляет 4000 кв. м.

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Следите за развитием событий в трансляции: «В Петербурге горит здание «Невской мануфактуры» — все новости»

Как утончили в ведомстве, в кирпичном шестиэтажном нежилом здании размерами 35×150 метров в настоящий момент происходит горение на площади 10 000 кв. м, кроме того, произошло обрушение кровли на площади 1500 кв. метров и межэтажных перекрытий.

Дарья Драй ИА REGNUM Пожар на «Невской мануфактуре»

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Дарья Драй ИА REGNUM Пожар на «Невской мануфактуре»

К ликвидации пожара привлечено от РСЧС 69 единиц техники и 347 человек личного состава, в том числе от МЧС: 52 единицы техники и 225 человек личного состава.

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