Все ли носят маски в общественном транспорте Екатеринбурга? Фоторепортаж
5 апреля 2021
В Екатеринбурге 5 апреля прошли проверки соблюдения масочного режима водителями и пассажирам общественного транспорта. Проверяющие в целом оказались удовлетворены дисциплиной граждан. Хотя попались и нарушители.
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация и боязнь третьей волны — все новости»
Подробно — в фоторепортаже ИА REGNUM.
Алексей Колчин ИА REGNUM
Пассажиры в общественном транспорте
Алексей Колчин ИА REGNUM
Рейд по соблюдению масочного режима
Алексей Колчин ИА REGNUM
Водитель автобуса показывает документы инспектору ДПС
Алексей Колчин ИА REGNUM
Водитель автобуса показывает документы инспектору ДПС
Алексей Колчин ИА REGNUM
Сотрудники муниципальной инспекции во время рейда по проверке масочного режима
Алексей Колчин ИА REGNUM
Квартальный инспектор проверяет соблюдение масочного режима в салоне автобуса
Алексей Колчин ИА REGNUM
Водитель автобуса показывает документы инспектору ДПС
Алексей Колчин ИА REGNUM
Женщина в маске выходит из автобуса
Алексей Колчин ИА REGNUM
Женщина в маске заходит в автобус
Алексей Колчин ИА REGNUM
Пассажир в маске
Алексей Колчин ИА REGNUM
Пассажиры в общественном транспорте
Алексей Колчин ИА REGNUM
Пассажиры в общественном транспорте
Алексей Колчин ИА REGNUM
Пассажиры в общественном транспорте
Алексей Колчин ИА REGNUM
Пассажиры в общественном транспорте
Алексей Колчин ИА REGNUM
Пассажиры в общественном транспорте
Алексей Колчин ИА REGNUM
Пассажиры в общественном транспорте