Златоуст, Челябинская область, 15 декабря 2020, 21:29 — REGNUM Церемония передачи ОМОНу города Златоуста (Челябинская область) копий боевых знамён 171-й стрелковой дивизии состоялась сегодня, 15 декабря, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Комментируя это событие, председатель общественной организации ветеранов СОБР «Рысь.Челябинск» Антон Николаев, организовавший мероприятие, сказал:
Вручали знамёна ветераны челябинского СОБР. Как отметил ветеран, златоустовский ОМОН — это достойные люди, не раз героически проявлявшие себя.
Добавим, что копии знамён 171-й стрелковой дивизии, сформированной в Златоусте во время Великой Отечественной войны (в 1941−42 гг.), изготовлены на собранные ветеранами СОБР средства.
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