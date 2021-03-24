В Забайкалье от COVID-19 полностью привиты почти 50 тысяч человек
В Забайкальском крае по состоянию на 5 апреля иммунитет от коронавируса получили уже более 60 тысяч человек, из них более 48 тысяч вакцинированы двумя компонентами инъекции. Как сообщает пресс-служба правительства региона, основная задача — привить 60% населения.
Губернатор Забайкалья Александр Осипов призвал при вакцинации уделить особое внимание людям старше 65 лет. По его словам, эта категория граждан одна из самых сознательных и ответственных.
Жертвами COVID-19 в Забайкалье стали уже 800 человек
Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться достаточно стабильной. Как сообщает оперативный штаб 5 апреля 2021 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 составляет сейчас 41 364 человека, причём 158 из них обнаружили за выходные дни (3−4 апреля 2021 года).
Вместе с тем 39 801 пациент (+98 за выходные дни) вылечены и сняты с меднаблюдения. Общее число жертв COVID-19 составляет 800 человек (+3 за выходные дни).