В городе Златоусте (Челябинская область) прошло подготовительное мероприятие к передаче копий боевых знамён боевым подразделениям Челябинской области. В рамках акуции «Полки Победы» копии знамён были сегодня, 27 марта, были освящены в храме Златоустовской епархии, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Организатором мероприятия выступают ветераны СОБР «Рысь. Челябинск». Её председатель Антон Николаев рассказал:

«Передача копий боевых знамён подразделений, сформированных на территории Челябинской области, состоялась в рамках движения «Полки Победы».

Он добавил, что следующим этапом станет акция «Аллея Славы» 23 апреля: эти знамёна будут торжественно вручены подразделениям МВД (Златоуст и Куса), МЧС (Златоуст), Росгвардии (Нязепетровск) и кадетам (Чебаркуль).

Добавим, что сегодня в Златоусте были освещены копии 65-й стрелковой морской бригады, 93-й стрелковой дивизии, 162-й стрелковой дивизии, 249-й стрелковой дивизии, 381-й стрелковой дивизии.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, акция «Полки Победы» стартовала в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Ветераны Челябинского СОБР собрали средства, на которые создали копии боевых знамён — тех, что указаны выше, и 171-й стрелковой дивизии — это знамя уже торжественно передано ОМОНу Златоуста.