В Ленинградской области в рамках массовой вакцинации населения от коронавируса начали прививать граждан России, которые на постоянной основе проживают в соседней Эстонии. Пункт вакцинации для таких соотечественников открылся в поликлинике, расположенной на границе РФ с Эстонской республикой, — в древнем Ивангороде.

Дарья Драй ИА REGNUM Ивангородская крепость

Дарья Драй ИА REGNUM Граница Эстония-Россия

Дарья Драй ИА REGNUM Нарва

Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко дал поручение комитету по здравоохранению региона учитывать в объемах поставок вакцины от коронавируса в Кингисеппский район Ленобласти возможный спрос со стороны российских граждан, живущих по ту сторону границы. Глава субъекта также обратился к вице-премьеру Татьяне Голиковой с просьбой проработать на правительственном уровне вопрос о возможности многократного пересечения соотечественниками российской границы с Финляндией и Эстонией для проведения поэтапной вакцинации. Сейчас, из-за ограничений в связи с пандемией по обе стороны границы, такие перемещения крайне затруднены.

Дарья Драй ИА REGNUM Ивангород

Дарья Драй ИА REGNUM Ивангород

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За весь период проведения кампании по вакцинации в Кингисеппский район в общей сложности было направлено 4400 комплектов вакцины. В ближайшее время ожидается дополнительная поставка вакцины в район в количестве 1500 комплектов.

Дарья Драй ИА REGNUM Ампулы с препаратом Гам-КОВИД-Вак (Спутник V)

Дарья Драй ИА REGNUM Ампула с препаратом Гам-КОВИД-Вак (Спутник V)

Дарья Драй ИА REGNUM Ампула с препаратом Гам-КОВИД-Вак (Спутник V)

«Вакцинация в Кингисеппском районе началась в декабре 2020 года. Первые жители Эстонии пришли на вакцинацию в январе, — пояснила и.о. главврача Кингисеппской межрайонной больницы Зинаида Корончевская. — У нас большая запись через портал «Госуслуги». К нам пришла очередная партия вакцины, и мы пригласили людей на вакцинацию».

Дарья Драй ИА REGNUM Ампулы с препаратом Гам-КОВИД-Вак (Спутник V)

Дарья Драй ИА REGNUM Ампулы с препаратом Гам-КОВИД-Вак (Спутник V)

Дарья Драй ИА REGNUM Ампулы с препаратом Гам-КОВИД-Вак (Спутник V)

Сегодня, 31 марта, в поликлинике Ивангорода прошли вакцинацию около 25 человек, все они ранее были записаны через портал «Госуслуги». Для того чтобы пересечь российско-эстонскую границу, им понадобилось иметь при себе российский заграничный паспорт и полис ОМС.

Дарья Драй ИА REGNUM Прививочный кабинет

Дарья Драй ИА REGNUM Регистратура в поликлинике в Ивангороде

Дарья Драй ИА REGNUM Пункт вакцинации в поликлинике в Ивангороде

Дарья Драй ИА REGNUM Посетители поликлиники в Ивангороде

Дарья Драй ИА REGNUM Пункт вакцинации в поликлинике в Ивангороде

«В Нарве много желающих [получить] российскую вакцину «Спутник V». Но дело в том, что, чтобы сделать вакцину, нужно пересечь границу, а по возращении нужно десять дней карантина, иначе очень большой штраф, за этим у нас строго следят, — рассказал житель эстонского города Нарва Валерий Степанов. — У меня уже второй этап вакцинации, проблем не было».

Дарья Драй ИА REGNUM Препарат Гам-КОВИД-Вак (Спутник V)

Дарья Драй ИА REGNUM Пункт вакцинации в поликлинике в Ивангороде

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация препаратом Гам-КОВИД-Вак (Спутник V)

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация препаратом Гам-КОВИД-Вак (Спутник V)

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация препаратом Гам-КОВИД-Вак (Спутник V)

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация препаратом Гам-КОВИД-Вак (Спутник V)

Однако некоторые из жителей Нарвы, которые пришли на вакцинацию в Ленобласть, отметили, что со вторым этапом прививки у них могут возникнуть сложности. Как их предупредили сотрудники пограничных служб, тем, кто не имеет близких родственников в Эстонии — жену или ребенка, пересечь границу в обратную сторону не удастся. Добавим, что как раз этот вопрос в настоящий момент и пытается решить глава Ленобласти, обратившись к федеральным коллегам.

Дарья Драй ИА REGNUM Необходимая температура для хранения препарата Гам-КОВИД-Вак (Спутник V)

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация препаратом Гам-КОВИД-Вак (Спутник V)

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация препаратом Гам-КОВИД-Вак (Спутник V)

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация препаратом Гам-КОВИД-Вак (Спутник V)

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация препаратом Гам-КОВИД-Вак (Спутник V)

«То есть, чтобы повторно поставить прививку и вернуться [в Эстонию], нужно там завести жену», — пошутила одна из участниц вакцинации.

Дарья Драй ИА REGNUM Нарвский замок

Дарья Драй ИА REGNUM Нарвский замок

Дарья Драй ИА REGNUM Нарвский замок

Дарья Драй ИА REGNUM Ивангородская крепость

Дарья Драй ИА REGNUM Ивангородская крепость и Нарвский замок

Отметим, всего Ленинградская область получила 93 822 комплекта вакцины «Спутник V». По данным на 31 марта, в регионе сделали прививку 69 443 человека, в том числе 3042 медицинских работника, 2077 сотрудников сферы образования, 875 работников соцзащиты и 749 сотрудников силовых структур. Полностью привит 47 281 житель Ленинградской области.

Дарья Драй ИА REGNUM Ивангородская крепость и Нарвский замок

Дарья Драй ИА REGNUM Граница Эстония-Россия