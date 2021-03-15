В Москве на территории Измайловского кремля прошла «Широкая Масленица». ИА REGNUM предлагает фоторепортаж с праздника, который отметили 14 марта.

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Наталья Стрельцова ИА REGNUM Широкая Масленица на территории Измайловского Кремля

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Петух зовёт весну

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ведущие на празднике на территории Измайловского кремля

Празднование масленичной недели проходило с размахом, насколько хватило места на территории Кремля. Жители и гости столицы, пришедшие до обеда, могли свободно посетить музеи, расположенные на территории.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Проводы зимы в Москве. 14 марта 2021 года. Измайловский кремль

В течение всего праздника происходили розыгрыши призов и подарков, также проводились конкурсы, соревнования и состязания в народных играх. Можно было полакомиться свежеиспечёнными блинами или просто перекусить на свежем воздухе, согреться фруктовым чаем, кофе или безалкогольным глинтвейном. У поваров, которые готовили прямо в палатках, установленных на улице, очередь из желающих не успевала заканчиваться.

Ведущие в красивых народных костюмах русских красавиц, сказочных и языческих персонажей, богатырей и других героев провели для гостей праздник с большим количеством разнообразных игр, забав и конкурсов. Веселье сопровождала народная и этническая музыка. Ряженые и герои сказок вместе с гостями водили хороводы, танцевали, пели песни, провожали зиму и встречали весну.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Народные ремесла

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Широкая Масленица

Погода соответствовала празднику: с утра шел легкий и пушистый снег, в конце дня сменился на мелкий моросящий дождик, который старался превратить сугробы в лужи. Мероприятие закончилось фаер-шоу и сжиганием чучела Масленицы на центральной площади, полностью заполненной зрителями, часть из которых подтянулись на праздник к кульминации торжества.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Сожжение чучела Масленицы