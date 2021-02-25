9 Марта
 
12:20

Приготовление блинов[Дарья Антонова © ИА REGNUM]

12:06

Роскачество обнародовало результаты исследования блинчиков с мясом

Замороженные блинчики с мясом, которые предлагают потребителям в российских магазинах, не всегда соответствуют требованиям технического регламента по микробиологическим показателям. Об этом свидетельствует исследование это популярного у российских покупателей продукта питания, проведённое специалистами Роскачества.

12:05

В Волгограде на Масленицу приготовят гигантский леденец

Леденец диаметром один метр приготовят в Волгограде на городском празднике #Волгоград.ШирокаяМасленица. Гуляния пройдут 14 марта в парке «Царицынском», сообщает пресс-служба мэрии.

12:05

Парки Москвы к Масленице подготовили праздничную онлайн-программу

Московские парки с 9 по 14 марта в Масленичную неделю подготовили праздничные мероприятия в режиме онлайн, сообщается на портале мэра столицы.

12:04

Тонкие и кружевные: в Госдуме отмечают широкую Масленицу

В Госдуме начинают праздновать Масленицу, блины готовятся самые разнообразные — примерно по 2 рубля за грамм, передает корреспондент ИА REGNUM 9 марта.

12:03

Блины [Дарья Драй © ИА REGNUM]

12:02

В «двух Алтаях» за год значительно подорожали сахар, масло и мука

В преддверии масленичной недели Алтайкрайстат сравнил, насколько за последний год выросли цены на продукты, используемые при приготовлении блинов, в Алтайском крае и Республике Алтай. Оказалось, что довольно значительно продовольствие за 2020 г. подорожало в обоих регионах.

12:02

Власти Коми отказались сжигать чучело Масленицы из-за COVID-19

Проводы зимы в Сыктывкаре пройдут с ярмаркой, но без сжигания чучела Масленицы. Об этом на своей странице в Instagram сообщил первый зампред правительства КомиИгорь Булатов.

12:01

В Воронежской области смягчили антиковидные меры к Масленице

Решение о смягчении ряда ограничительных мер, введенных ранее в связи с пандемией коронавируса, принято на заседании регионального оперативного штаба Воронежской области.

12:00

В Красноярском крае взлетели в цене ингредиенты для блинов

Масленичный стол подорожал за год в Красноярском крае, в том числе взлетели в цене ингредиенты для блинов.

12:00

Блины и чай [Дарья Антонова © ИА REGNUM]

11:59

В Ярославле Ковид-Масленицу не сожгут из-за ковида

В Ярославле открылась традиционная выставка масленичных кукол «Краса Масленица — 2021». Более 200 кукол расположилось в парке на острове реки Которосль. Авторы кукол, как всегда, подошли к ним творчески.

11:58

Власти Подмосковья раскрыли свои планы на Масленицу

Во время празднования Масленицы в Подмосковье будет открыто 30 тематических ярмарок.

11:58

В Воронеже Масленицу переведут в онлайн-режим

Большинство мероприятий, приуроченных к празднованию широкой Масленицы, в Воронеже в этом году будут проводиться в онлайн-формате.

11:57

Блины в Воронежской области за год подорожали на 12,5%

Порция традиционных блинов к Масленице в этом году обойдется воронежцам на 12,46% дороже, чем в 2020 году. Данные о стоимости продуктов для традиционного блюда опубликовал 2 марта Воронежстат.

11:57

Хоровод[Алексей Колчин © ИА REGNUM]

11:57

В Брянской области отменили массовые гуляния на Масленицу. Оперативный штаб принял соответствующее решение, чтобы не допустить новых вспышек коронавирусной инфекции.

11:56

В Кузбассе разрешили провести ярмарки к 8 Марта и Масленице

В Кемеровской области внесены изменения в действующие меры по противодействию распространению коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

11:55

Воробьев поручил организовать в Подмосковье празднование Масленицы

Масленица в 2021 году должна быть организована в Подмосковье таким образом, чтобы стать интересной для жителей. Соответствующее поручение дал губернатор Московской областиАндрей Воробьевна заседании регионального правительства.

11:55

Костромичам придётся отмечать Масленицу в Ярославле

В Костромской области Роспотребнадзор запретил массовые гуляния на Масленицу.

11:54

Интерес российских туристов к турам на Масленицу вырос на 10%

Туроператоры отмечают повышенный интерес российских туристов к турам на Масленицу. В 2021 году спрос вырос на 7−10% по сравнению с 2020 годом, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

11:54

Масленица [Алексей Колчин © ИА REGNUM]

11:53

В пермском музее «Хохловка» отказались от массового гулянья на Масленицу

В Пермском крае из-за ограничений, связанных с COVID-19, в архитектурно-этнографическом музее «Хохловка» впервые за долгое время не будет массового гулянья на Масленицу с традиционным сжиганием чучела, сообщает учреждении культуры.

11:51

В Хакасии значительно подорожали ингредиенты для блинов

Цены масленичного стола выросли за год в Хакасии. В том числе значительно подорожали ингредиенты для блинов.

11:51

На празднование Масленицы в Перми готовы потратить более 366 тыс. рублей

В Перми ищут исполнителя услуги по обеспечению сценическим комплексом, пагодами-гримерками, звуковым, световым и видеооборудованием в рамках празднования Масленицы 14 марта.

11:50

Масленичный стол подорожал в Красноярском крае

Цены масленичного стола выросли в Красноярском крае.

11:49

Коронавирус оставил новосибирцев без массовых гуляний на Масленицу

Жители Новосибирска не смогут отметить Масленицу в привычном для себя формате — в городе из-за коронавируса отменены массовые уличные гулянья.

11:48

Под Калугой на Масленицу сожгут замок «корона-людоеда»

В калужском арт-парке «Никола-Ленивец» во время проводов зимы, на Масленицу 13 марта, сожгут замок «корона-людоеда». Арт-объект — 24-метровый замок корона-людоеда — собран из лозы и нашпигован сеном, сухими ветками и деревянными поддонами.

11:48

В Ростовской области решили обойтись без традиционного ритуала сожжения Масленицы. Это связано с пока ещё действующим запретом на проведение массовых мероприятий.

Подробнее: В Ростовской области решили не сжигать Масленицу

11:47

Барнаул. Масленицу готовятся отметить в зоопарке. Цитата со страницы директора зоопарка «Лесная сказка» Сергея Писарева.

11:46

ВЦИОМ составил рейтинг самых резонансных событий марта

Рейтинг самых резонансных событий марта, составленный Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), возглавил коронавирус — с начала марта к нему приковано внимание 20% граждан РФ. На пятом месте по упоминаемости — Масленица, она запомнилась 2% опрошенных.