В Екатеринбурге 5 апреля прошли проверки соблюдения масочного режима водителями и пассажирам общественного транспорта. Проверяющие в целом оказались удовлетворены дисциплиной граждан. Хотя попались и нарушители.

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Алексей Колчин ИА REGNUM Пассажиры в общественном транспорте

Алексей Колчин ИА REGNUM Рейд по соблюдению масочного режима

Алексей Колчин ИА REGNUM Водитель автобуса показывает документы инспектору ДПС

Алексей Колчин ИА REGNUM Водитель автобуса показывает документы инспектору ДПС

Алексей Колчин ИА REGNUM Сотрудники муниципальной инспекции во время рейда по проверке масочного режима

Алексей Колчин ИА REGNUM Квартальный инспектор проверяет соблюдение масочного режима в салоне автобуса

Алексей Колчин ИА REGNUM Водитель автобуса показывает документы инспектору ДПС

Алексей Колчин ИА REGNUM Женщина в маске выходит из автобуса

Алексей Колчин ИА REGNUM Женщина в маске заходит в автобус

Алексей Колчин ИА REGNUM Пассажир в маске

Алексей Колчин ИА REGNUM Пассажиры в общественном транспорте

Алексей Колчин ИА REGNUM Пассажиры в общественном транспорте

Алексей Колчин ИА REGNUM Пассажиры в общественном транспорте

Алексей Колчин ИА REGNUM Пассажиры в общественном транспорте

Алексей Колчин ИА REGNUM Пассажиры в общественном транспорте