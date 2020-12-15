15 декабря 2020 | Время чтения меньше минуты

Златоуст, Челябинская область, , 21:29 — REGNUM Церемония передачи ОМОНу города Златоуста (Челябинская область) копий боевых знамён 171-й стрелковой дивизии состоялась сегодня, 15 декабря, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Церемония передачи ОМОНу города Златоуста копий боевых знамён 171-й стрелковой дивизии © Антон Николаев

Комментируя это событие, председатель общественной организации ветеранов СОБР «Рысь.Челябинск» Антон Николаев, организовавший мероприятие, сказал:

«В рамках движения «Полки Победы» было принято решение, что копии боевых знамён должны храниться непосредственно в боевом подразделении Горнозаводского округа. То есть у подразделения ОМОН «Булат» (Златоуст). Приняли решение в торжественной обстановке вручить им эти знамёна».

Вручали знамёна ветераны челябинского СОБР. Как отметил ветеран, златоустовский ОМОН — это достойные люди, не раз героически проявлявшие себя.

Николаев «Считаем, что знамёна должны храниться у них. Это достойное подразделение».

Церемония передачи ОМОНу города Златоуста копий боевых знамён 171-й стрелковой дивизии © Антон Николаев

Добавим, что копии знамён 171-й стрелковой дивизии, сформированной в Златоусте во время Великой Отечественной войны (в 1941−42 гг.), изготовлены на собранные ветеранами СОБР средства.

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