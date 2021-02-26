Санкт-Петербург, , 08:58 — REGNUM Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко распорядился увеличить объем поставок вакцины от коронавируса в прививочные пункты граничащего с Эстонией Кингисеппского района с учетом возможного спроса на вакцинацию со стороны граждан России, постоянно живущих в Эстонии. Об этом 26 февраля сообщили в пресс-службе губернатора.

Вакцина «Гам-КОВИД-Вак» (торговая марка «Спутник V») Дарья Драй © ИА REGNUM

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Там отметили, что в адрес властей региона поступили обращения соотечественников, находящихся на территории Эстонии, с просьбой помочь им пройти вакцинацию от коронавируса в Кингисеппском районе Ленобласти из-за отсутствия вакцины в Эстонии.

В комитете по здравоохранению Ленобласти отметили, что записаться на прививку через сайт «Госуслуги» и выбрать удобный пункт для вакцинации может любой гражданин России.

Дополнительная поставка вакцины в приграничный район должна обеспечить возможность привиться и для граждан РФ, живущих на северо-востоке соседней Эстонии.