Зиму проводили и встретили весну — фоторепортаж из Измайловского кремля
В Москве на территории Измайловского кремля прошла «Широкая Масленица». ИА REGNUM предлагает фоторепортаж с праздника, который отметили 14 марта.
Следите за развитием событий в трансляции: «Как отметили Масленицу в России и за рубежом — все новости»
Празднование масленичной недели проходило с размахом, насколько хватило места на территории Кремля. Жители и гости столицы, пришедшие до обеда, могли свободно посетить музеи, расположенные на территории.
В течение всего праздника происходили розыгрыши призов и подарков, также проводились конкурсы, соревнования и состязания в народных играх. Можно было полакомиться свежеиспечёнными блинами или просто перекусить на свежем воздухе, согреться фруктовым чаем, кофе или безалкогольным глинтвейном. У поваров, которые готовили прямо в палатках, установленных на улице, очередь из желающих не успевала заканчиваться.
Ведущие в красивых народных костюмах русских красавиц, сказочных и языческих персонажей, богатырей и других героев провели для гостей праздник с большим количеством разнообразных игр, забав и конкурсов. Веселье сопровождала народная и этническая музыка. Ряженые и герои сказок вместе с гостями водили хороводы, танцевали, пели песни, провожали зиму и встречали весну.
Погода соответствовала празднику: с утра шел легкий и пушистый снег, в конце дня сменился на мелкий моросящий дождик, который старался превратить сугробы в лужи. Мероприятие закончилось фаер-шоу и сжиганием чучела Масленицы на центральной площади, полностью заполненной зрителями, часть из которых подтянулись на праздник к кульминации торжества.