Роскачество обнародовало результаты исследования блинчиков с мясом
Замороженные блинчики с мясом, которые предлагают потребителям в российских магазинах, не всегда соответствуют требованиям технического регламента по микробиологическим показателям. Об этом свидетельствует исследование это популярного у российских покупателей продукта питания, проведённое специалистами Роскачества.
В Волгограде на Масленицу приготовят гигантский леденец
Леденец диаметром один метр приготовят в Волгограде на городском празднике #Волгоград.ШирокаяМасленица. Гуляния пройдут 14 марта в парке «Царицынском», сообщает пресс-служба мэрии.
Парки Москвы к Масленице подготовили праздничную онлайн-программу
Московские парки с 9 по 14 марта в Масленичную неделю подготовили праздничные мероприятия в режиме онлайн, сообщается на портале мэра столицы.
Тонкие и кружевные: в Госдуме отмечают широкую Масленицу
В Госдуме начинают праздновать Масленицу, блины готовятся самые разнообразные — примерно по 2 рубля за грамм, передает корреспондент ИА REGNUM 9 марта.
В «двух Алтаях» за год значительно подорожали сахар, масло и мука
В преддверии масленичной недели Алтайкрайстат сравнил, насколько за последний год выросли цены на продукты, используемые при приготовлении блинов, в Алтайском крае и Республике Алтай. Оказалось, что довольно значительно продовольствие за 2020 г. подорожало в обоих регионах.
Власти Коми отказались сжигать чучело Масленицы из-за COVID-19
Проводы зимы в Сыктывкаре пройдут с ярмаркой, но без сжигания чучела Масленицы. Об этом на своей странице в Instagram сообщил первый зампред правительства КомиИгорь Булатов.
В Воронежской области смягчили антиковидные меры к Масленице
Решение о смягчении ряда ограничительных мер, введенных ранее в связи с пандемией коронавируса, принято на заседании регионального оперативного штаба Воронежской области.
В Красноярском крае взлетели в цене ингредиенты для блинов
Масленичный стол подорожал за год в Красноярском крае, в том числе взлетели в цене ингредиенты для блинов.
В Ярославле Ковид-Масленицу не сожгут из-за ковида
В Ярославле открылась традиционная выставка масленичных кукол «Краса Масленица — 2021». Более 200 кукол расположилось в парке на острове реки Которосль. Авторы кукол, как всегда, подошли к ним творчески.
Власти Подмосковья раскрыли свои планы на Масленицу
Во время празднования Масленицы в Подмосковье будет открыто 30 тематических ярмарок.
В Воронеже Масленицу переведут в онлайн-режим
Большинство мероприятий, приуроченных к празднованию широкой Масленицы, в Воронеже в этом году будут проводиться в онлайн-формате.
Блины в Воронежской области за год подорожали на 12,5%
Порция традиционных блинов к Масленице в этом году обойдется воронежцам на 12,46% дороже, чем в 2020 году. Данные о стоимости продуктов для традиционного блюда опубликовал 2 марта Воронежстат.
В Брянской области отменили массовые гуляния на Масленицу. Оперативный штаб принял соответствующее решение, чтобы не допустить новых вспышек коронавирусной инфекции.
В Кузбассе разрешили провести ярмарки к 8 Марта и Масленице
В Кемеровской области внесены изменения в действующие меры по противодействию распространению коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб региона.
Воробьев поручил организовать в Подмосковье празднование Масленицы
Масленица в 2021 году должна быть организована в Подмосковье таким образом, чтобы стать интересной для жителей. Соответствующее поручение дал губернатор Московской областиАндрей Воробьевна заседании регионального правительства.
Костромичам придётся отмечать Масленицу в Ярославле
В Костромской области Роспотребнадзор запретил массовые гуляния на Масленицу.
Интерес российских туристов к турам на Масленицу вырос на 10%
Туроператоры отмечают повышенный интерес российских туристов к турам на Масленицу. В 2021 году спрос вырос на 7−10% по сравнению с 2020 годом, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
В пермском музее «Хохловка» отказались от массового гулянья на Масленицу
В Пермском крае из-за ограничений, связанных с COVID-19, в архитектурно-этнографическом музее «Хохловка» впервые за долгое время не будет массового гулянья на Масленицу с традиционным сжиганием чучела, сообщает учреждении культуры.
В Хакасии значительно подорожали ингредиенты для блинов
Цены масленичного стола выросли за год в Хакасии. В том числе значительно подорожали ингредиенты для блинов.
На празднование Масленицы в Перми готовы потратить более 366 тыс. рублей
В Перми ищут исполнителя услуги по обеспечению сценическим комплексом, пагодами-гримерками, звуковым, световым и видеооборудованием в рамках празднования Масленицы 14 марта.
Масленичный стол подорожал в Красноярском крае
Цены масленичного стола выросли в Красноярском крае.
Коронавирус оставил новосибирцев без массовых гуляний на Масленицу
Жители Новосибирска не смогут отметить Масленицу в привычном для себя формате — в городе из-за коронавируса отменены массовые уличные гулянья.
Под Калугой на Масленицу сожгут замок «корона-людоеда»
В калужском арт-парке «Никола-Ленивец» во время проводов зимы, на Масленицу 13 марта, сожгут замок «корона-людоеда». Арт-объект — 24-метровый замок корона-людоеда — собран из лозы и нашпигован сеном, сухими ветками и деревянными поддонами.
В Ростовской области решили обойтись без традиционного ритуала сожжения Масленицы. Это связано с пока ещё действующим запретом на проведение массовых мероприятий.
Барнаул. Масленицу готовятся отметить в зоопарке. Цитата со страницы директора зоопарка «Лесная сказка» Сергея Писарева.
ВЦИОМ составил рейтинг самых резонансных событий марта
Рейтинг самых резонансных событий марта, составленный Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), возглавил коронавирус — с начала марта к нему приковано внимание 20% граждан РФ. На пятом месте по упоминаемости — Масленица, она запомнилась 2% опрошенных.