В России продолжается борьба с коронавирусом. По состоянию на начало апреля 2021 года в регионах РФ выявлено уже более 4,5 млн случаев заражения SARS-CoV-2.

Власти и медики сходятся во мнении, что единственный выход — это вакцинация от COVID-19. По словам вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, в настоящее время на территории страны наблюдается резкий рост числа желающих привиться.

В то же время в регионах звучат опасения относительно третьей волны распространения вируса. Ранее замминистра здравоохранения РФ Татьяна Семенова подчеркнула, что показатели заболеваемости COVID-19 свидетельствуют о возможной третьей волне. Однако глава Минздрава Михаил Мурашко в конце марта заверил, что пока говорить об этом преждевременно.

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