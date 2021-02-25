Неделю перед Великим постом православные отмечают Масленицу. Это старинный, ещё дохристианский праздник, посвящённый проводам зимы и встрече весны, главным символом которого являются блины. Однако Масленица 2021 года — это не привычные широкие народные гуляния: из-за коронавирусных ограничений власти ряда регионов России предупредили о проведении локальных празднеств и отказались от таких традиционных массовых мероприятий, как сжигание чучела Масленицы.

О том, как Масленицу отмечают в России и за рубежом, а также о ценах масленичного стола — в трансляции ИА REGNUM.